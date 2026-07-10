Podcast corporativo vira estratégia nas empresas
Com 31,94 milhões de ouvintes no Brasil, o podcast deixou de ser aposta e virou estratégia de marca. Mas transformar um programa em uma ferramenta consistente de posicionamento exige planejamento, estrutura e uma produção especializada.
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Há poucos anos, lançar um podcast ainda era visto como uma aposta. Hoje, em um cenário em que as redes sociais disputam segundos da atenção do público, muitas empresas passaram a enxergar no formato uma oportunidade para construir algo mais duradouro: um canal próprio para compartilhar conhecimento, fortalecer autoridade e estreitar o relacionamento com clientes, parceiros e colaboradores.
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Segundo a PodPesquisa, o Brasil reúne cerca de 31,94 milhões de ouvintes de podcasts, e 51% da população já consome esse tipo de conteúdo — um dos maiores índices do mundo. Com esse crescimento, o podcast deixou de ocupar apenas o espaço do entretenimento e passou a integrar as estratégias de comunicação de organizações dos mais diversos setores.
É nesse contexto que ganha força o podcast corporativo: uma produção desenvolvida por empresas para compartilhar conhecimento, discutir tendências do mercado, apresentar especialistas internos e criar conexões mais profundas com seus públicos. Diferentemente de campanhas pontuais, trata-se de um formato pensado para gerar valor ao longo do tempo, fortalecendo a presença da marca por meio de conteúdo relevante.
O amadurecimento desse mercado também impulsionou um ecossistema de produtoras especializadas. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)?, o setor brasileiro de podcasts é composto majoritariamente por pequenas produtoras e microempreendedores individuais, tornando esse tipo de produção mais acessível para empresas de diferentes portes.
Ao mesmo tempo, o próprio formato evoluiu. As entrevistas com executivos, especialistas e clientes continuam sendo uma das portas de entrada mais comuns para quem inicia um projeto, mas hoje convivem com séries temáticas, programas educativos, videocasts e uma estratégia de distribuição baseada em cortes para redes sociais. De acordo com o Spotify, sete dos dez podcasts mais populares da plataforma no Brasil já possuem versão em vídeo, e o país se tornou o maior mercado de videocasts da América Latina.
Apesar da expansão, manter um podcast ativo exige muito mais do que gravar bons episódios. Entre os principais desafios estão a definição de uma linha editorial que vá além da promoção institucional, a regularidade das publicações e a coordenação de diferentes etapas da produção, como roteiro, gravação, edição e distribuição.
Esse cenário se torna ainda mais desafiador diante do crescimento da concorrência. Levantamento da CastNews, com base em pesquisas da Nielsen, Edison Research e Pew Research Center, aponta que o número de podcasts ativos mais do que dobrou globalmente entre 2024 e 2025, elevando também a expectativa do público em relação à qualidade dos conteúdos produzidos.
Para muitas empresas, estruturar internamente todas essas frentes nem sempre faz sentido. Por isso, existem estúdios especializados capazes de assumir o planejamento editorial, a produção audiovisual, a edição e a distribuição, permitindo que as equipes internas permaneçam focadas em seus próprios negócios enquanto o projeto mantém qualidade e consistência.
Um exemplo desse movimento é o podCAAst, podcast do Compre & Alugue Agora (CAA), voltado ao mercado imobiliário. Com mais de 40 episódios publicados e mais de 28 milhões de visualizações, o programa reúne corretores, imobiliárias e especialistas para discutir temas como geração de leads, marketing, crédito e educação financeira. Além dos episódios completos disponíveis no YouTube e no Spotify, o conteúdo também é distribuído em formatos curtos para redes sociais, ampliando seu alcance e adaptando a conversa aos diferentes hábitos de consumo.
A produção é realizada pela Artêmia Co., estúdio especializado em projetos de áudio e vídeo liderado por Ana Carolina Gozzi.
"Quando ajudamos uma empresa a estruturar seu podcast, o trabalho vai muito além de gravar e editar. É pensar formato, frequência e distribuição como parte da estratégia da marca, não como um projeto isolado", afirma Ana Carolina.
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À medida que as empresas buscam construir relacionamentos mais duradouros com seus públicos, o podcast corporativo deixa de ser apenas um novo formato de conteúdo e passa a ocupar um espaço estratégico na comunicação das marcas. Em um ambiente dominado por conteúdos rápidos e efêmeros, investir em conversas aprofundadas pode ser uma forma de conquistar algo cada vez mais raro: atenção, credibilidade e presença contínua.
Website: https://www.artemia.co/