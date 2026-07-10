Paracatu envolve alunos da zona rural em projeto cultural

As crianças da zona rural do município de Paracatu, localizado no noroeste de Minas Gerais, participarão, entre os dias 13 e 15 de julho deste ano, de uma edição inclusiva do projeto "Contar e Recontar Histórias para Encantar e Transformar Ideias". A ação atenderá estudantes do 4º ano de 12 escolas rurais. A programação contempla atividades pedagógicas e culturais.

Ao todo, 197 pessoas integram o cronograma desta edição, que foi dividido em três grupos ao longo dos três dias. No dia 13, o Grupo 1 reúne 95 participantes das escolas Bernardino, José Palma, Frei Brocardo, Maria Trindade, Ada Santana. No dia 14, é a vez do Grupo 2, que atende 64 integrantes das instituições Altina de Paula, Afonso Novais, Lafersa e Arquimedes. O Grupo 3 encerra o cronograma, no dia 15 de julho, com 38 pessoas das escolas José Simões, Raimundo José e Pedro Silva Neiva.

Para participarem de todas as atividades, será oferecido um suporte com transporte, alimentação e hospedagem no Hotel Pousada das Palmeiras.

Roteiro pedagógico e ambiental

A programação diária começa no espaço do restaurante Sabor de Fazenda, local onde os alunos recebem lanche assim que chegam. Em seguida, a equipe desenvolve atividades pedagógicas e jogos lúdicos focados na temática ambiental e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Após o almoço, os estudantes seguem em ônibus para o Parque Estadual de Paracatu. A parceria com o Instituto Estadual de Florestas (IEF) possibilita a realização de oficinas ecoliterárias, trilhas ecológicas e apresentações de teatro de bonecos no contato direto com a natureza.

No final da tarde, o grupo se desloca para o Hotel Pousada das Palmeiras para o pernoite. Durante a noite, os alunos participam de um jantar com discursos de parceiros institucionais. O momento foca no incentivo à continuidade dos estudos, ao acesso à cultura e ao cuidado com o meio ambiente.

Na manhã seguinte, após o café da manhã, os estudantes retornam para as respectivas escolas.

A coordenadora de produção, Christiane Pereira dos Santos, explica o planejamento logístico da ação. "O projeto assume a responsabilidade de mobilizar e acolher os estudantes rurais com total suporte de logística. O objetivo central é fazer com que essas crianças ocupem os espaços ambientais e se reconheçam como protagonistas na preservação do patrimônio de Paracatu", destaca.

A coordenadora geral e idealizadora do projeto, Berenice Maria Mendes Nascimento, reforça o compromisso com a igualdade de oportunidades na região. "A inclusão de alunos da zona rural fortalece o compromisso social da proposta. Garantir que essas crianças tenham acesso à mesma infraestrutura e experiências culturais planta sementes para um futuro consciente e integrado", afirma.

Sobre o projeto

O "Contar e Recontar Histórias para Encantar e Transformar Ideias" atua em Paracatu desde 2014. A edição de 2026 utiliza recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), sob a chancela do Ministério da Cultura e do Governo Federal, com o patrocínio da Kinross Paracatu.

A proposta utiliza a literatura, o teatro e experiências interativas para estimular nas crianças a criatividade, o senso de pertencimento e a responsabilidade coletiva diante dos desafios ambientais e sociais contemporâneos. Entre as atividades previstas estão oficinas em sala de aula, apresentações de teatro de bonecos e o tradicional piquenique pedagógico no Parque Estadual de Paracatu, em parceria com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), com o objetivo de promover o contato direto dos alunos com a natureza e reflexões sobre preservação ambiental e sustentabilidade.

Serviço:

O quê: Etapa Zona Rural – Projeto Contar e Recontar Histórias

Quando: 13, 14 e 15 de julho de 2026

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Onde: Paracatu-MG