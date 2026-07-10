Quando o mercado imobiliário encontra o impacto social

“Todo recomeço merece um novo endereço.” A frase poderia ser apenas uma reflexão bonita, mas, para Claudiney, ela representa o ponto de virada de uma história real. Depois de meses vivendo em situação de rua na capital paulista, ele encontrou na ONG Entrega por SP, e no apoio do Compre & Alugue Agora (CAA), a chance concreta de reconstruir sua vida. Hoje, quatro meses depois, ele tem um lar, um emprego e a esperança renovada.

Fundada em 2013, a Associação Entrega por SP é uma organização que atua para derrubar as barreiras de preconceito e invisibilidade em torno da população em situação de rua da cidade. O trabalho começa pela entrega de itens de necessidade básica — alimentos, roupas, produtos de higiene — mas vai muito além. “Há quem chame isso de assistencialismo. Nós chamamos de humanidade”, resume a equipe da associação.

O grande diferencial do Entrega por SP está justamente no que eles chamam de "principal entrega": os olhos, os ouvidos e o afeto dedicados às pessoas em situação de calçada. É desse vínculo humano que nascem as oportunidades concretas de reinserção social e econômica — e foi exatamente isso que chamou a atenção do Compre & Alugue Agora.

Primeira rede social do mercado imobiliário brasileiro, o CAA não enxerga o setor apenas como um espaço de transações, mas como um agente direto de transformação social. Por isso, decidiu ir além do discurso e se tornar patrocinador oficial do Entrega por SP, fortalecendo as ações que oferecem moradia, dignidade e oportunidades para quem mais precisa.

“Acreditamos que falar de moradia não é só falar de imóveis, mas de pertencimento, dignidade e recomeços reais”, explica Ana Carolina Gozzi, co-CEO do Compre & Alugue Agora. “Nosso apoio ao Entrega por SP é um compromisso concreto com essa visão.”

Em 2025, o CAA se tornou o primeiro patrocinador oficial do programa Entrega Acolhimento, iniciativa da associação que oferece apoio completo para pessoas em situação de rua, incluindo acesso à moradia, saúde física e mental, educação financeira e oportunidades de emprego.

Pela segunda vez histórias de recomeços reais são escritas com essa parceria. Após meses vivendo em situação de rua, Claudiney (Entrega Acolhimento 2026), Daniel e Michele (Entrega Acolhimento 2025) foram acolhidos pela associação e, com o apoio do CAA, conseguiram não apenas um teto, mas também acesso a programas de capacitação e empregabilidade.

A expectativa é que outras histórias como essas sejam escritas nos próximos meses, com o fortalecimento da parceria e o engajamento de outras empresas do setor. “O mercado imobiliário não pode se limitar a prédios e contratos. Ele precisa olhar para as ruas, para as pessoas invisibilizadas e para as possibilidades de recomeço”, completa Ana Carolina Gozzi.

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A frase que marca a parceria — “Todo recomeço merece um novo endereço” — agora ecoa como um convite ao setor privado: transformar realidades também é um investimento. E, para Claudiney, Daniel e Michele, já fez toda a diferença.