EarthDaily Constellation Entra em Operação Comercial com o Sucesso do Lançamento III

VANCOUVER, British Columbia, July 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A EarthDaily anunciou hoje o sucesso de um contato inicial o EDC-08 após seu lançamento a bordo da missão Transporter-17 da SpaceX em 7 de julho, marcando o Lançamento III da EarthDaily Constellation com o sistema agora com o número de satélites necessários para a realização de operações comerciais.

Assim como cada espaçonave da EarthDaily Constellation, o EDC-08 transporta 16 imageadores que coletam dados em 22 bandas espectrais, dando ao sistema a profundidade espectral e a capacidade de imageamento necessárias para suporte a medições consistentes e comparáveis em todas as regiões, estações e tempo.

O anúncio se baseia na implantação de maio do EDC-02 até o EDC-07, que agora está progredindo através do comissionamento e retornando as imagens iniciais. Lançadas juntamente com o anúncio de hoje, essas imagens fornecem uma visão inicial do desempenho de vários satélites.

“A chegada do EDC-08 à órbita e o estabelecimento do contato inicial são mais um passo importante para a implementação disciplinada da EarthDaily Constellation”, disse Don Osborne, CEO da EarthDaily. “O sistema está operando conforme o esperado, com oito satélites já em órbita, sete passando pela fase de comissionamento e as primeiras imagens do lançamento de maio já sendo recebidas.”

As imagens recém-lançadas oferecem uma visão da consistência e dos detalhes que a EarthDaily Constellation foi projetada para oferecer. Embora os trabalhos de calibração e validação continuem, elas mostram a contribuição de múltiplos satélites para um sistema de medição comum, desenvolvido para o monitoramento confiável de grandes áreas e para análises replicáveis?em larga escala, com o uso de IA e Aprendizado de Máquina.

"A EarthDaily Constellation foi projetada para oferecer dados consistentes", acrescentou Osborne. “A variabilidade das condições atmosféricas, da geometria da visualização e da calibração do sensor pode introduzir ruído que se agrava ao longo da análise de séries temporais, tornando os dados menos confiáveis nos fluxos de trabalho de IA. A EarthDaily aborda essa questão em nível de sistema por meio de uma calibração geométrica e radiométrica rigorosamente controlada, altas relações sinal-ruído, e alinhamento espectral com os acervos do Sentinel e do Landsat, ajudando a garantir que os dados resultantes estejam prontos para qualquer aplicação de IA focada no monitoramento da Terra e que as mudanças detectadas reflitam eventos do mundo real.”

Desenvolvida especificamente para detectar mudanças em áreas amplas, a EarthDaily Constellation foi projetada para fornecer medições diárias do planeta, calibradas e consistentes em escala global. As imagens do EDC, otimizadas para análise de séries temporais e integração direta com fluxos de trabalho de IA, foram projetadas para trabalhar com a análise automatizada de detecção de mudanças do EarthDaily para identificar mudanças significativas em áreas amplas, de aeronaves e navios em portos a estradas e infraestrutura, e ajudar os clientes a decidir onde focar sua atenção em seguida.

Essa abordagem vai além das imagens estáticas da observação da Terra em direção à inteligência centrada na decisão. Com o EDC-08 atingindo a órbita e os satélites adicionais se preparando para o seu lançamento, cada etapa faz a constelação avançar em direção a uma cobertura terrestre global diária, atuando como uma camada de medição contínua para o monitoramento das mudanças em larga escala nas áreas de defesa e segurança, agricultura, recursos naturais, resiliência climática e infraestrutura.

Sobre a EarthDaily

EarthDaily é uma empresa global de observação da Terra focada no fornecimento de dados e análises de nível científico projetados para detectar mudanças em grandes áreas e inteligência orientada para a tomada de decisões. Com a EarthDaily Constellation, a empresa está criando uma base para inteligência terrestre diária e globalmente consistente, em apoio a governos e empresas que operam em ambientes complexos e de alto impacto.

Para mais informação, visite earthdaily.com e siga a EarthDaily no LinkedIn (@EarthDaily) e no X (@EarthDailyA).

Contatos

Tanya Cross

Vice-Presidente, Marketing e Comunicações Globais

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