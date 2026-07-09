The Black Mirror Experience estreia no Brasil em 31 de julho

Pela primeira vez no Brasil, a experiência imersiva presencial baseada no universo de BLACK MIRROR® será apresentada a partir de 31 de julho, no Shopping Eldorado, em São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos em Bilheteria Digital a partir de 16 de julho, com 10% de desconto, para participantes do grupo VIP (acesso pelo link da bio @eusouwowexibicoes). A partir de 20 de julho estarão disponíveis para o público em geral.

Inspirada na premiada série de ficção e sátira criada por Charlie Brooker, THE BLACK MIRROR EXPERIENCE™ combina ambientes físicos e realidade virtual para colocar os visitantes no centro de uma história inédita ambientada no universo de Black Mirror — sem necessidade de conhecimento prévio da série.

Durante a experiência, os visitantes são convidados para a inauguração do showroom de uma empresa de tecnologia prestes a apresentar sua criação mais ambiciosa: o LifeAgent, um robô projetado para simplificar sua vida, compreender seus desejos e ajudá-lo a se tornar a melhor versão de si mesmo.

THE BLACK MIRROR EXPERIENCE™ tem duração de 60 minutos e combina elementos físicos e digitais. Em grupos de até seis participantes, os visitantes tornam-se protagonistas de uma narrativa original inspirada em Black Mirror, em um formato que combina entretenimento e reflexão.

“Até agora, a realidade virtual baseada em localização significava visitar algum lugar — um patrimônio cultural, um momento da história”, afirma François de Brugada, CEO da Banijay Live. “Com The Black Mirror Experience, você deixa de visitar um mundo. Você se torna o protagonista da história.”

“O que mais nos entusiasmou foi a tensão entre o familiar e o estranho — a sensação de que o mundo no qual você está entrando pode estar a apenas uma decisão de distância”, afirma David Bardos, cofundador da Univrse.

A série Black Mirror conquistou 29 premiações — incluindo 9 Emmys e 4 BAFTAs — ao longo de sete temporadas, acumulando 86 milhões de visualizações nas redes sociais.

“A experiência foi concebida para ampliar o conceito de entretenimento imersivo. O público não apenas assiste a uma história, mas entra nela, torna-se protagonista e interage em um universo de realidade virtual inspirado em Black Mirror. Cada decisão, cada encontro e cada ambiente fazem o participante questionar o que é real e o que é apenas uma simulação. Trata-se de uma experiência tecnológica que desafia os sentidos do início ao fim”, afirma Sandro Horta, Vice President of Content da WOW Exibições

Antes de sua estreia oficial, a experiência foi apresentada em Cannes, onde recebeu a Menção Especial do Júri na Competição Imersiva do Festival de Cannes 2026.

Antes do início da experiência, cada participante cria um avatar personalizado a partir de dados como imagem e voz, que passam a integrar a narrativa. Em grupos de até seis pessoas, os visitantes percorrem ambientes físicos e virtuais interligados, tomando decisões que influenciam o desenvolvimento da história em tempo real. A combinação entre realidade virtual sem fios, cenários imersivos e interação coletiva transforma cada sessão em uma experiência única, já que diferentes escolhas podem levar a caminhos e desfechos distintos.

THE BLACK MIRROR EXPERIENCE™ explora temas centrais da série, como inteligência artificial, privacidade, vigilância, identidade digital e a crescente influência da tecnologia sobre o comportamento humano. Misturando elementos de teatro imersivo, experiências interativas e realidade virtual, a atração coloca o público no centro da ação, convidando-o a refletir sobre um futuro que pode estar mais próximo do que imaginamos.

Serviço

Local: Shopping Eldorado / Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo - SP

Data de abertura: 31 de julho de 2026

Duração: 60 minutos

Horário de funcionamento:

Terças a sábados: 14h às 22h

Domingos e feriados: 12h às 20h

Abertura da bilheteria:

Terças a sábado: 13h30

Domingos e feriado: 11h30

São permitidos grupos de até 6 pessoas.

*As sessões iniciam com intervalos a cada 30 minutos

Último horário de entrada (início da última sessão):

Terça a sábado: até 21h30

Domingos e feriados: até 19h30

Há estacionamento pago no local e acesso para área PCD

Classificação Etária: 16 anos. Entrada permitida para menores de 12 a 15 anos apenas acompanhados

Venda VIP: 16/07 às 10h para participantes do grupo VIP (acesso pela link da bio de @eusouwowexibicoes), com 10% de desconto.

Venda geral: 20/07 às 10h

Valores dos ingressos*:

Terça a quinta-feira:

R$ 80,00 (meia-entrada)

R$ 89,00 (ingresso social)

R$ 160,00 (inteira)

Sexta, sábado, domingo e feriados:

R$ 90,00 (meia-entrada)

R$ 99,00 (ingresso social)

R$ 180,00 (inteira)

Combo (4 a 6 ingressos): R$ 70,00 cada (adquiridos no formato combo).

* Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A venda de ingressos está disponível no site da Bilheteria Digital.

Sobre a Banijay Live Studio

A Banijay Live Studio é especializada em transformar algumas das propriedades intelectuais mais conhecidas do catálogo da Banijay Entertainment em experiências presenciais de entretenimento. O portfólio da Banijay reúne algumas das maiores marcas globais do entretenimento, incluindo Survivor, Big Brother, Peaky Blinders, MasterChef, Mr. Bean, Black Mirror e muitas outras, distribuídas por 130 selos criativos em 25 territórios.

Sobre a Univrse

Fundada em 2022, a Univrse é especializada em experiências de realidade virtual com livre circulação e múltiplos participantes, transformando narrativas passivas em aventuras interativas e compartilhadas.

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Da concepção da experiência ao engajamento dos visitantes, da distribuição de conteúdo ao suporte operacional e às ferramentas para criadores, a Univrse atua em todas as etapas do ecossistema de realidade virtual baseada em localização. Seu catálogo— que abrange arte, história, cultura, ciência, entretenimento e educação — combina recursos visuais e interatividade, transformando o público de simples observador em participante ativo.