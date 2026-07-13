Cirurgião de Floripa contextualiza complementos ao facelift

Leandro Tomita, cirurgião plástico (CRM/SC 12154, RQE 16316) e CEO do Instituto Libertà, analisou publicações recentes sobre facelift e procedimentos complementares, destacando a importância de uma abordagem integrada da face e do pescoço. Os artigos, publicados na revista Plastic and Reconstructive Surgery Global Open, apresentam dados de estudos retrospectivos que investigam combinações técnicas e seus resultados.



O rejuvenescimento facial cirúrgico tem sido discutido pela literatura médica a partir de uma visão integrada da face, do pescoço, do volume facial e da qualidade da pele. Artigos publicados na Plastic and Reconstructive Surgery Global Open descrevem que o facelift pode ser planejado em associação com procedimentos complementares, conforme análise anatômica individual e objetivos clínicos bem definidos.

É nesse contexto que Leandro Tomita contextualiza os estudos disponíveis sobre facelift, deep neck, enxertia de gordura, laser de erbium, blefaroplastia, lip lift, microfat e nanofat. A abordagem não parte da ideia de uma combinação obrigatória, mas da leitura dos artigos científicos que avaliam diferentes camadas do envelhecimento facial.

Facelift e reposicionamento profundo dos tecidos

Um estudo retrospectivo com 225 pacientes avaliou facelifts sub-SMAS associados, em diferentes grupos, a procedimentos como blefaroplastias, laser resurfacing, lifting endoscópico da fronte e enxertia de gordura. O artigo descreve o uso de uma técnica sub-SMAS com platismoplastia em três vetores e injeção de gordura como parte do planejamento de rejuvenescimento facial e cervical.

Essa publicação também relata que a liberação de ligamentos de retenção pode otimizar a mobilização do SMAS. No mesmo estudo, a complicação mais frequente foi neuropraxia temporária, e 7% dos pacientes retornaram para um facelift secundário no período analisado. Esses dados ajudam a manter a discussão em tom técnico, sem promessa de resultado e com reconhecimento dos limites da literatura.

Procedimentos complementares ao facelift

Outro artigo, voltado especificamente aos procedimentos complementares no rejuvenescimento facial, aponta que o facelift evoluiu para além do conceito isolado de lifting. A publicação discute o preenchimento de compartimentos de gordura superficiais e profundos, a transição pálpebra-bochecha, a região perioral, o lip lift, os peelings e o laser resurfacing como recursos que podem ser considerados conforme a avaliação facial.

O mesmo estudo indica que algumas regiões centrais da face não são tratadas adequadamente apenas pelo facelift. Por isso, a análise dos compartimentos de gordura, da pele, das pálpebras e da região perioral pode orientar a indicação de técnicas complementares, quando houver necessidade clínica e segurança para associação.

Deep neck e análise das camadas do pescoço

No pescoço, a discussão técnica envolve estruturas superficiais, intermediárias e profundas. Um estudo retrospectivo com 641 pacientes submetidos a deep neck sculpture relata que a técnica incluiu abordagem das glândulas submandibulares, dos ventres anteriores dos músculos digástricos, da gordura central, da gordura interplatismal e da gordura cervical lateral.

A publicação também aponta complicações relevantes, como seroma, neuropraxia marginal mandibular temporária e hematomas, além de ressaltar que estudos prospectivos maiores são necessários para investigar taxas reais de complicação em comparação com outras técnicas. Essa ressalva é importante para uma comunicação equilibrada e tecnicamente responsável.

Qualidade da pele, microfat e nanofat

A qualidade da pele também aparece como tema complementar ao facelift. Um estudo com 20 pacientes avaliou Morpheus8 de baixa energia associado ao nanofat grafting em rejuvenescimento facial. A pesquisa observou melhora em textura, luminosidade, visibilidade de poros e rugas finas em áreas avaliadas, mas também registrou que estudos prospectivos, controlados e maiores são necessários para confirmar os achados.



Tomita contextualiza, a partir dos artigos, que cada recurso apresenta um papel diferente no planejamento. O facelift e o deep neck se relacionam ao reposicionamento e ao contorno. O laser de erbium aparece na literatura como recurso para resurfacing. O microfat e o nanofat são discutidos em contextos de volume, qualidade da pele e potencial regenerativo, sempre com indicação individualizada.

Avaliação individualizada e limites da evidência

Os estudos analisados sustentam uma mensagem comum: procedimentos complementares podem participar do planejamento do rejuvenescimento facial, mas não substituem a avaliação clínica individual. Idade, qualidade da pele, volume facial, flacidez, anatomia do pescoço, histórico médico, tempo cirúrgico e recuperação precisam ser considerados antes da definição de qualquer associação.

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Dessa forma, a discussão sobre facelift, deep neck, blefaroplastia, lip lift, laser de erbium, microfat e nanofat deve permanecer informativa, técnica e baseada em artigos científicos. A literatura contribui para contextualizar possibilidades, limites e critérios de indicação, sem transformar técnicas em promessas ou padrões universais.