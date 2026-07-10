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Metade das empresas ignora ROI da reputação, revela estudo

Embora a reputação institucional seja amplamente reconhecida como um ativo estratégico pelas empresas brasileiras, a mensuração objetiva desse impacto financeiro ainda é o principal gargalo do setor. 

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Repórter
10/07/2026 16:53

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Metade das empresas ignora ROI da reputação, revela estudo
Metade das empresas ignora ROI da reputação, revela estudo crédito: DINO

Um novo estudo nacional aponta que 94,2% dos profissionais classificam a gestão de reputação como extremamente importante, mas 49% das organizações admitem não avaliar formalmente o ROI (Retorno sobre o Investimento) dessas iniciativas ou consideram esse retorno incerto.

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O dado ganha relevância diante do cenário econômico global: métricas internacionais (como o modelo Reputation Dividend, da Echo Research) indicam que mais de 25% do valor de mercado das empresas listadas em índices como o S&P 500 e o FTSE 350 está diretamente atrelado à força de sua reputação corporativa.

Dados e Estudo

O cenário completo da maturidade reputacional no país será apresentado no dia 14 de julho, às 14h, durante o lançamento oficial da pesquisa “O Panorama da Gestão de Reputação Empresarial no Brasil | Edição 2026”.

Conduzido pela Knewin com o apoio acadêmico e institucional da ESPM e da Abracom (Associação Brasileira das Agências de Comunicação), o levantamento mapeou como marcas, grandes corporações e agências estão estruturando suas áreas de comunicação. A pesquisa aprofunda temas críticos para o mercado atual, tais como:

  • Estruturas de governança corporativa voltadas para imagem pública;
  • Nível de preparação e ferramentas tecnológicas para a gestão e prevenção de crises;
  • Uso de inteligência de dados e monitoramento automatizado;
  • Desafios de integração entre a reputação e a estratégia macro de negócios.

Evento de Lançamento

O debate sobre os resultados da pesquisa ocorrerá em um webinar online e gratuito, voltado a lideranças empresariais, decisores C-Level, gestores de comunicação e analistas de mercado.

O painel de discussão contará com a participação de especialistas em tecnologia e inteligência de dados da Knewin, além das especialistas Tatiana Maia Lins (fundadora da Makemake Reputação e professora da ESPM) e Sheila Magri (diretora executiva da Abracom), que atuaram como curadoras do estudo.

Serviço

  • Evento: Lançamento da pesquisa O Panorama da Gestão de Reputação Empresarial no Brasil | Edição 2026
  • Data: 14 de julho de 2026
  • Horário: 14h
  • Formato: Online e gratuito
  • Inscrições: Link de Inscrição da Knewin

Informações Institucionais

Sobre a Knewin: Fundada em 2011, é uma empresa de tecnologia focada em soluções para gestão de reputação empresarial, monitoramento de mídia, benchmarking competitivo e gestão de crises, atuando com processamento de dados e inteligência artificial na América Latina.

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