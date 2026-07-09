The Black Mirror Experience estreia no Brasil em 31 de julho
A primeira experiência imersiva presencial ambientada no universo de BLACK MIRROR® chega pela primeira vez ao Brasil a partir de 31 de julho no Shopping Eldorado em São Paulo.
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Pela primeira vez no Brasil, a experiência imersiva presencial baseada no universo de BLACK MIRROR® será apresentada a partir de 31 de julho, no Shopping Eldorado, em São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos em Bilheteria Digital a partir de 16 de julho, com 10% de desconto, para participantes do grupo VIP (acesso pelo link da bio @eusouwowexibicoes). A partir de 20 de julho estarão disponíveis para o público em geral.
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Inspirada na premiada série de ficção e sátira criada por Charlie Brooker, THE BLACK MIRROR EXPERIENCE™ combina ambientes físicos e realidade virtual para colocar os visitantes no centro de uma história inédita ambientada no universo de Black Mirror — sem necessidade de conhecimento prévio da série.
Durante a experiência, os visitantes são convidados para a inauguração do showroom de uma empresa de tecnologia prestes a apresentar sua criação mais ambiciosa: o LifeAgent, um robô projetado para simplificar sua vida, compreender seus desejos e ajudá-lo a se tornar a melhor versão de si mesmo.
THE BLACK MIRROR EXPERIENCE™ tem duração de 60 minutos e combina elementos físicos e digitais. Em grupos de até seis participantes, os visitantes tornam-se protagonistas de uma narrativa original inspirada em Black Mirror, em um formato que combina entretenimento e reflexão.
“Até agora, a realidade virtual baseada em localização significava visitar algum lugar — um patrimônio cultural, um momento da história”, afirma François de Brugada, CEO da Banijay Live. “Com The Black Mirror Experience, você deixa de visitar um mundo. Você se torna o protagonista da história.”
“O que mais nos entusiasmou foi a tensão entre o familiar e o estranho — a sensação de que o mundo no qual você está entrando pode estar a apenas uma decisão de distância”, afirma David Bardos, cofundador da Univrse.
A série Black Mirror conquistou 29 premiações — incluindo 9 Emmys e 4 BAFTAs — ao longo de sete temporadas, acumulando 86 milhões de visualizações nas redes sociais.
“A experiência foi concebida para ampliar o conceito de entretenimento imersivo. O público não apenas assiste a uma história, mas entra nela, torna-se protagonista e interage em um universo de realidade virtual inspirado em Black Mirror. Cada decisão, cada encontro e cada ambiente fazem o participante questionar o que é real e o que é apenas uma simulação. Trata-se de uma experiência tecnológica que desafia os sentidos do início ao fim”, afirma Sandro Horta, Vice President of Content da WOW Exibições
Antes de sua estreia oficial, a experiência foi apresentada em Cannes, onde recebeu a Menção Especial do Júri na Competição Imersiva do Festival de Cannes 2026.
Antes do início da experiência, cada participante cria um avatar personalizado a partir de dados como imagem e voz, que passam a integrar a narrativa. Em grupos de até seis pessoas, os visitantes percorrem ambientes físicos e virtuais interligados, tomando decisões que influenciam o desenvolvimento da história em tempo real. A combinação entre realidade virtual sem fios, cenários imersivos e interação coletiva transforma cada sessão em uma experiência única, já que diferentes escolhas podem levar a caminhos e desfechos distintos.
THE BLACK MIRROR EXPERIENCE™ explora temas centrais da série, como inteligência artificial, privacidade, vigilância, identidade digital e a crescente influência da tecnologia sobre o comportamento humano. Misturando elementos de teatro imersivo, experiências interativas e realidade virtual, a atração coloca o público no centro da ação, convidando-o a refletir sobre um futuro que pode estar mais próximo do que imaginamos.
Serviço
Local: Shopping Eldorado / Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo - SP
Data de abertura: 31 de julho de 2026
Duração: 60 minutos
Horário de funcionamento:
Terças a sábados: 14h às 22h
Domingos e feriados: 12h às 20h
Abertura da bilheteria:
Terças a sábado: 13h30
Domingos e feriado: 11h30
São permitidos grupos de até 6 pessoas.
*As sessões iniciam com intervalos a cada 30 minutos
Último horário de entrada (início da última sessão):
Terça a sábado: até 21h30
Domingos e feriados: até 19h30
Há estacionamento pago no local e acesso para área PCD
Classificação Etária: 16 anos. Entrada permitida para menores de 12 a 15 anos apenas acompanhados
Venda VIP: 16/07 às 10h para participantes do grupo VIP (acesso pela link da bio de @eusouwowexibicoes), com 10% de desconto.
Venda geral: 20/07 às 10h
Valores dos ingressos*:
Terça a quinta-feira:
R$ 80,00 (meia-entrada)
R$ 89,00 (ingresso social)
R$ 160,00 (inteira)
Sexta, sábado, domingo e feriados:
R$ 90,00 (meia-entrada)
R$ 99,00 (ingresso social)
R$ 180,00 (inteira)
Combo (4 a 6 ingressos): R$ 70,00 cada (adquiridos no formato combo).
* Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
A venda de ingressos está disponível no site da Bilheteria Digital.
Sobre a Banijay Live Studio
A Banijay Live Studio é especializada em transformar algumas das propriedades intelectuais mais conhecidas do catálogo da Banijay Entertainment em experiências presenciais de entretenimento. O portfólio da Banijay reúne algumas das maiores marcas globais do entretenimento, incluindo Survivor, Big Brother, Peaky Blinders, MasterChef, Mr. Bean, Black Mirror e muitas outras, distribuídas por 130 selos criativos em 25 territórios.
Sobre a Univrse
Fundada em 2022, a Univrse é especializada em experiências de realidade virtual com livre circulação e múltiplos participantes, transformando narrativas passivas em aventuras interativas e compartilhadas.
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Da concepção da experiência ao engajamento dos visitantes, da distribuição de conteúdo ao suporte operacional e às ferramentas para criadores, a Univrse atua em todas as etapas do ecossistema de realidade virtual baseada em localização. Seu catálogo— que abrange arte, história, cultura, ciência, entretenimento e educação — combina recursos visuais e interatividade, transformando o público de simples observador em participante ativo.
Website: https://www.instagram.com/eusouwowexibicoes/