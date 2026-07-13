SLB OneSubsea vence contrato EPC para projeto Baleine de fase 3 da Eni, em águas da Costa do Marfim

A SLB (NYSE: SLB), empresa multinacional de tecnologia de energia, anunciou hoje que sua joint venture OneSubsea™ obteve um importante contrato de engenharia, aquisição e construção (EPC) para diversos poços, concedido pela Eni para fase 3 do projeto Baleine, em águas profundas no litoral da Costa do Marfim.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260712059090/pt/

SLB OneSubsea™ joint venture has been awarded a major multi-well engineering, procurement, and construction (EPC) contract by Eni for Phase 3 of the deepwater Baleine project offshore Côte d’Ivoire.

Nos termos do contrato, a SLB OneSubsea irá fornecer sistemas completos de produção submarina (SPS) para 13 poços, reforçando seu papel como parceira estratégica de tecnologia e execução em um dos projetos de desenvolvimento 'offshore' de maior relevância estratégica atualmente em curso na região.

O alcance do contrato EPC inclui árvores submarinas, umbilicais, coletores, medidores de vazão multifásicos e sistemas de controle, além de instalação, entrada em operação e suporte durante a vida útil do campo. O modelo de entrega integrada foi elaborado para otimizar a execução e viabilizar o cronograma acelerado de desenvolvimento do projeto.

"A fase 3 do projeto Baleine combina grande escala e segurança na execução", disse Mads Hjelmeland, Diretor Executivo da SLB OneSubsea. "Através de nossa tecnologia de sistemas de produção submarina e ao aproveitar nossa presença local consolidada, apoiamos os esforços da Eni para avançar de modo eficiente em um projeto complexo em águas profundas, enquanto contribuímos para desenvolver os recursos offshore a longo prazo na Costa do Marfim."

A execução do projeto terá o suporte da presença e dos recursos locais da SLB OneSubsea, contribuindo para uma entrega eficiente ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

Principais pontos

A Eni concedeu à SLB OneSubsea um contrato de EPC para diversos poços referente ao desenvolvimento de fase 3 do projeto Baleine.

O contrato de SPS abrange 13 poços e inclui árvores submarinas, umbilicais, coletores, medidores de vazão e sistemas de controle, além da instalação e entrada em operação.

A SLB OneSubsea irá executar o projeto mediante sua presença consolidada no país e seus recursos locais, apoiando a entrega eficiente do projeto.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa multinacional de tecnologia que impulsiona a inovação no setor de energia há 100 anos. Com presença mundial em mais de 100 países e colaboradores que representam quase o dobro deste número de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar nos setores de petróleo e gás, implementar soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias, bem como desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em SLB.com.

Sobre a SLB OneSubsea

A SLB OneSubsea está impulsionando a nova era submarina ao aproveitar a inovação digital e tecnológica para otimizar a produção de petróleo e gás de nossos clientes, descarbonizar as operações submarinas e liberar o grande potencial das soluções submarinas para acelerar a transição energética. A OneSubsea é uma joint venture com apoio da SLB, Aker Solutions e Subsea7, com sedes em Oslo e Houston, e 10.000 funcionários ao redor do mundo. Saiba mais em onesubsea.com.

Declaração de Precauções sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" nos termos das leis federais de valores mobiliários dos EUA, ou seja, declarações sobre o futuro, e não sobre eventos passados. Tais declarações frequentemente contêm palavras como "esperar", "poder", "estimar", “pretender", "antecipar", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam questões que são, em graus variados, incertas, como previsões ou expectativas quanto à implementação ou aos benefícios previstos de novas tecnologias e parcerias da SLB, bem como melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de obter os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB, além de outros riscos e incertezas detalhados nos formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou remetidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Caso um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se concretizem (ou as consequências de tal desenvolvimento se alterem), ou se as suposições subjacentes se mostrem incorretas, os resultados reais poderão diferir materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenas à data deste comunicado à imprensa, sendo que a SLB não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar publicamente tais declarações, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra circunstância.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260712059090/pt/

Mídia

Josh Byerly – Vice-Presidente Sênior de Comunicação Global

Moira Duff – Diretora de Comunicação Externa

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3407

media@slb.com

Investidores

James R. McDonald – Vice-Presidente Sênior de Relações com Investidores e Assuntos do Setor

Joy V. Domingo – Diretor de Relações com Investidores

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3535

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

investor-relations@slb.com