Novas abordagens ampliam estratégias de emagrecimento

A perda de peso deixou de ser uma questão restrita à dieta e à prática de exercícios físicos. Com os avanços da medicina voltada ao gerenciamento do peso, especialistas passaram a considerar uma série de fatores que influenciam o metabolismo e a saúde do organismo.

O avanço da obesidade no Brasil tem reforçado a necessidade de estratégias mais eficazes de prevenção e tratamento da doença. Dados recentes noticiados pelo Jornal da USP mostram que a prevalência da obesidade no país cresceu 118% nas últimas duas décadas, e atualmente mais de 60% da população brasileira está acima do peso.

Nesse contexto, tecnologias de suporte metabólico têm ganhado espaço como ferramentas complementares em protocolos médicos personalizados, auxiliando pacientes que enfrentam dificuldades para emagrecer e melhorar a disposição e a qualidade de vida.

O Dr. Daniel Bernucci, médico clínico, explica que a ideia de que o emagrecimento depende apenas do equilíbrio entre “calorias consumidas e calorias gastas” tem se mostrado insuficiente, pois essa visão reduz o corpo a uma simples máquina térmica, desconsiderando a influência dos sistemas hormonal, neurológico e metabólico.

Atualmente, acrescenta o especialista, a medicina integrativa compreende a perda de peso como um processo que envolve sinalização hormonal, equilíbrio fisiológico e otimização do metabolismo.

“O tecido adiposo não é apenas um depósito de energia; é um órgão endócrino ativo que secreta substâncias inflamatórias. Se um paciente está cronicamente inflamado, com resistência à insulina, disbiose intestinal ou com o eixo HPA (hipotálamo-hipófise-adrenal) desregulado pelo estresse, ele pode comer pouco e treinar muito e, ainda assim, não perder peso”, detalha.



Segundo o estudo “Pharmacologic Treatment of Overweight and Obesity in Adults”, publicado no Endotext/NCBI, o tratamento farmacológico da obesidade deve ser encarado como parte de uma estratégia de longo prazo para uma doença crônica e recorrente. Os autores destacam que os medicamentos antiobesidade são indicados para pacientes que não alcançaram perda de peso clinicamente significativa apenas com mudanças no estilo de vida e devem ser utilizados em conjunto com alimentação equilibrada, atividade física e acompanhamento comportamental.

Tecnologias ampliam as possibilidades do tratamento

Segundo o Dr. Daniel Bernucci, diversos fatores metabólicos podem dificultar o processo de emagrecimento, especialmente quando o organismo apresenta sinais de inflamação, baixa produção de energia celular e desequilíbrios no sistema nervoso. O médico destaca que tecnologias de suporte metabólico vêm sendo incorporadas a protocolos médicos por atuarem diretamente em mecanismos celulares e neurológicos relacionados à recuperação do organismo.

De acordo com ele, recursos utilizados na medicina regenerativa e no biohacking ajudam a otimizar a função das mitocôndrias, reduzir processos inflamatórios e modular respostas ao estresse, criando condições mais favoráveis para que o paciente responda de forma mais eficiente às mudanças de hábitos.

“Essas aplicações preparam o terreno biológico para que o paciente responda muito mais rápido e melhor às mudanças de estilo de vida, quebrando platôs de emagrecimento”, acrescenta.

Os obstáculos metabólicos para o emagrecimento

Na análise do Dr. Daniel Bernucci, a dificuldade para emagrecer está frequentemente associada a uma combinação de fatores metabólicos que refletem características do estilo de vida contemporâneo.

Entre os principais estão a resistência à insulina, que dificulta a utilização da gordura como fonte de energia; a inflamação crônica de baixo grau, relacionada ao consumo de alimentos ultraprocessados, à exposição a toxinas ambientais e ao sedentarismo; e os desequilíbrios da microbiota intestinal, capazes de interferir na absorção de nutrientes e intensificar processos inflamatórios.

O médico também destaca que fatores como estresse crônico, níveis elevados de cortisol e privação de sono contribuem para alterações hormonais que favorecem o acúmulo de gordura corporal, aumentam a sensação de fome e prejudicam a capacidade do organismo de regular adequadamente o peso.

A personalização como estratégia para resultados duradouros

Na medicina funcional, conforme salienta o profissional, o foco do tratamento não está apenas na redução do peso corporal, mas na identificação dos fatores fisiológicos que contribuem para o ganho de peso e dificultam o emagrecimento. Segundo ele, a abordagem envolve uma investigação aprofundada do estado de saúde do paciente, incluindo exames laboratoriais detalhados, avaliação de marcadores inflamatórios, perfil hormonal, função tireoidiana, níveis de vitaminas e até aspectos relacionados à microbiota intestinal.

A partir desse mapeamento, é possível desenvolver protocolos individualizados, considerando as necessidades e características de cada organismo. “O que funciona para um paciente com dominância estrogênica é completamente diferente do que funciona para um paciente com alteração da liberação de cortisol e resistência à insulina. A personalização é a chave para resultados definitivos”, enfatiza.

O futuro do emagrecimento passa pela tecnologia

Para o Dr. Daniel Bernucci, a tecnologia tem promovido uma mudança significativa na forma como os tratamentos para emagrecimento e qualidade de vida são conduzidos, substituindo abordagens baseadas em tentativa e erro por estratégias cada vez mais precisas e personalizadas.

De acordo com o médico, o avanço de ferramentas de monitoramento, como dispositivos vestíveis (wearables), permite acompanhar indicadores de saúde em tempo real, oferecendo informações valiosas para ajustes no tratamento.

Paralelamente, novas tecnologias de intervenção clínica vêm ampliando as possibilidades terapêuticas ao atuar diretamente em mecanismos relacionados ao funcionamento do sistema nervoso, à neuroplasticidade e à produção de energia celular.

“Isso democratiza a saúde de alto desempenho, permitindo que pessoas com rotinas exaustivas consigam recuperar sua fisiologia, emagrecer e ter qualidade de vida com intervenções rápidas e altamente tecnológicas”, conclui.

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Para saber mais sobre os procedimentos do Dr. Daniel Bernucci, basta acessar: https://drdanielbernucci.com.br/