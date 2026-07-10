Cambira leva cultura caiçara de Pontal do Paraná ao Brasil

A Cambira, prato típico oficial e patrimônio cultural de Pontal do Paraná, é a principal referência gastronômica do 6º Festival de Gastronomia Caiçara, realizado durante todo o mês de julho. Preparada tradicionalmente com peixe defumado, geralmente tainha, cozido com banana-da-terra, tomate, pimentão e especiarias, a receita é servida com pirão, arroz e salada e inspira os pratos exclusivos elaborados pelos 40 restaurantes participantes desta edição.

Originária das comunidades pesqueiras do litoral paranaense, a Cambira preserva técnicas tradicionais de conservação do pescado por meio da salga, secagem e defumação da tainha. Com mais de 300 anos de história, nasceu da necessidade das comunidades pesqueiras de conservar o pescado em uma época em que não existiam sistemas de refrigeração.

A técnica combina salga, secagem e defumação artesanal, permitindo que o peixe fosse armazenado por mais tempo sem perder suas características. O que surgiu como uma solução para a subsistência das famílias caiçaras tornou-se um dos maiores patrimônios gastronômicos de Pontal do Paraná. A receita foi transmitida entre gerações e se consolidou como um dos principais símbolos da culinária caiçara, integrando o patrimônio cultural e a identidade gastronômica de Pontal do Paraná.

Para a chef Jemima Borba, a Cambira representa muito mais do que um prato típico e mantém viva a memória das comunidades caiçaras.

"A Cambira é muito mais do que um prato típico. Ela representa a memória, a história e a tradição das famílias caiçaras. Falar de Cambira é lembrar das pessoas que vieram antes de nós e deixaram esse legado. Era um alimento que reunia a família em volta da mesa, garantia o sustento das comunidades pesqueiras e mantinha vivas as nossas raízes. Tudo começa com a tainha, que passa pelo processo de limpeza, salga e defumação até se transformar na Cambira, preservando um modo de fazer que atravessa gerações."

Ao valorizar esse prato tradicional, o 6º Festival de Gastronomia Caiçara reúne restaurantes distribuídos por diferentes regiões do município, que apresentam releituras e preparações inspiradas na Cambira, mantendo como referência os ingredientes e os saberes característicos da gastronomia local.

Entre as receitas disponíveis estão o Escondidinho de Banana-da-Terra recheado com Cambira e Ovas de Tainha Defumada, a Lasanha de Banana-da-Terra com Cambira, o Caldo Caiçara e diversas outras criações desenvolvidas exclusivamente para o festival.

Além dos pratos principais, a programação também reúne uma ampla variedade de sobremesas criadas para esta edição. Entre elas estão o Trio da Terra, composto por brigadeiro de banana-passa, cheesecake de goiabada cascão e torta de maracujá com chocolate e nibs de cacau, o Pudim de Cataia e diversas outras receitas que valorizam ingredientes produzidos na região.

Ao longo das seis edições, o festival também tem ampliado o contato do público com a Cambira, contribuindo para divulgar um prato que faz parte da história e da cultura alimentar do município.

Para o prefeito Rudão Gimenes, o festival também gera impactos positivos para o município ao associar gastronomia, turismo e desenvolvimento econômico.

“Esse evento nasceu com um objetivo claro: movimentar a economia do município, atrair turistas e dar visibilidade à nossa culinária tradicional. É nesse momento que Pontal do Paraná se projeta com aquilo que tem de mais autêntico.”

Realizado durante todo o mês de julho, o 6º Festival de Gastronomia Caiçara reúne 40 restaurantes participantes, que oferecem pratos principais e sobremesas elaborados especialmente para o evento. A programação tem como eixo a valorização da culinária caiçara e da Cambira, patrimônio gastronômico de Pontal do Paraná, por meio de receitas que preservam tradições e apresentam novas interpretações desse ingrediente típico.

Um dos destaques da programação é o Concurso de Gastronomia Caiçara, que será realizado nos dias 20 e 21 de julho e contará com 36 pratos participantes, distribuídos em cinco categorias: Melhor Cambira Tradicional – Especialista; Melhor Cambira Tradicional – Iniciante; Melhor PF Caiçara com Cambira; Melhor Petisco Caiçara com Cambira; e Melhor Sobremesa Caiçara.

A iniciativa reconhece e premia os estabelecimentos que se destacarem pela qualidade, criatividade e fidelidade aos sabores tradicionais do litoral paranaense. Nas categorias salgadas, a Cambira é ingrediente obrigatório. Já a categoria Melhor Sobremesa Caiçara, novidade desta edição, valoriza receitas elaboradas com ingredientes típicos da região, como banana, mandioca, juçara, pitanga, araçá, jabuticaba, guabiroba, maracujá, cataia e cana-de-açúcar.

Os pratos serão avaliados por uma comissão técnica e artística, que levará em consideração critérios como sabor, apresentação, criatividade, originalidade e fidelidade à culinária caiçara. O edital prevê premiação para os três primeiros colocados de cada categoria, além de consultoria especializada para os dez participantes com melhor pontuação geral.

O evento é realizado pela Prefeitura de Pontal do Paraná, em parceria com a Adetur Litoral, e conta com o apoio do Sebrae, do Conselho Municipal de Turismo e da comunidade local.

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A relação completa dos restaurantes participantes e dos pratos desenvolvidos para esta edição está disponível no site oficial do Festival de Gastronomia Caiçara: https://gastronomiacaicara.com.br/