32º Estetika discute as novas demandas da saúde estética

Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, o Estetika chega à sua 32ª edição. Realizado no São Paulo Expo, na capital paulista, o evento reúne feira de negócios, Congresso Internacional de Estética, simpósios temáticos e uma programação gratuita de workshops voltada às novas demandas do mercado de estética, saúde, beleza e bem-estar.

A Feira Estetika contará com a presença de mais de 180 marcas dos segmentos de equipamentos, dermocosméticos e serviços. Entre as empresas confirmadas estão Cosmobeauty, Cosmopharma, Ellementti, Fismatek, HTM, Icone Medical, Medical San, MMO, Samana, Smart GR e Tulípia. A edição também marca o retorno da Raavi ao grupo de expositores, que reúne empresas de diferentes segmentos da estética profissional. Entre as novidades, estão a Epilady, empresa internacional de depiladores elétricos, e as marcas Yoomi Skin, Hami Beauty e Dermako, especializadas em tecnologias e cosméticos coreanos, conhecidos como K-Beauty.

Na área de exposição, o evento também proporciona três dias de workshops gratuitos aberto ao público visitante no Estetika Talks. Entre os temas previstos estão “O novo papel do CO? na estética regenerativa”; “A base no tratamento do Lipedema: adesão ao tratamento”, apresentado pela ONG Lipedema; e “Seja uma empresária de sucesso”, conteúdo do SEBRAE-SP com foco em empreendedorismo. Outro tema em destaque é a tendência dos cosméticos coreanos.

A edição conta ainda com a estreia do Biomed Talks, novo espaço de conteúdo gratuito dedicado à biomedicina estética, criado em parceria com o Biomedicina In e com apoio da ACCBM (Associação Carioca e Capixaba de Biomedicina). Integrada ao Estetika Talks, a iniciativa amplia a programação aberta ao público e propõe discussões sobre técnicas e procedimentos para a atuação profissional, incluindo preenchimento facial, harmonização íntima, bioestimuladores, toxina botulínica, laserterapia, aspectos jurídicos, posicionamento profissional e marketing de negócios.

“Nosso objetivo é entregar uma edição que reflita o momento atual do mercado, conectando negócios, conteúdo, atualização profissional e relacionamento em um ambiente qualificado. O Estetika reúne marcas, especialistas, instituições e profissionais em torno das principais transformações da estética, da saúde, da beleza e do bem-estar, sempre com o compromisso de contribuir para o desenvolvimento do setor”, afirma Tatiana Zaccaro, diretora de Unidade de Negócios da GL events Exhibitions, organizadora do evento.

Congresso e Simpósios abordam tendências da prática estética

No 32º Congresso Científico Internacional de Estética (Congresso Estetika), especialistas discutirão avanços técnicos, novas abordagens de atendimento e tendências com impacto direto na prática clínica, na gestão e na experiência do cliente. Entre os destaques está a participação de Bel Guerra, biomédica esteta e empresária, que apresenta o conceito de “visão full face”, com foco em resultados de harmonização facial mais completos, fortalecimento da autoridade profissional e ampliação de oportunidades de negócio.

A programação também aborda epilação de alta precisão, com Jacqueline Sobral, em uma leitura científica que integra fotobiologia e biomodulação para protocolos personalizados em diferentes fototipos. Já o médico dermatologista Ademir Leite Jr. (CRM-SP: 92.693), vai discutir a anatomia do couro cabeludo e terapias manuais, relacionando fisiologia, técnicas manuais e mecanismos envolvidos na queda capilar.

Outro tema em evidência será o impacto das chamadas “canetas emagrecedoras” na rotina da saúde estética. No Congresso, Nany Mota, Dra. Fernanda Soares e Dr. Bruno Soalheiro discutirão como os agonistas de GLP-1 vêm transformando os processos de emagrecimento e porque o acompanhamento multidisciplinar é essencial para resultados seguros e sustentáveis.

O assunto também aparece no Simpósio de Estética Facial de Precisão, com curadoria de João Tassinary, que integra a programação do Estetika no dia 1º de agosto. Na ocasião, Daniela Moleiro vai abordar os efeitos da perda de peso acelerada na flacidez e na harmonia do rosto. A agenda também inclui discussões sobre acne, rejuvenescimento facial e hiperpigmentações.

O 5º Simpósio de Pré e Pós-Cirurgia Plástica, com curadoria de Vilma Natividade, inaugura as atividades dos Simpósios no dia 31 de julho, abordando desafios do acompanhamento cirúrgico, incluindo mamoplastia masculinizadora, cirurgias mamárias secundárias, pós-operatório de lipedema e empreendedorismo no mercado de cirurgias.

Já no dia 2 de agosto, o Harmoniza Estetika, sob curadoria de Michelle Meleck, trará temas ligados à regeneração, tecnologia e novas experiências em harmonização facial e corporal, como Skin Regeneration, The Future Face e Exo-Hifu, com discussões sobre pele, inteligência artificial, ultrassom micro e rejuvenescimento global.

“Buscamos oferecer uma programação conectada à prática real dos profissionais, com temas atuais, responsabilidade técnica e visão multidisciplinar. A estética evolui quando o conhecimento circula entre diferentes áreas e se transforma em cuidado mais seguro, completo e bem orientado”, afirma Maria de Fátima Lima Pereira, esteticista e curadora de conteúdo do 32º Congresso Internacional de Estética.

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