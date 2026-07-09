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Em julho, o mirante do Empire State Building lançará uma oferta exclusiva de ingressos com camisa de futebol para os fãs de esportes

Os visitantes que usarem a camisa de seu time de futebol no “Edifício Mais Famoso do Mundo” podem receber 15% de desconto em ingressos comprados on-line

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Repórter
09/07/2026 12:06

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O Mirante do Empire State Building (ESBOD) anunciou hoje uma nova oferta exclusiva de ingressos para os fãs de futebol que vestirem a camisa de seu time favorito no “Edifício Mais Famoso do Mundo”, em antecipação à final do torneio.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260708197362/pt/

Empire State Building Observation Deck Launches Exclusive Soccer Jersey Ticket Offer for Sports Fans in July

Empire State Building Observation Deck Launches Exclusive Soccer Jersey Ticket Offer for Sports Fans in July

Os visitantes que planejam usar a camisa no mirante podem comprar ingressos on-line com 15% de desconto para desfrutar da experiência imersiva do museu e das melhores vistas de Nova York a partir dos mirantes dos 86º e 102º andares. A oferta, válida apenas até 31 de julho, está disponível para visitantes que usarem a camisa de futebol no dia da visita.

“Seja vestindo a camisa da sua seleção favorita ou a do clube da sua cidade, os visitantes podem celebrar suas equipes com uma vista privilegiada do horizonte no melhor mirante de Nova York”, afirmou Dan Rogoski, gerente-geral do mirante. “Não há maneira mais icônica de celebrar o verão do futebol na cidade do que na atração turística número 1 dos Estados Unidos.”

Os visitantes também terão acesso à icônica exposição de camisas de futebol do Mirante (Observatório) do Empire State Building, proveniente do acervo da Classic Football Shirts, que conta com mais de 100 camisas raras e usadas em partidas por Messi, Ronaldo, Beckham e outros jogadores lendários. A coleção ficará em exibição até 19 de julho.

O mundialmente famoso Mirante do Empire State Building foi eleito a atração número 1 dos Estados Unidos no prêmio Travelers’ Choice Awards 2026: Best of the Best Things to Do (As Melhores das Melhores Atrações para Conhecer), do Tripadvisor, e passou por uma revitalização de US$ 165 milhões que incluiu um novo museu interativo com nove galerias, uniformes exclusivos para os anfitriões e um Mirante do 102º andar totalmente renovado, com vistas incomparáveis do coração de Nova York.

Imagens em alta resolução podem ser baixadas aqui.

Mais informações sobre o mirante do Empire State Building estão disponíveis on-line.

Sobre o Empire State Building

The Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1.454 pés (cerca de 440 m) acima da Midtown Manhattan, da base à antena. A remodelação de US$ 165 milhões do Observatory Deck Experience do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada para convidados, um museu interativo com nove galerias e um observatório reestilizado no 102º andar com janelas do chão ao teto. A jornada para a mundialmente famosa plataforma de observação do 86º andar, o único observatório ao ar livre em 360° com vistas de Nova York e mais além, orienta os visitantes em toda a sua experiência sobre a cidade de Nova York e cobre tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. O Observatory Experience Deck do Empire State Building recebe milhões de visitantes todos os anos e foi classificada como a atração número 1 dos EUA no prêmio Travelers' Choice Awards 2026 do TripAdvisor: Melhor das Melhores Coisas para Fazer, "Edifício Favorito da América" ??pelo Instituto Americano de Arquitetos, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e a atração número 1 da cidade de Nova York na lista Ultimate Travel List da Lonely Planet. Desde 2011, o edifício funciona totalmente com energia eólica renovável, e seus muitos andares abrigam uma gama diversificada de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi, Ghirardelli e Starbucks. Para mais informações e ingressos para o Observatory Deck Experience do Empire State Building, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Assessoria de imprensa:

Jamie Heitner

212-400-3339

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jheitner@esrtreit.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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