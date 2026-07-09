Russell Investments anuncia novos proprietários de longo prazo

A Russell Investments, provedora global de soluções de investimentos, anunciou hoje que um consórcio de investidores (o "Consórcio de Investidores") liderado pela B Capital, firma global de investimentos em várias etapas, e incluindo o Sistema de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia ("CalPERS", California Public Employees' Retirement System), concordou em adquirir a firma da TA Associates ("TA") e da Reverence Capital Partners ("RCP"). A transação ocorre no momento em que a Russell Investments ultrapassa $416 bilhões em ativos globais sob gestão (AUM, assets under management) e passou por um crescimento orgânico de mais de 15% nos últimos dois anos.

A Russell Investments é uma parceira independente de confiança dos seus clientes há mais de 90 anos. Seu modelo de arquitetura aberta fornece soluções de portfólio aos seus clientes, abrangendo todo o espectro do setor de gestão de ativos nos mercados públicos e privados. Com a mesma visão para a próxima fase de crescimento da empresa, os novos proprietários trazem à Russell Investments capital de longo prazo, expertise em tecnologia avançada e experiência em ampliação de negócios da próxima geração nos setores em transformação.

"Ajudar as pessoas a construir segurança financeira a longo prazo é um dos desafios decisivos da nossa era", afirmou Zach Buchwald, CEO da Russell Investments. "Estamos animados por fazer essa parceria com esses investidores de categoria mundial, pois temos a mesma visão a longo prazo quanto a investimentos e a crença de que podem melhorar significativamente as vidas das pessoas. Juntos, ao lado dos nossos clientes, construímos um futuro onde mais pessoas têm acesso à expertise e às soluções de investimentos de que precisam para atingir suas metas".

Com o suporte do Consórcio de Investidores, a Russell Investments planeja ampliar sua abordagem de arquitetura aberta para mais investidores através de tecnologia, maior personalização, análises e maior acesso. A firma continuará investindo na expertise e nos recursos que buscam fornecer portfólios de excelência em grande escala. Também enxerga um potencial de crescimento significativo em seus negócios principais: terceirização institucional, implementação de portfólio, soluções personalizadas e portfólios-modelo, investimentos com gestão fiscal e investimentos autogeridos através de uma estrutura com vários gestores.

"Como investidores globais em tecnologias transformadoras, acreditamos firmemente que o futuro da gestão de ativos mora na interseção de expertise de investimentos, atendimento personalizado ao cliente e inovação", afirmaram Eduardo Saverin e Raj Ganguly, cofundadores e co-CEOs da B Capital. "De OCIO e consultoria de previdência a índices inovadores e smart bet, a Russell Investments sempre foi uma firma inovadora construída com base na confiança do cliente. Estamos na expectativa da parceria com a Zach e toda a equipe para proporcionar tecnologia ainda mais avançada e investimentos focados em relacionamentos para pessoas do mundo todo".

Anton Orlich, diretor de investimentos adjunto do CalPERS, afirmou: "A Russell Investments construiu uma franquia global confiável fundamentada em excelência de investimentos e atendimento ao cliente. Acreditamos que a parceria e a mesma visão entre a Russell Investments e o Consórcio de Investidores cria uma oportunidade atraente para formar gestores de ativos da próxima geração. Esperamos apoiar a empresa à medida que expande o acesso a soluções de investimentos inovadoras, acelera o crescimento e ajuda a moldar o futuro dos investimentos".

Após a conclusão da transação, a Russell Investments continuará operando de forma independente sob sua existente equipe de liderança, liderada pelo presidente do conselho e CEO Zach Buchwald e pela presidente e diretora de investimentos Kate El-Hillow. A missão, os profissionais de investimentos e as equipes de atendimento ao cliente da firma permanecerão inalterados.

Para a TA e a RCP, a transação representa a conclusão bem sucedida do seu investimento na Russell Investments. Desde a parceria em 2016, a TA, a RCP e a Russell Investments trabalham juntas para impulsionar inovação de produtos, investir em talento de gestão e acelerar a trajetória de crescimento da firma. Nos últimos dois anos, a firma forneceu forte crescimento orgânico e ultrapassou seus competidores em gestão de ativos de capital aberto.

"A Russell Investments é uma empresa excepcional com talentos de categoria mundial e excelente desempenho empresarial. Estamos orgulhosos do que essa equipe construiu e estamos entusiasmados pelo seu futuro", afirmaram Todd Crockett, gerente administrativo da TA, e Milton Berlinski, cofundador e sócio-gerente da RCP.

Espera-se que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2027, sujeita ao recebimento das aprovações regulatórias e outras condições de fechamento costumeiras.

A Jefferies LLC atuou como assessora financeira da B Capital, e a Ropes & Gray LLP atuou como consultora jurídica. A Moelis & Company LLC atuou como a principal assessora financeira e a BofA Securities atuou como assessora financeira da Russell Investments, sendo que a Goodwin Procter LLP atuou como consultora jurídica.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas relativas à transação proposta descrita aqui, incluindo as declarações sobre o prazo e a conclusão estimados; os benefícios estratégicos, operacionais e financeiros esperados da transação; os planos, as expectativas e as intenções da Russell Investments, do Consórcio de Investidores, da B Capital, do CalPERS, da TA e da RCP com relação à estratégia de negócios, o crescimento, os investimentos em tecnologia e as soluções para os clientes da Russell Investments após a transação; e as declarações sobre a continuidade da liderança, da missão e da equipe da Russell Investments. As declarações prospectivas são geralmente identificadas por palavras como "prevê", "acredita", "espera", "pretende", "planeja", "irá", "enxerga", "continua" e expressões similares, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras.

