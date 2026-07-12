A Rock-It Company expande para Abu Dhabi, fortalecendo a posição da capital como um centro global de luxo, cultura e grandes eventos

A Rock-It Company (Rock-It), uma das principais fornecedoras mundiais de logística especializada para setores de alto valor e prazos críticos, como eventos ao vivo e bens de luxo, expandiu sua presença nos Emirados Árabes Unidos para Abu Dhabi, em parceria com o Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO). A expansão na região leva o portfólio de marcas renomadas da Rock-It para a capital dos Emirados Árabes Unidos, apoiando a visão de Abu Dhabi de se tornar um destino líder mundial em experiências de luxo, atrações culturais e eventos globais, ao mesmo tempo que reforça a posição do emirado como um centro regional de reexportação e uma base logística avançada.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260710850036/pt/

Por meio dessa colaboração, a Rock-It busca desenvolver instalações de armazenagem e logística alfandegadas de classe mundial, projetadas para atender aos cinco principais mercados finais do grupo: esportes, entretenimento ao vivo, belas artes, cinema e televisão e automóveis de luxo. Após a conclusão, as instalações da Rock-It oferecerão ambientes seguros e com temperatura controlada, além de soluções personalizadas de manuseio para ativos de alto valor em Abu Dhabi. Isso permitirá que os clientes hospedem, armazenem e gerenciem produções globais, exposições e coleções de luxo com precisão de classe mundial na capital.

De forma mais ampla, a presença da Rock-It na capital apoiará a Estratégia do Programa Automotivo de Abu Dhabi e impulsionará a agenda de diversificação econômica do emirado, aprimorando as capacidades em logística avançada, indústrias criativas e exportações de alto valor. Ao utilizar a infraestrutura, a conectividade e o arcabouço regulatório simplificado de Abu Dhabi, a Rock-It espera que sua expansão possibilite operações transfronteiriças sem atritos e consolide ainda mais a capital como um centro estratégico de logística e comércio cultural.

“O crescimento de Abu Dhabi como um centro de esportes, arte e entretenimento se alinha perfeitamente com a expertise global da Rock-It”, disse Daniel Rosenthal, presidente e CEO da The Rock-It Company. “Nossa expansão para a capital nos permite oferecer aos nossos clientes – desde grandes eventos esportivos e produções cinematográficas até fabricantes de carros de luxo e instituições de arte – uma logística completa e integrada, entregue com os mais altos padrões internacionais.”

James McSweeney, diretor-geral da The Rock-It Company no Oriente Médio, afirmou: “Tendo atuado nesta região por 18 anos, testemunhei a transformação de Abu Dhabi em primeira mão. O ritmo de desenvolvimento é impressionante, mas o que realmente nos convenceu foi o calibre dos parceiros envolvidos e a seriedade da ambição aqui. É por isso que estamos trazendo a força de nossas marcas especializadas para Abu Dhabi.”

Mohammad Al Kamali, diretor de Comércio e Indústria do Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO), disse:“Abu Dhabi está fortalecendo sua posição como um centro global de comércio e logística especializada, apoiando setores onde precisão, confiabilidade e velocidade são essenciais. À medida que as cadeias de suprimentos globais se tornam cada vez mais especializadas e sensíveis ao tempo, cresce a demanda por parceiros logísticos com a expertise necessária para lidar com ativos complexos e de alto valor. A expertise da Rock-It no transporte desses valiosos ativos, desde veículos de luxo e de alta performance até entretenimento ao vivo e obras de arte, amplia nossas capacidades e reforça a atratividade de Abu Dhabi como a porta de entrada preferencial para marcas globais que atendem aos mercados regionais e internacionais.”

Com base em sua presença consolidada em Dubai, a nova unidade da Rock-It em Abu Dhabi reunirá as marcas especializadas do grupo em um único centro regional na capital, incluindo a Rock-it Cargo (turnês de shows), as divisões da Rock-It dedicadas a Esportes, Experiências e Produções, a DIETL By Rock-It (logística para obras de arte e museus) e a CARS By Rock-It (automóveis de luxo e alta performance). Em conjunto, essas marcas e outros serviços expandidos em todo o portfólio da Rock-It oferecerão serviços totalmente integrados e de alta qualidade nos Emirados Árabes Unidos e em todo o Oriente Médio. A Rock-It acredita que essa expansão para Abu Dhabi complementará sua longa presença em Dubai e ajudará a aprofundar sua colaboração com parceiros em todos os Emirados Árabes Unidos.

A expansão também visa apoiar a criação de empregos, a transferência de conhecimento e o desenvolvimento de talentos locais nos Emirados Árabes Unidos em funções especializadas em logística, contribuindo para os esforços de Abu Dhabi em desenvolver capacidades locais em setores de alta qualificação e relevância global.

Sobre The Rock-It Company

A Rock-It Company (anteriormente Global Critical Logistics) é líder global em logística especializada para missões críticas, reconhecida por transportar ativos insubstituíveis e viabilizar momentos extraordinários em eventos ao vivo e bens de luxo. Com uma trajetória de 47 anos, a Rock-It oferece serviços de agenciamento de cargas multimodais, planejamento logístico para eventos, embalagem e armazenagem especializadas, desembaraço aduaneiro e serviços de Carnet ATA, seguros, suporte no local e muito mais.

Rock-It gerencia a logística por trás de turnês de shows, grandes eventos esportivos, produções de transmissão, filmes e mídia, eventos corporativos, ativações experienciais, resposta rápida e infraestrutura, e o transporte e proteção de belas artes, automóveis raros e outras coleções de valor inestimável. Com acesso a mais de 160 países e mais de 10.000 missões por ano, a Rock-It atende a uma lista diversificada de parceiros, incluindo a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Pebble Beach Concours d’Elegance, a RM Sotheby’s, as principais montadoras de hipercarros, diversos comitês olímpicos, ligas e federações, e outras marcas líderes em todo o mundo.

Sobre a ADIO

O Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO) é o órgão governamental responsável por acelerar o crescimento de Abu Dhabi e viabilizar a transformação econômica do emirado. Por meio de serviços de apoio abrangentes, a ADIO permite que investidores locais e estrangeiros moldem os setores do futuro, que transformarão a qualidade de vida, a tecnologia, os recursos naturais e os serviços de valor agregado. Iniciativas focadas no apoio ao desenvolvimento do turismo e do varejo, bem como parcerias público-privadas, garantem que o bem-estar da comunidade esteja no centro da transformação econômica de Abu Dhabi. Com uma sólida rede de investidores, forte colaboração com as principais partes interessadas e presença global, a ADIO está empenhada em capacitar aqueles que investem em Abu Dhabi a gerar um impacto global duradouro.

Para mais informações, acesse: https://www.investinabudhabi.gov.ae

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260710850036/pt/

Contato para a Imprensa:

Angus Brown

angus.brown@rockitcompany.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

+1 360 305 6518