Samos Energy Acquisition Corporation anuncia preço da oferta pública inicial

A Samos Energy Acquisition Corporation (a “Empresa”) anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial (IPO) de 20 milhões de unidades a um preço de US$ 10,00 por unidade. As unidades serão listadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e negociadas sob o símbolo SAMO.U a partir de 10 de julho de 2026. Cada unidade consiste em uma ação ordinária de Classe A e metade de um warrant resgatável. Cada warrant inteiro dá ao seu titular o direito de adquirir uma ação ordinária de Classe A da empresa a um preço de exercício de US$ 11,50 por ação. Assim que os títulos que compõem as unidades começarem a ser negociados separadamente, espera-se que as ações ordinárias da Classe A e os warrants sejam listados na NYSE sob os símbolos “SAMO” e “SAMO.WS”, respectivamente.

A Cantor Fitzgerald & Co. atua como única gestora da carteira de pedidos para a oferta proposta. A empresa concedeu ao subscritor uma opção de 45 dias para adquirir até 3 milhões de unidades adicionais ao preço da oferta pública inicial (IPO).

A oferta pública está sendo realizada exclusivamente por meio desse prospecto. Quando estiverem disponíveis, cópias do prospecto poderão ser obtidas junto à Cantor Fitzgerald & Co., aos cuidados de: Capital Markets, 110 East 59th Street, Nova York, NY 10022, ou pelo e-mail prospectus@cantor.com, ou ainda pelo site da SEC em www.sec.gov.

Uma declaração de registro relativa a esses títulos foi declarada válida pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a U.S. Securities and Exchange Commission, ou SEC) em 9 de julho de 2026. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Sobre a Samos Energy Acquisition Corporation

A Samos Energy Acquisition Corporation foi constituída para realizar uma fusão, incorporação, permuta de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação empresarial semelhante. A empresa pretende concentrar sua busca em uma empresa-alvo que possua ativos energéticos internacionais significativos em operação e que gerem caixa. A empresa é patrocinada pela Samos Energy Acquisition Sponsor, LP, afiliada à Samos Investments LLC (“Samos Energy”), investidora especializada em situações especiais no setor de ativos de energia tradicional que busca aquisições e financiamentos em todo o sistema energético.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem “declarações prospectivas”, inclusive em relação à oferta pública inicial (IPO). Não há garantia de que a oferta mencionada acima será concluída nos termos descritos ou que ocorrerá de fato. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, muitas das quais estão além do controle da Empresa, incluindo aquelas estabelecidas na seção “Fatores de Risco” da declaração de registro e do prospecto preliminar da oferta, arquivados junto à SEC. Cópias desses documentos estão disponíveis no site da SEC, www.sec.gov. A Empresa não se compromete a atualizar essas declarações em decorrência de revisões ou alterações posteriores à data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260710465971/pt/

Investidores:

Jacques Tohme, diretor-executivo

E-mail: spac@samosenergy.com

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Tel.: 212-329-9903