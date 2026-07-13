A LTM firma parceria com a Anthropic para acelerar a adoção do Claude e expandir a entrega corporativa

A LTM, parceira de criatividade empresarial das maiores empresas do mundo, anunciou hoje uma parceria com a Anthropic, empresa de IA pioneira por trás do Claude, para acelerar a adoção em escala empresarial do Claude, Claude Code e Claude Cowork em fluxos de trabalho de engenharia, modernização e negócios.

A LTM ??combinará o Claude, o Claude Code e o Claude Cowork com sua expertise em implementação corporativa para ajudar os clientes a migrar de projetos-piloto para produção com produtividade, rendimento e qualidade líderes de mercado, com garantia e transparência. A LTM ??trará especificamente essa expertise e capacidade para os setores de Serviços Financeiros, Alta Tecnologia, Bens de Consumo e Indústria de Produção.

As três áreas estratégicas de foco da parceria incluem:

LTM BlueVerse ™ : Plataforma de Entrega de IA

A Plataforma de Entrega de IA LTM ??BlueVerse servirá como a camada de implementação corporativa para a adoção do Claude, integrando o Claude e o Claude Code aos fluxos de trabalho de entrega em engenharia de software orientada por IA, modernização de aplicativos, orquestração de agentes, Engenharia de Confiabilidade de Site (SRE), Observabilidade e Engenharia do Caos.

: A Plataforma de Entrega de IA LTM ??BlueVerse servirá como a camada de implementação corporativa para a adoção do Claude, integrando o Claude e o Claude Code aos fluxos de trabalho de entrega em engenharia de software orientada por IA, modernização de aplicativos, orquestração de agentes, Engenharia de Confiabilidade de Site (SRE), Observabilidade e Engenharia do Caos. LTM AI1000: Programa de Capacitação de Talentos

A LTM ??também ampliará sua iniciativa AI1000 para treinar e implantar milhares de arquitetos e engenheiros de Implantação Avançada (FDEs) certificados em Claude, que poderão trabalhar com os clientes desde a avaliação e arquitetura até a implementação e melhoria contínua.

A LTM ??também ampliará sua iniciativa AI1000 para treinar e implantar milhares de arquitetos e engenheiros de Implantação Avançada (FDEs) certificados em Claude, que poderão trabalhar com os clientes desde a avaliação e arquitetura até a implementação e melhoria contínua. Centro de Excelência (CoE) Claude

A LTM ??estabelecerá um Centro de Excelência (CoE) dedicado ao Claude como motor de escala da parceria – para criar Skills reutilizáveis, MVPs de agentes, arquiteturas de referência e playbooks que abrangem aplicações nativas da nuvem e baseadas em plataforma. O CoE fornecerá a estrutura de governança para uso responsável, ciclo de vida do agente, governança de modelos e conformidade com privacidade/residência de dados. Também manterá a entrega alinhada com as capacidades em evolução do Claude.

"A LTM ??traz expertise em entrega, pessoas treinadas e relacionamentos de longa data com clientes em diversos setores, e seus clientes querem incorporar o Claude aos sistemas dos quais dependem. A LTM ??está incorporando o Claude e o Claude Code no BlueVerse, trazendo tecnologia de IA de ponta confiável para o centro de como eles fazem o que fazem de melhor: ajudar seus clientes a construir, modernizar e executar seus softwares", disse Chris Ciauri, diretor-geral internacional da Anthropic.

“A LTM ??ajuda os clientes a acelerar a adoção de IA e a traduzir investimentos em IA em resultados de negócios mensuráveis ??por meio de nossa parceria com a Anthropic. Combinar Claude com o ecossistema BlueVerse da LTM, profundo conhecimento do setor, recursos tecnológicos e a iniciativa de talentos AI1000 cria uma base sólida para que as empresas incorporem IA em seus negócios e se modernizem em escala”, disse Venu Lambu, CEO e diretor executivo da LTM.

A parceria incluirá iniciativas conjuntas de entrada no mercado focadas em resultados de negócios mensuráveis. A LTM ??também ampliará a adoção interna incorporando o Claude, o Claude Code e o Claude Cowork em seu modelo de entrega para estabelecer padrões de adoção consistentes e benchmarks de produtividade líderes de mercado em todo o SDLC, com feedback de aprendizado autônomo para o Centro de Excelência Claude e o ecossistema BlueVerse.

Sobre a LTM

A LTM?? — uma empresa do Grupo Larsen & Toubro — é uma empresa global de serviços de tecnologia centrada em IA e parceira de Criatividade Empresarial das maiores empresas do mundo. Unimos insights humanos e sistemas inteligentes para ajudar os clientes a criar maior valor na interseção entre tecnologia e conhecimento especializado. Nossas capacidades abrangem operações integradas, transformação e IA empresarial — possibilitando novas formas de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novos caminhos para a geração de valor. Juntamente com mais de 87.000 funcionários em 40 países e nossa rede global de parceiros, a LTM é responsável pelos resultados de nossos clientes, ajudando-os não apenas a superar o mercado, mas a superá-lo em criatividade. Saiba mais em LTM.com.

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Contato para a Imprensa:Shambhavi Revandkar | Relações com a Mídia Global | Shambhavi.revandkar@ltm.com