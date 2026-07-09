Novo livro da Esri Press mostra que o SIG pode transformar todo o campus, começando pela sala de aula

A Esri lançou o livro The Spatial Edge: The Strategic Advantage of GIS Skills Across Higher Education (em tradução livre, A Vantagem Espacial: A Vantagem Estratégica das Competências em SIG no Ensino Superior), um guia prático e acessível que demonstra como a tecnologia dos sistemas de informação geográfica (SIG) pode unificar os campi, tanto no âmbito acadêmico quanto operacional.

Embora os SIGs sejam frequentemente associados a disciplinas como geografia, planejamento e estudos ambientais, The Spatial Edge amplia essa visão por meio de exemplos de casos reais. A obra mostra como o pensamento espacial pode conectar departamentos, fortalecer a tomada de decisões e auxiliar as instituições a enfrentarem desafios complexos nas áreas de ensino, pesquisa e operações do campus.

Voltado para administradores, educadores e líderes universitários, o guia destaca o uso de SIG no ensino superior para:

aprimorar o ensino e o engajamento dos alunos;

impulsionar pesquisas interdisciplinares;

melhorar o planejamento e as operações do campus;

fortalecer parcerias com a comunidade;

preparar graduados com habilidades geoespaciais muito requisitadas.

Da sala de aula à gestão de instalações, The Spatial Edge ilustra como a adoção de uma abordagem geográfica cria uma compreensão compartilhada e gera melhores resultados nas instituições.

Esse livro demonstra que o GIS pode unir os campi ao integrar disciplinas, otimizar operações e ajudar as instituições de ensino superior a responder de forma proativa aos desafios atuais.

Sobre os autores:

Thomas Fisher é diretor do Minnesota Design Center e titular da Cátedra Dayton Hudson em Design Urbano. Autor e educador com vasta produção publicada, ele escreveu extensivamente sobre design, prática profissional e ética.

Len Kne é diretor do centro U-Spatial da Universidade de Minnesota, onde apoia trabalhos geoespaciais em mais de 150 departamentos. Ele possui ampla experiência em SIG, tendo atuado nos setores acadêmico, governamental e industrial.

The Spatial Edge: The Strategic Advantage of GIS Skills Across Higher Education está disponível em versão impressa (ISBN: 9781589488953, US$ 24,99) e em formato digital/e-book (ISBN: 9781589488977, US$ 24,99). O livro pode ser adquirido na maioria das livrarias on-line em todo o mundo. Varejistas interessados podem entrar em contato com a Ingram Publisher Services, distribuidora dos livros da Esri Press.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

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