Marketplaces de artesanato ganham espaço após o fim da Elo7

O mercado de artesanato, que movimenta bilhões de reais por ano e representa cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), passa por uma reorganização desde o encerramento das operações da Elo7. A plataforma, que durante anos foi uma das principais vitrines para produtos artesanais no país, deixou de operar, levando consumidores e artesãos a buscarem novos marketplaces especializados.

Além da relevância econômica, o setor também acompanha mudanças no comportamento do consumidor. A busca por produtos exclusivos, personalizados e produzidos por pequenos empreendedores tem impulsionado o artesanato, especialmente entre a Geração Z, que demonstra maior interesse por peças autorais em categorias como decoração, moda, papelaria, acessórios, enxoval, lembrancinhas e presentes.

O crescimento do comércio eletrônico já vinha ampliando o alcance dos artesãos brasileiros, permitindo que pequenos produtores vendessem para consumidores de diferentes estados. Com o fim da Elo7, esse movimento se intensificou e acelerou a procura por novas plataformas capazes de reunir diferentes lojas em um único ambiente.

Durante anos, a Elo7 concentrou boa parte das vendas de artesanato online no Brasil. Para muitos consumidores, a plataforma era o principal destino para encontrar artigos de decoração, produtos em crochê, papelaria criativa, lembrancinhas para festas e presentes personalizados. Com o encerramento das atividades, quem já tinha o hábito de comprar artesanato pela internet precisou descobrir novos espaços para encontrar produtos semelhantes e acompanhar os artesãos que migraram para outras plataformas.

A reorganização do mercado abriu espaço para que marketplaces especializados ganhassem visibilidade. Entre eles está a Artesanou, voltada exclusivamente ao artesanato e que reúne vendedores de diferentes regiões do país. Segundo Renato Máximo, fundador da plataforma, o movimento de migração dos consumidores já começa a aparecer nos indicadores do marketplace. "Desde o encerramento da Elo7, registramos um aumento de aproximadamente 30% na nossa taxa de conversão, o que mostra que consumidores que antes concentravam suas compras em uma única plataforma passaram a buscar novas opções especializadas", afirma.

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Segundo o estudo E-Consumidor 2026, desenvolvido pela Nuvemshop em parceria com o Opinion Box, a jornada de compra online está cada vez menos concentrada em um único canal. Os consumidores pesquisam produtos em marketplaces, mecanismos de busca, redes sociais e recomendações de terceiros antes de decidir onde comprar. Nesse cenário, plataformas especializadas em artesanato ganham espaço ao ampliar as opções para quem busca produtos feitos à mão.