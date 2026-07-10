Capvidia anuncia o lançamento do software 2026 R1 para fortalecer a preparação para MBD, os fluxos de trabalho QIF e a automação do Digital Thread

A Capvidia, fornecedora de software de definição baseada em modelo (MBD), empresa baseada em modelo (MBE) e interoperabilidade CAD, anunciou hoje o Capvidia 2026 R1, a versão mais recente de seu portfólio de software para fabricantes, OEMs, fornecedores e organizações de qualidade.

Desenvolvido com mais de 5.600 horas de trabalho, ele inclui uma combinação de mais de 400 novos recursos, melhorias, aprimoramentos solicitados pelos clientes e correções de bugs em todo o portfólio de produtos da empresa. Esse lançamento ajuda os fabricantes a tornarem seus fluxos de trabalho baseados em modelos mais práticos, validados e prontos para automação.

Entre as novidades, o Capvidia 2026 R1 introduz o MBDReady Check no MBDConnect for Creo, expande a análise de soldagem baseada em QIF para o Siemens NX, aprimora os fluxos de trabalho de lista de características e balonagem 2D no MBDVidia, fortalece o reconhecimento semântico para dados de inspeção legíveis por máquina e adiciona suporte ao STEP AP242 Edição 3.

Esse lançamento reforça o foco da Capvidia no True MBD, que consiste em dados baseados em modelos legíveis por humanos e máquinas, prontos para uso em etapas posteriores dos fluxos de trabalho de projeto, fabricação, qualidade e fornecedores.

“Os fabricantes não precisam simplesmente de mais dados 3D. Eles precisam de dados baseados em modelos que sejam completos, validados, interoperáveis e prontos para uso nas etapas posteriores do processo”, afirmou Tomasz Luniewski, CEO da Capvidia. “Com o lançamento da versão 2026 R1, a Capvidia continua ajudando OEMs e fornecedores a construir um fluxo digital mais robusto por meio de MBD, QIF e fluxos de trabalho prontos para automação.”

Para os fabricantes que adotam o MBD e o MBE, o Capvidia 2026 R1 ajuda a reduzir os ciclos de validação, a preservar a intenção de engenharia, a melhorar a comunicação com os fornecedores e a transferir mais dados do produto para fluxos de trabalho legíveis por máquina, que dão suporte à automação nas etapas de projeto, fabricação e qualidade.

MBDReady Check para Creo

O principal recurso do Capvidia 2026 R1 é o MBDReady Check integrado ao MBDConnect para Creo.

Anteriormente, os usuários que criavam anotações no Creo precisavam, frequentemente, exportar um modelo, abri-lo no Capvidia, executar o MBDReady Check, revisar as anotações sinalizadas, retornar ao Creo, corrigir os problemas, exportar novamente e repetir todo o processo. Com a versão 2026 R1, esse ciclo de validação foi simplificado.

Agora, o MBDReady Check pode ser acessado diretamente no plug-in do Creo. Ele pode ser usado como uma opção independente ou incluído no verificador de engenharia, permitindo que as equipes verifiquem se os modelos são legíveis por máquina em uma fase inicial do processo de criação.

O fluxo de trabalho ajuda os usuários a identificar anotações sinalizadas, revisar referências e corrigir certos problemas diretamente no Creo. Isso mantém o fio digital intacto desde a criação até o uso posterior.

Para os fabricantes de equipamentos originais (OEMs), há um controle mais rigoroso sobre a intenção do projeto e uma publicação mais confiável de dados prontos para MBD. Para os fornecedores, aumenta-se a confiança de que os modelos recebidos contêm informações utilizáveis, validadas e legíveis por máquina para cotação, planejamento, inspeção e geração de relatórios.

Análise de soldas para o Siemens NX

O Capvidia 2026 R1 também amplia a funcionalidade de análise de solda baseada em QIF para o Siemens NX. Dados de análise de solda exportados do NX podem ser transferidos por meio do QIF e visualizados no MBDVidia. Nesse ambiente estruturado baseado em modelo, os usuários podem revisar recursos de solda, símbolos de solda, trajetórias de solda, vetores de solda e informações relacionadas.

No MBDVidia, as soldas são organizadas em abas dedicadas e representadas na árvore do modelo. É possível selecionar soldas, destacar as superfícies que devem ser soldadas e visualizar as trajetórias e os vetores de solda, que indicam como a solda deve ser executada.

