ROYC e PwC Suécia colaboram para digitalizar a estruturação de private equity e as operações de fundos
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A ROYC anuncia hoje uma colaboração estratégica com a PwC Suécia para acelerar a digitalização da cadeia de valor dos gestores gerais (GP). A parceria reúne a liderança de mercado da PwC Suécia em formação e estruturação de fundos com os recursos da plataforma da ROYC. Juntas, as empresas visam reduzir o tempo de lançamento no mercado, eliminar atritos manuais nos fluxos de trabalho da fase inicial e aprimorar a experiência do cliente ao longo de todo o ciclo de vida do fundo. A colaboração é destinada a gestores de fundos que operam em qualquer jurisdição.
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“A digitalização das operações de fundos já deveria ter acontecido há muito tempo. Trabalhamos diariamente ao lado de gestores de fundos em decisões de estruturação, requisitos regulatórios e complexidade operacional, e as ineficiências nas fases iniciais são reais e custosas. O que mais me entusiasma nesta colaboração é a ambição prática por trás dela: transformar o conhecimento que hoje aplicamos manualmente em uma plataforma que os GPs possam utilizar desde o primeiro dia. Trabalhar diretamente com a equipe da ROYC em Estocolmo torna o processo de aprimoramento rápido, e as aplicações vão muito além da Suécia.”
Femke van der Zeijden – Sócia, PwC Suécia
A PwC ocupa posição de liderança na estruturação de private equity e na criação de fundos, atuando em cerca de 40% do mercado global de formação de fundos e estruturas correlatas. Esse conhecimento especializado impactará diretamente na forma como a ROYC desenvolverá suas funcionalidades. A colaboração da empresa será liderada por Femke van der Zeijden, sócia da PwC Suécia, que trabalhará em estreita parceria com a equipe de desenvolvimento da plataforma da ROYC em Estocolmo. Os fluxos de trabalho que estão sendo digitalizados são independentes de jurisdição e foram concebidos para atender aos gestores de fundos, onde quer que atuem.
O foco da colaboração é a fase inicial da cadeia de valor do GP (gestor do fundo), desde a decisão de captar recursos, a constituição e a estruturação jurídica da entidade, o lançamento do fundo, a gestão contínua e o encerramento. São nessas etapas que os processos manuais, os dados desconectados e as transferências de informações fragmentadas consomem um tempo precioso dos gestores, muitas vezes antes mesmo da integração do primeiro LP (investidor). Ao transformar o conhecimento da PwC em estruturação de fundos em fluxos de trabalho digitais escaláveis, a ROYC busca tornar as operações dos fundos mais rápidas, estruturadas e competitivas entre diferentes jurisdições.
“As operações de fundos de private equity ainda são conduzidas, em grande parte, por e-mails, PDFs e conhecimento institucional. Isso não é sustentável em escala. A fase inicial da cadeia de valor dos GPs, desde as decisões de estruturação até o lançamento do fundo, é onde se perde mais tempo e onde a digitalização pode gerar o maior impacto. A equipe de formação e estruturação de fundos da PwC possui uma experiência prática extremamente sólida, e essa expertise ajudará a ROYC a continuar expandindo sua plataforma líder de mercado. Isso oferecerá aos GPs algo verdadeiramente diferente: não apenas um software, mas um software desenvolvido por pessoas que realmente entendem como os fundos são estruturados.”
Mathias Leijon – CEO e cofundador, ROYC
Sobre a ROYC
A ROYC é uma plataforma de operações de private equity criada para apoiar os gestores gerais (GPs), desde a constituição do fundo até o seu encerramento. Ela abrange o lançamento do fundo, a gestão da entidade jurídica, a integração de sócios limitados (LPs), o processo de KYC, as chamadas de capital, as distribuições, a contabilidade paralela e a elaboração de relatórios. A plataforma foi projetada para substituir os fluxos de trabalho manuais e os sistemas desconexos, que atrasam os gestores de fundos em todas as etapas do ciclo de vida do fundo. A ROYC está sediada em Estocolmo, na Suécia.
Sobre a PwC
A PwC é uma das principais redes de serviços profissionais do mundo, atuando nas áreas de auditoria, tributação e consultoria. Sua área de private equity presta consultoria a gestores de fundos em todo o mundo sobre estratégia tributária, conformidade regulatória e estruturação operacional, abrangendo a constituição de fundos e estruturas relacionadas em diversas jurisdições ao redor do mundo.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260709567678/pt/
Contato:
Para informações adicionais ou solicitações de entrevista:
Mathias Leijon
Fundador e presidente, ROYC
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Fonte: BUSINESS WIRE