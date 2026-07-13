Hayek abre processo seletivo para o 2º semestre

A Hayek Global College, faculdade internacional com sede em Brasília, está com processo seletivo aberto para o American College, turma 2º semestre 2026. A graduação é um programa inédito que oferece duplo diploma Brasil-EUA. Nesse modelo 2+2, o aluno estudará no Brasil por dois anos e, depois, seguirá para estudar presencialmente em uma universidade parceira nos Estados Unidos, onde concluirá seu bacharelado em cursos como Ciência da Computação, Administração, Finanças, Contabilidade, Economia, Marketing, Relações Internacionais e outras áreas de Business.

Na lista das universidades americanas parceiras estão Clark University, Cumberland University, Fort Hays State University, SUNY Alfred State University, George Mason University, Kentucky State University, Edmonds College, California Miramar University, Grand Canyon University, Concord University e outras.

O processo seletivo da Hayek Global College será realizado em duas fases:

1ª Fase: provas de matemática e inglês. Candidatos com créditos AP/IB ou resultados bons no SAT/TOEFL/IELTS serão dispensados da fase 1.

2ª Fase: análise de histórico escolar, portfólio de estudante, pitch em vídeo de 3 minutos e atividade simulada de aula.

As inscrições podem ser feitas no link: https://www.hayekcollege.com/ american-college. Para se candidatar, é necessário que o estudante tenha concluído o ensino médio e possuir inglês fluente.

Sobre a Hayek Global College

A Hayek Global College é uma faculdade internacional localizada em Brasília. Seu modelo de ensino é 100% em inglês, com metodologias ativas e aprendizagem baseada em projetos, permitindo que os estudantes interajam com professores de diferentes partes do mundo.

A graduação também incorpora o modelo Collaborative Online International Learning (COIL), que conecta os alunos, em sala de aula, a professores e estudantes de instituições de diversos países, promovendo oportunidades de networking internacional e ampliando a compreensão intercultural.

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A instituição é a única brasileira entre as 100 melhores do mundo na categoria Impacto Social por Meio da Transferência de Conhecimento do World University Ranking for Innovation (WURI).