DEWA International lançada como subsidiária independente de propriedade integral da DEWA para desenvolver projetos globais de energia e água

Sua Alteza o Xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente do Conselho Supremo de Energia de Dubai, anunciou o estabelecimento da "DEWA International", subsidiária independente de propriedade integral da Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA, Dubai Electricity and Water Authority). A empresa tem o objetivo de desenvolver projetos de energia convencional e limpa em todo o mundo e exportar o bem sucedido modelo de infraestrutura energética e hídrica de Dubai para os mercados globais.

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DEWA International launched as a wholly owned independent subsidiary of DEWA to develop global energy and water projects (Photo: AETOSWire)

Sua Alteza o Xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum afirmou: "Graças à visão e às diretivas da Sua Alteza o Xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro ministro dos EAU e governante de Dubai, Dubai se tornou o modelo global em termos de realização e desenvolvimento acelerado. Através da sua infraestrutura de categoria mundial, particularmente nos setores de energia e água, Dubai se estabeleceu de forma sólida como importante referência internacional. Lançar a DEWA International representa um passo estratégico rumo à ampliação desse modelo bem sucedido para os mercados globais e fortalece ainda mais a posição de Dubai como fonte de conhecimento e expertise em energia, água, sustentabilidade e transformação digital".

Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, diretor presidente e CEO da DEWA, afirmou: "No seu cerne, a DEWA representa a inspiradora história de sucesso de Dubai. Guiada pela visão e pelas diretivas da Sua Alteza o Xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro ministro dos EAU e governante de Dubai, o emirado se tornou um centro global líder em finanças, comércio e inovação, bem como um modelo para o desenvolvimento sustentável e atração de investimentos. Há décadas, a DEWA impulsiona a extraordinária ascensão de Dubai, não por apenas por meio da ambição, mas através do mais alto desempenho e eficiência. Agora, somos o primeiro globalmente em 13 dos principais indicadores de desempenho de serviços públicos e duas referências regionais nas áreas de geração, transmissão, distribuição e atendimento ao cliente. Nosso ponto forte fornece liberdade estratégica real: crescimento sustentado de receita, margens sólidas e significante capacidade de investimento. Em 2025, a DEWA registrou receitas sem precedentes de AED 32,8 bilhões, com lucro líquido após impostos alcançando o recorde de AED 9,06 bilhões".

Al Tayer acrescentou que a DEWA International desenvolverá tanto projetos de energia quanto hídricos usando tecnologias avançadas, em parceria com as principais organizações do mundo. O trabalho já está em andamento para identificar oportunidades, criar um pipeline de projeto e estabelecer parcerias estratégicas que moldarão sua presença global.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Seen Media RP e agência de mídia para a DEWA

Rasha Al Armouti

media@seenmedia.ae

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