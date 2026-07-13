Mercado redefine o perfil dos talentos de tecnologia

O mercado de trabalho em tecnologia segue aquecido, impulsionado pela adoção de inteligência artificial (IA), automação e iniciativas de transformação digital em diferentes setores da economia.

À medida que as organizações ampliam seus investimentos em tecnologia, os critérios para contratação também evoluem. Além das competências técnicas, empresas buscam profissionais capazes de acompanhar mudanças, desenvolver novas habilidades e aplicar o conhecimento tecnológico aos desafios do negócio.

Entre as competências mais valorizadas atualmente estão o desenvolvimento de aplicativos, a implementação de soluções baseadas em IA, análise de dados, comunicação e colaboração, ética no trabalho e disposição para aprender.

Para Stefani Pereira, coordenadora de Recrutamento e Seleção da Experis, o mercado passa por uma transformação no perfil dos profissionais mais demandados.

“Hoje, as empresas procuram talentos que vão além do domínio de uma ferramenta específica. A capacidade de aprender continuamente, acompanhar a evolução tecnológica e transformar conhecimento em soluções práticas ganha cada vez mais relevância nos processos de contratação”, afirma.

O movimento acompanha a evolução das demandas das organizações, que buscam profissionais aptos a atuar em ambientes de constante mudança e a contribuir para a geração de valor por meio da tecnologia.

“A tecnologia evolui rapidamente e isso exige dos profissionais uma postura de aprendizado permanente. As competências técnicas continuam fundamentais, mas habilidades como adaptabilidade, visão de negócio e capacidade de resolver problemas também passaram a ter peso importante na empregabilidade”, destaca Stefani.

A especialista observa que as trajetórias profissionais na área de tecnologia tendem a se tornar cada vez mais dinâmicas, acompanhando as transformações do mercado e o surgimento de novas demandas.

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“A construção de carreira em tecnologia está cada vez menos ligada a um caminho linear. Os profissionais que investem em desenvolvimento contínuo e estão abertos a aprender novas competências costumam estar mais preparados para aproveitar as oportunidades que surgem ao longo dessa evolução”, conclui.