Em julho, o mirante do Empire State Building lançará uma oferta exclusiva de ingressos com camisa de futebol para os fãs de esportes

O Mirante do Empire State Building (ESBOD) anunciou hoje uma nova oferta exclusiva de ingressos para os fãs de futebol que vestirem a camisa de seu time favorito no “Edifício Mais Famoso do Mundo”, em antecipação à final do torneio.

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Empire State Building Observation Deck Launches Exclusive Soccer Jersey Ticket Offer for Sports Fans in July

Os visitantes que planejam usar a camisa no mirante podem comprar ingressos on-line com 15% de desconto para desfrutar da experiência imersiva do museu e das melhores vistas de Nova York a partir dos mirantes dos 86º e 102º andares. A oferta, válida apenas até 31 de julho, está disponível para visitantes que usarem a camisa de futebol no dia da visita.

“Seja vestindo a camisa da sua seleção favorita ou a do clube da sua cidade, os visitantes podem celebrar suas equipes com uma vista privilegiada do horizonte no melhor mirante de Nova York”, afirmou Dan Rogoski, gerente-geral do mirante. “Não há maneira mais icônica de celebrar o verão do futebol na cidade do que na atração turística número 1 dos Estados Unidos.”

Os visitantes também terão acesso à icônica exposição de camisas de futebol do Mirante (Observatório) do Empire State Building, proveniente do acervo da Classic Football Shirts, que conta com mais de 100 camisas raras e usadas em partidas por Messi, Ronaldo, Beckham e outros jogadores lendários. A coleção ficará em exibição até 19 de julho.

O mundialmente famoso Mirante do Empire State Building foi eleito a atração número 1 dos Estados Unidos no prêmio Travelers’ Choice Awards 2026: Best of the Best Things to Do (As Melhores das Melhores Atrações para Conhecer), do Tripadvisor, e passou por uma revitalização de US$ 165 milhões que incluiu um novo museu interativo com nove galerias, uniformes exclusivos para os anfitriões e um Mirante do 102º andar totalmente renovado, com vistas incomparáveis do coração de Nova York.

Imagens em alta resolução podem ser baixadas aqui.

Mais informações sobre o mirante do Empire State Building estão disponíveis on-line.

Sobre o Empire State Building

The Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1.454 pés (cerca de 440 m) acima da Midtown Manhattan, da base à antena. A remodelação de US$ 165 milhões do Observatory Deck Experience do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada para convidados, um museu interativo com nove galerias e um observatório reestilizado no 102º andar com janelas do chão ao teto. A jornada para a mundialmente famosa plataforma de observação do 86º andar, o único observatório ao ar livre em 360° com vistas de Nova York e mais além, orienta os visitantes em toda a sua experiência sobre a cidade de Nova York e cobre tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. O Observatory Experience Deck do Empire State Building recebe milhões de visitantes todos os anos e foi classificada como a atração número 1 dos EUA no prêmio Travelers' Choice Awards 2026 do TripAdvisor: Melhor das Melhores Coisas para Fazer, "Edifício Favorito da América" ??pelo Instituto Americano de Arquitetos, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e a atração número 1 da cidade de Nova York na lista Ultimate Travel List da Lonely Planet. Desde 2011, o edifício funciona totalmente com energia eólica renovável, e seus muitos andares abrigam uma gama diversificada de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi, Ghirardelli e Starbucks. Para mais informações e ingressos para o Observatory Deck Experience do Empire State Building, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

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Assessoria de imprensa:

Jamie Heitner

212-400-3339

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