Essas declarações se baseiam nas expectativas, estimativas e projeções atuais sobre os negócios das partes e os setores nos quais elas operam, e não são garantias de desempenho futuro. Elas estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que são difíceis de prever, e os resultados reais podem diferir significativamente daqueles expressos ou implícitos, inclusive em decorrência de: a possibilidade de que a transação não seja concluída nos termos ou no prazo atualmente previsto, ou sequer seja concluída; aprovações regulatórias ou outras condições de fechamento costumeiras, incluindo quaisquer consentimentos requeridos dos clientes, do fundo ou de outros terceiros, não tenham sido obtidas ou atendidas; o efeito do anúncio ou de pendência da transação nas relações da Russell Investments com clientes, funcionários e parceiros de negócios; a habilidade das partes de concretizar os benefícios previstos da transação; condições concorrentes nos setores de gestão de ativos e soluções de investimento; e as condições econômicas, mercadológicas, regulatórias e geopolíticas gerais.

As declarações prospectivas se referem somente à data deste comunicado à imprensa. Nenhuma das partes, a Russell Investments, o Consórcio de Investidores, a B Capital, o CalPERS, a TA ou a RCP, assume a obrigação de atualizar ou revisar publicamente nenhuma declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, de eventos futuros e de outra forma, exceto se requerido por lei.

Notificação adicional

Este comunicado à imprensa destina-se somente a fins informativos e não constitui uma oferta para vender nem a solicitação de uma oferta para comprar nenhum título, nem constitui aconselhamento jurídico, fiscal, de investimentos ou outro. A conclusão da transação permanece sujeita à satisfação das condições de fechamento costumeiras, incluindo o recebimento das aprovações regulatórias aplicáveis, e pode não haver garantia de que a transação será concluída sob os termos aqui descritos ou de que será concluída.

Sobre a Russell Investments

A Russell Investments é parceira líder global em soluções de investimentos que fornece uma ampla variedade de recursos de investimentos para investidores globais, intermediários financeiros e investidores individuais ao redor do mundo. Desde 1936, a Russell Investments vem construindo um legado de inovação contínua para fornecer valor excepcional aos clientes, trabalhando todos os dias para melhorar a segurança financeira das pessoas. A firma tem $416 bilhões em ativos sob gestão (em 30/06/2026) dos seus clientes em 31 países. Com sede em Seattle, Washington, a Russell Investments tem escritórios em 17 cidades ao redor do mundo.

Sobre a B Capital

A B Capital é uma firma global de investimentos de várias etapas com empreendedores extraordinários que moldam o futuro através da tecnologia. Com mais de $12 bilhões em ativos sob gestão em vários fundos, a firma foca em investimentos de crescimento de capital de risco, desde a fase inicial até a fase final, primariamente nos setores de tecnologia, saúde e energia. Fundada em 2015, a B Capital tem uma equipe integrada em nove locais nos EUA e na Ásia, bem como uma parceria estratégica com a BCG, para fornecer o suporte com valor agregado de que os empreendedores precisam para escalonar rápido e com eficiência, expandir para novos mercados e construir empresas excepcionais. Entre os seletos investimentos estão Perplexity (mecanismo de busca e resposta impulsionado por IA), Precision Neuroscience (tecnologia de interface cérebro-computador minimamente invasivo), Axiom (plataforma de raciocínio matemático impulsionada por IA) e Fervo Energy (energia geotérmica da próxima geração). Para mais informações, clique aqui.

Sobre o CalPERS

O CalPERS é o maior sistema de previdência pública com benefícios definidos nos EUA, com 2,4 milhões de membros. Desde 1932, o CalPERS fornece segurança de aposentadoria para funcionários de órgãos estaduais, escolares e públicos que investem o trabalho de uma vida no serviço público. Em 1962, o CalPERS expandiu seus serviços de forma a incluir benefícios em saúde e agora oferece cobertura de plano de saúde de qualidade para mais de 1,5 milhões de membros e seus familiares.

Sobre a TA Associates

A TA Associates é uma firma líder global de capital privado focada em ampliar o crescimento em empresas lucrativas. Desde 1968, a TA já investiu em mais de 560 empresas nos seus setores principais, incluindo tecnologia, serviços empresariais, serviços financeiros e saúde. Aproveitando sua profunda expertise no setor e seus recursos estratégicos, a TA colabora com equipes de gestão no mundo todo para ajudar as empresas de alta qualidade a fornecer valor duradouro. A firma arrecadou $65 bilhões em capital até o momento e tem mais de 160 profissionais nos seus escritórios em Boston, Menlo Park, Austin, Londres, Mumbai e Hong Kong. Saiba mais em www.ta.com.

Sobre a Reverence Capital Partners

A Reverence Capital Partners é uma firma privada de investimento focada em três estratégias complementares: (i) capital privado focado em serviço financeiro, (ii) crédito estruturado e (iii) soluções imobiliárias. Hoje, a Reverence gerencia mais de $17 bilhões em AUM. A Reverence foca em investimento temático em negócios globais líderes em serviços financeiros. A firma foi fundada em 2013 por Milton Berlinski, Peter Aberg e Alex Chulack, com suas distintas carreiras assessorando e investindo em um amplo leque de negócios de serviços financeiros. Os sócios fundadores trazem, em média, mais de 38 anos de experiência em assessoria e investimento em uma ampla variedade de setores de serviços financeiros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Erin McCombe - 646-320-3962

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Kate Thompson / Madeline Jones / Kate Kelley

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

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916-795-3991

newsroom@calpers.ca.gov

TA Associates

Brynn Sandy - 617-646-7703

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Reverence Capital

Michael Landau / James Goldfarb

Gladstone Place Partners

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