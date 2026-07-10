Square SC lança Wine Experience em Florianópolis

O Square SC promove o Wine Experience Square, novo evento que passa a integrar o calendário de experiências do empreendimento em Florianópolis. A primeira edição será realizada no dia 22 de agosto de 2026 e reunirá mais de 100 rótulos de vinhos nacionais e importados, com 15 expositores, experiências gastronômicas e uma programação voltada à enogastronomia, ao networking e à valorização da cultura do vinho.

Durante cinco horas de evento, o público poderá degustar vinhos apresentados por vinícolas, importadoras e distribuidores, conhecer diferentes estilos e produtores e participar de uma programação desenvolvida para aproximar consumidores, especialistas e marcas em um mesmo ambiente.

Entre os diferenciais da primeira edição estão as masterclasses exclusivas, conduzidas por especialistas convidados, que abordarão temas relacionados ao universo do vinho, harmonização, degustação e tendências do setor. As vagas serão limitadas, proporcionando uma experiência mais imersiva aos participantes.

A gastronomia também será um dos destaques do Wine Experience Square. O evento contará com estações de massas, culinária oriental, mesa de frios e outras opções especialmente preparadas para harmonizar com os vinhos apresentados pelos expositores.

Outra novidade será o programa de cashback oferecido pelos expositores. Durante o evento, os visitantes poderão adquirir produtos diretamente nos estandes e receber benefícios exclusivos para utilização em compras realizadas com as marcas participantes, incentivando a conexão entre consumidores e produtores.

Todos os participantes receberão uma taça personalizada do Wine Experience Square, que servirá como credencial de acesso às degustações e poderá ser levada como lembrança da primeira edição.

Com mais de 250 empresas instaladas e circulação diária de milhares de pessoas, o Square SC tem ampliado a agenda de eventos voltados à integração entre negócios, gastronomia, inovação e experiências. O Wine Experience Square reforça esse posicionamento ao reunir conteúdo, relacionamento e experiências sensoriais em um único ambiente.

Serviço

Wine Experience Square

Data: 22 de agosto de 2026

Horário: das 16h às 21h

Local: Square SC – Rodovia José Carlos Daux, 5500, Saco Grande, Florianópolis (SC).

Ingressos: estão disponíveis clicando aqui ou pela plataforma do Instagram do Square SC.

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Os ingressos dão direito à taça oficial personalizada do evento, que será utilizada para acesso às degustações dos mais de 100 rótulos apresentados pelos expositores, além da participação na programação gastronômica. As masterclasses possuem vagas limitadas e acesso conforme disponibilidade.