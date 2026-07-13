Prêmio Zayed de Sustentabilidade encerra inscrições para a edição de 2027 com aumento de participação global

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, principal premiação dos Emirados Árabes Unidos voltada a soluções inovadoras para desafios globais, encerrou oficialmente o período de inscrições para a edição de 2027, registrando um número recorde de 10.233 inscrições provenientes de 177 países, distribuídas entre suas seis categorias: Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas de Ensino Médio Globais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260713766260/pt/

Zayed Sustainability Prize Closes 2027 Submissions with Strong Global Participation (Photo: AETOSWire)

Em sua 18ª edição, o Prêmio continua atraindo um grupo cada vez mais diverso de pequenas e médias empresas, organizações sem fins lucrativos e escolas de ensino médio que desenvolvem soluções capazes de melhorar a qualidade de vida, especialmente em comunidades vulneráveis e com acesso limitado a recursos.

As inscrições deste ano evidenciam uma crescente prioridade dada à resiliência, à adaptabilidade e ao impacto em nível sistêmico. Em diferentes regiões do mundo, os participantes vêm enfrentando desafios globais complexos por meio de soluções práticas e voltadas às necessidades das comunidades. De tecnologias agrícolas e soluções de saúde baseadas em inteligência artificial à energia descentralizada, ampliação do acesso às águas subterrâneas e iniciativas de economia circular, os candidatos estão desenvolvendo projetos que ampliam o acesso a serviços essenciais e promovem um desenvolvimento mais inclusivo.

O número de inscrições aumentou 32% em comparação com o ciclo anterior, reforçando o contínuo impulso global em torno de inovações escaláveis lideradas localmente.

Sua Excelência Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos e Diretor-Geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, afirmou: “Este nível histórico de participação reflete a crescente demanda global por soluções práticas que fortaleçam a resiliência, aprimorem sistemas essenciais e gerem impacto duradouro. Os candidatos deste ano demonstraram como a inteligência artificial, a capacidade de adaptação, a inovação e a liderança local podem atuar em conjunto para enfrentar desafios urgentes em comunidades onde o acesso, a acessibilidade financeira e a confiabilidade dos serviços ainda são limitados. Guiado pelo legado do saudoso Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, o Prêmio continuará apoiando pioneiros cujas soluções sejam práticas em seu propósito, fundamentadas no compromisso com as pessoas e avaliadas pela diferença positiva que promovem na vida das comunidades.”

Mais de dois terços das inscrições vieram de economias em desenvolvimento e emergentes, com destaque para Bangladesh, Brasil, China, Quênia e Emirados Árabes Unidos. Mercados desenvolvidos, como Estados Unidos e Reino Unido, também registraram forte participação, demonstrando a crescente presença do Prêmio em diferentes ecossistemas de inovação.

A categoria Ação Climática recebeu o maior número de inscrições (2.505), seguida por Alimentação (2.261), Saúde (1.807), Escolas de Ensino Médio Globais (1.710), Energia (994) e Água (956).

Principais tendências por categoria:

Saúde: As soluções concentraram-se na ampliação do acesso aos serviços de saúde em regiões vulneráveis e de maior fragilidade, com forte presença de diagnósticos apoiados por inteligência artificial, dispositivos médicos de baixo custo, novos modelos de atendimento e soluções de financiamento da saúde voltadas ao fortalecimento dos sistemas de saúde.

Alimentação: Houve forte destaque para soluções direcionadas aos agricultores, incluindo serviços de assistência técnica e orientação, tecnologias agrícolas, tecnologias para segurança dos alimentos, processamento de alimentos e melhorias nas cadeias produtivas, contribuindo para sistemas alimentares mais resilientes e eficientes.

Energia: As soluções priorizaram eficiência energética e armazenamento, energias renováveis descentralizadas, redes inteligentes e aplicações produtivas da energia, refletindo uma crescente atenção à acessibilidade, confiabilidade e gestão da demanda energética.

Água: As inovações concentraram-se no acesso e monitoramento de águas subterrâneas, tratamento e reúso de águas residuais, dessalinização, gestão da qualidade da água e uso eficiente dos recursos hídricos, contribuindo para ampliar o acesso e a conservação em comunidades afetadas pela escassez hídrica.

Ação Climática: Observou-se forte foco em adaptação às mudanças climáticas e fortalecimento da resiliência comunitária, além de modelos de economia circular, redução de resíduos, soluções baseadas na natureza, conservação dos recursos naturais e estratégias de mitigação voltadas às pressões climáticas imediatas.

Escolas de Ensino Médio Globais: Os projetos liderados por estudantes concentraram-se cada vez mais em soluções integradas, envolvendo energia renovável, filtragem de água, gestão de resíduos, produção de alimentos, biodiversidade e iniciativas de conscientização comunitária, demonstrando como os jovens estão aplicando uma visão sistêmica para enfrentar desafios locais.

Com o encerramento das inscrições, o Prêmio inicia agora sua fase de avaliação. Todas as candidaturas passarão por um processo independente de análise e diligência, seguido da avaliação por um Comitê de Seleção composto por especialistas internacionais. Os vencedores finais serão escolhidos pelo Júri em setembro de 2026.

Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia de premiação do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, em 12 de janeiro de 2027. Cada vencedor das categorias organizacionais receberá US$ 1 milhão, enquanto seis escolas de ensino médio — representando diferentes regiões do mundo — receberão US$ 150 mil cada para implementar ou ampliar seus projetos. Cada finalista das categorias organizacionais receberá US$ 150 mil, enquanto cada escola finalista receberá US$ 25 mil.

Até o momento, por meio de seus 139 vencedores, o Prêmio já impactou positivamente mais de 411 milhões de pessoas em todo o mundo, consolidando seu papel como uma das principais plataformas globais de promoção do desenvolvimento inclusivo e sustentável.

Sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade é a principal premiação dos Emirados Árabes Unidos dedicada ao reconhecimento de soluções inovadoras para desafios globais.

Em homenagem ao legado e à visão do fundador dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, o Prêmio tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento sustentável em todo o mundo.

Anualmente, nas categorias Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas de Ensino Médio Globais, o Prêmio reconhece organizações e escolas por soluções inovadoras que promovem o desenvolvimento sustentável e fortalecem a resiliência das comunidades.

Ao longo de seus 18 anos de história, por meio de seus 139 vencedores, o Prêmio já impactou positivamente mais de 411 milhões de pessoas em todo o mundo, inspirando inovadores a ampliar seu impacto e transformar ambição em progresso duradouro.

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade é uma iniciativa afiliada à Erth Zayed Philanthropies.

*Source: AETOSWire

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260713766260/pt/

Thomas Hagan

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