A importância da cultura e do brincar na saúde

O AstraZeneca Viva a Cultura! chega a 2026 em sua 19ª edição se preparando para seus 20 anos de atuação em diferentes hospitais e capitais brasileiras. Entre os dias 20 e 24 de julho, o projeto leva sua agenda de atividades ao ITACI - Instituto de Tratamento do Câncer Infantojuvenil, em São Paulo.

O tema do ano será “Explore o Mistério do Oceano”. O personagem Astro, um simpático urso amarelo e seu jaleco colorido, junto com a equipe de instrutores e atores, vai levar as crianças e adolescentes para uma viagem imaginária na qual, por meio de atividades lúdicas e artísticas, vão aprender sobre os sons, os animais e todo o meio ambiente escondido sob as águas.

As atividades do AstraZeneca Viva a Cultura! compreendem:

Oficina de Musicalização: pacientes interagem com instrumentos e aprendem a diferenciar os sons;

Oficina de Instrumentos Musicais Recicláveis: quando garrafas plásticas serão transformadas em maracas que imitam os sons das ondas, latas viram tambores que fazem o som do batimento do coração do tubarão e muito mais;

Oficina de Stencil em Tela, na qual os pacientes vão usar a criatividade, tintas e pincéis para criar peixes coloridos, corais e estrelas do mar;

Oficina de Máscaras: as lendas do folclore brasileiro vão trazer personagens como a Iara, o boto e o curupira das águas;

Oficina de Animais Marinhos: aprenderão sobre a importância da reciclagem e como transformar objetos que seriam lixo em arte;

Origami: o incrível mundo das dobraduras de papel.

A programação tem ainda três apresentações teatrais. Para aqueles que, devido ao tratamento não podem sair de seus quartos, o mascote Astro leva o Música nos Leitos, com um músico que vai ao encontro desses pacientes com muita cantoria e alegria.

Essa é a 19ª edição do AstraZeneca Viva a Cultura!, que se prepara para comemorar 20 anos de atuação em hospitais de diversas capitais brasileiras. O projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura, com patrocínio da AstraZeneca e idealização do Instituto Dançar. Em 2026, as as atividades serão realizadas em seis instituições, além do ITACI estão confirmados: Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital das Clínicas da UFMG (Belo Horizonte), Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Belém), Santa Casa de São Paulo e Hospital Santa Izabel (Salvador).

O projeto acontece até agosto, com uma semana de atividades em cada hospital. Em São Paulo, está confirmada também uma masterclass gratuita sobre a história da arte na Medicina, direcionada para estudantes, professores e público em geral. Reconhecido como uma das principais plataformas culturais em hospitais, o AstraZeneca Viva a Cultura! realizou ao longo dos anos mais de 580 oficinas, 380 programações nos leitos e 179 apresentações teatrais em 95 etapas.

“Na AstraZeneca, acreditamos que promover equidade em saúde também passa por olhar para a experiência do paciente de maneira integral. Iniciativas como o Viva a Cultura! mostram como é possível levar cuidado além do tratamento clínico, humanizando a jornada hospitalar com atividades lúdicas que fazem diferença real na vida das crianças e de suas famílias. Além disso, incentivamos ativamente o engajamento dos nossos colaboradores em ações voluntárias nesses hospitais, fortalecendo uma cultura de cuidado e inclusão”, reforça Gustavo Abreu, Diretor de Recursos Humanos da AstraZeneca Brasil.

O papel das atividades lúdicas na humanização do cuidado

Estudos científicos têm demonstrado que atividades artísticas e culturais podem trazer benefícios importantes para crianças e adolescentes durante a hospitalização. Uma revisão sistemática com meta-análise, publicada em 2025, apontou que intervenções baseadas em arte contribuem para o bem-estar emocional de pacientes oncológicos pediátricos e podem auxiliar na redução do sofrimento psicológico relacionado ao tratamento.

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Pesquisas sobre intervenções musicais em oncologia pediátrica também identificaram benefícios como redução da ansiedade e da dor, melhora da qualidade de vida, fortalecimento da autoestima e apoio ao desenvolvimento de estratégias de enfrentamento durante o tratamento.