As informações sobre a trajetória da solda, incluindo os pontos de amostragem, são armazenadas no formato QIF, o que permite que os dados sejam preservados e reutilizados fora do ambiente CAD original. Dessa forma, as equipes de manufatura e qualidade têm acesso a dados de solda reutilizáveis para planejamento, simulação, programação robótica off-line e automação de processos subsequentes.

Dessa forma, os requisitos de soldagem não ficam restritos a desenhos, anotações ou arquivos desconexos. As trajetórias de soldagem e as informações relacionadas podem integrar um pacote de dados reutilizável baseado em modelo, facilitando a colaboração entre OEMs e fornecedores.

MBDVidia e melhorias no fluxo de trabalho de inspeção

O Capvidia 2026 R1 aprimora os fluxos de trabalho da lista de características (BoC) e de balonagem 2D no MBDVidia. Agora, os usuários podem definir os tipos de resultados de medição como numéricos ou "APROVADO/REPROVADO" nas linhas da BoC, agrupar linhas da BoC por anotação e filtrar os dados da BoC por visualização salva, zona do desenho, nome do recurso, nome da anotação, valor de tolerância, criticidade e dispositivo de medição.

Essas atualizações ajudam as equipes de qualidade e os fornecedores a gerenciar requisitos complexos de inspeção, características repetidas e entregas relacionadas à inspeção do primeiro artigo. A versão também melhora a legibilidade das legendas em 2D, permitindo que os usuários destaquem legendas ou linhas específicas dentro de anotações complexas de PMI.

O Capvidia 2026 R1 também melhora a interpretação semântica dos requisitos de engenharia, incluindo o reconhecimento de requisitos baseados em padrões, como “individualmente”. Isso permite que padrões de referência e características repetidas sejam interpretados como características semânticas distintas, e não como uma única característica.

A nova verificação de limites de zona no MBDReady Check ajuda os usuários a identificar anotações que fazem referência a limites de zona não definidos no modelo, melhorando a legibilidade por máquinas antes da liberação para etapas posteriores.

Suporte ao STEP AP242 Edição 3

O Capvidia 2026 R1 adiciona suporte ao STEP AP242 Edição 3 no MBDVidia. Agora, os usuários podem ler e gravar arquivos do formato diretamente no MBDVidia. O processo de exportação do STEP também oferece maior controle sobre a edição e o protocolo de aplicação do STEP durante a exportação.

Juntamente com o suporte a QIF, a validação de MBD, a conectividade CAD, o gerenciamento de dados de inspeção e a automação empresarial, o suporte ao STEP AP242 Edição 3 fortalece a abordagem baseada em padrões da Capvidia para a implementação de MBD e do fio digital.

Com mais de 400 atualizações, o Capvidia 2026 R1 reflete o investimento contínuo na adoção prática do MBD, nas melhorias solicitadas pelos clientes e na qualidade do software. Essa versão inclui atualizações no MBDVidia, no MBDConnect para Creo, no MBDConnect para NX, no FormatWorks, no CompareVidia, no Pundit CMM, nas ferramentas do servidor de licenças e nos produtos do servidor corporativo.

Disponibilidade

O Capvidia 2026 R1 já está disponível para os clientes. Eles podem obter as atualizações mais recentes dos produtos por meio do portal de downloads da Capvidia.

Para saber mais sobre o Capvidia 2026 R1, solicitar uma demonstração ou conversar com a equipe da Capvidia sobre MBD, QIF, STEP AP242, validação de CAD ou implementação do fio digital, acesse www.capvidia.com.

Sobre a Capvidia

A empresa fornece softwares para definição baseada em modelo (MBD), empresa baseada em modelo (MBE), validação de CAD, interoperabilidade com QIF e automação do fluxo digital. Seus produtos auxiliam os fabricantes na criação, validação, troca e reutilização de dados de engenharia legíveis por máquina em fluxos de trabalho de projeto, fabricação e qualidade.

A empresa ajuda OEMs e fornecedores a reduzir a interpretação manual, melhorar a qualidade e implementar fluxos de trabalho práticos baseados em modelos para a Indústria 4.0 e a transformação digital.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260706095234/pt/

jimmy@capvidia.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tel.: 1-832-280-8685