Esri e parceiros internacionais lançam HydroSHEDS v2 para as Américas

A Esri disponibilizou ao público o HydroSHEDS v2 pela primeira vez. A Confluvio Consulting liderou o desenvolvimento do conjunto de dados base do HydroSHEDS v2 em parceria com o Centro Aeroespacial Alemão (DLR) e a Esri, cuja tecnologia de sistema de informações geográficas (GIS) irá prover os dados aos usuários. Representando uma grande inovação nas capacidades hidrográficas internacionais, esta estrutura hidrográfica é resultado de uma cooperação iniciada pelo World Wildlife Fund (WWF) e pela Universidade McGill.

O HydroSHEDS v2 dará suporte a uma ampla gama de aplicações, incluindo avaliações de risco de inundação, conservação de ecossistemas de água doce, planejamento de infraestrutura, gestão de recursos hídricos, modelagem ambiental, pesquisa científica e tomada de decisões operacionais.

O lançamento inicial do HydroSHEDS v2 oferece uma cobertura hidrográfica abrangente das Américas do Norte, Central e do Sul, marcando o início de uma implementação mundial em etapas. Ao disponibilizar estes conjuntos de dados através do ArcGIS Living Atlas, a Esri permite que profissionais de GIS, cientistas, organizações ambientais e gestores de recursos hídricos acessem informações hidrográficas com mais detalhes e consistência para análises e tomada de decisões.

"O HydroSHEDS v2 representa um marco importante no desenvolvimento de dados hidrográficos e na cooperação internacional", disse Sean Breyer, Diretor do ArcGIS Living Atlas. "Ao combinar dados de elevação de alta resolução, recursos de processamento do Arc Hydro e a acessibilidade do ArcGIS Living Atlas, ajudamos pesquisadores, governos, ONGs e outras organizações a compreender e administrar melhor os recursos hídricos nas Américas e, futuramente, em todo o mundo."

"O HydroSHEDS v2 oferece uma nova e importante base para a ciência hidrológica, o planejamento de conservação e a gestão de recursos hídricos", disse Bernhard Lehner, Professor Associado da Universidade McGill e Cofundador da Confluvio. "Disponibilizar estes conjuntos de dados de modo aberto por meio do ArcGIS Living Atlas irá acelerar a inovação e apoiar uma tomada de decisão mais eficaz para sistemas de água doce a nível mundial."

O HydroSHEDS tem sido, há muito tempo, uma das estruturas hidrográficas mais utilizadas no mundo. Esta nova versão representa um avanço significativo, já que aproveita o modelo de elevação internacional TanDEM-X de alta resolução, do DLR, e fluxos de trabalho de processamento avançados. O HydroSHEDS v2 possibilita aos usuários criar representações mais precisas, abrangentes e mundialmente consistentes dos sistemas de drenagem da Terra.

Para saber mais sobre o HydroSHEDS v2 e acessar os conjuntos de dados, visite https://livingatlas.arcgis.com ou https://www.hydrosheds.org.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações em todo o mundo, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

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