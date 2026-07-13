Esri apresenta ArcGIS Velocity para ArcGIS Enterprise, a fim de impulsionar operações de GIS em tempo real

Esri, líder mundial em inteligência de localização, disponibilizou o ArcGIS Velocity para ArcGIS Enterprise em implantações auto-hospedadas no Windows e no Linux. Isso permite que as organizações utilizem o Velocity a partir de ambientes seguros no local e de nuvem privada. Disponível como software como serviço (SaaS) para o ArcGIS Online e, agora, para ambientes auto-hospedados no ArcGIS Enterprise, a funcionalidade geoespacial de última geração da Esri oferece análises em tempo real de dados de transmissão digital, Internet das Coisas (IoT), sensores e ativos. A solução auxilia as organizações a monitorar e visualizar eventos públicos, cadeias de fornecimento e infraestruturas para identificar e responder a possíveis ameaças.

O ArcGIS Velocity para ArcGIS Enterprise amplia o suporte nativo em nuvem para clientes corporativos de diversos setores, entre eles governamentais e comerciais, que dependem de proteção por firewall e conformidade com normas de segurança interna. O ArcGIS Velocity se conecta a mais de 20 fontes de dados prontas para uso de provedores de dados em tempo real, incluindo Dataminr, Samsara, FlightAware, Baron Weather e CompassCom, e opera com os principais protocolos de mensagens web e formatos de API. Os usuários podem configurar análises em tempo real para enriquecer os dados recebidos com contexto adicional e responder a perguntas baseadas em localização à medida que os eventos ocorrem, transformando fontes de dados primárias em inteligência processável. Ao responder a gatilhos predefinidos, o Velocity pode ser configurado para enviar alertas automaticamente ou executar ações subsequentes, reduzindo o tempo entre a observação e a tomada de decisão.

"As organizações utilizam o ArcGIS Velocity para transformar dados em tempo real em consciência operacional e ação", disse Hayley Miller, Gerente de Produto da Esri. "Ao levar o Velocity para o ArcGIS Enterprise, os clientes agora podem implementar estes recursos em seus próprios ambientes seguros e auto-hospedados, ao viabilizar gêmeos digitais dinâmicos, monitoramento de missões críticas e respostas mais rápidas quando as condições mudam a cada segundo."

"O intervalo entre o surgimento de uma ameaça e a mobilização de uma resposta é medido em segundos. Se conseguirmos reduzir esta lacuna, vidas e operações poderão ser protegidas", disse Fraser Charles, Diretor Sênior de Ecossistemas de Parceiros na Dataminr.

Charles acrescentou: "A Dataminr fornece a inteligência mais imediata sobre eventos em desenvolvimento e, ao aproveitar a ingestão de dados em tempo real do ArcGIS Velocity e a visualização no ArcGIS Enterprise, as organizações superam as lacunas, permitindo que as equipes descubram, decidam e ajam instantaneamente, no ritmo com que sucedem os eventos, antes que uma situação se agrave."

Ao unificar fluxos de trabalho de dados em tempo real entre o ArcGIS Online e o ArcGIS Enterprise, a nova oferta de implantação do Velocity cria uma experiência consistente para as organizações, independentemente de preferirem software auto-hospedado ou SaaS. O ArcGIS Velocity para ArcGIS Enterprise irá substituir o ArcGIS GeoEvent Server, para o qual o Velocity agora atua como um equivalente funcional dentro do ArcGIS Enterprise.

Para saber mais sobre o ArcGIS Velocity para ArcGIS Enterprise, acesse esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-velocity/overview.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

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