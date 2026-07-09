Cardápios digitais ganham força no setor de alimentação

O crescimento dos canais próprios de venda tem mudado a estratégia digital de restaurantes e delivery no Brasil. Se antes os marketplaces eram vistos como a principal porta de entrada para aplicativos de entrega, hoje os cardápios digitais personalizados ganham espaço ao oferecer mais autonomia, fortalecimento de marca e melhores resultados financeiros para os estabelecimentos.



Uma pesquisa realizada pela PiniOn com 1.533 usuários de aplicativos de delivery revela que 67% dos consumidores diminuiriam a frequência de compras caso os valores nas plataformas aumentem, enquanto outros 15% abandonariam completamente as ferramentas diante da elevação no preço final. O dado reforça a importância de alternativas próprias, que permitem maior controle sobre preços e campanhas promocionais.



De acordo com Rafael Muscari, CEO da BeeFood, o avanço dos cardápios digitais próprios está diretamente ligado à busca por maior autonomia e controle sobre a operação. “Diferentemente dos marketplaces, em que o restaurante depende de regras, taxas e concorrência dentro da plataforma, os canais próprios permitem acesso direto aos dados dos clientes, personalização de promoções, controle de preços e atualização do cardápio em tempo real”, explica.



Segundo o executivo, estabelecimentos que já adotaram essa estratégia têm registrado resultados expressivos: “Verificamos que, entre os usuários da nossa plataforma, a média de vendas no cardápio digital atingiu 67,3%, enquanto nos marketplaces foi de 32,7%. Além disso, houve redução de custos com taxas de intermediários, maior engajamento e recorrência dos clientes, com uso de programas de cashback, fidelidade e cupons, e controle completo sobre o relacionamento com o consumidor”.



A possibilidade de criar campanhas promocionais exclusivas é outro diferencial dos canais próprios. Restaurantes podem destacar produtos em promoção ou combos estrategicamente, integrar programas de fidelidade e cashback diretamente na jornada de compra e atualizar preços e sugestões em tempo real.

“O cardápio digital permite criar experiências personalizadas com base no histórico de pedidos e preferências dos consumidores, tornando as campanhas mais eficientes e alinhadas ao comportamento real de consumo”, acrescenta o executivo.

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Sobre a BeeFood



A BeeFood auxilia os restaurantes na divulgação e atração de clientes para seus canais próprios. As ferramentas da empresa integram o cardápio digital aos canais de WhatsApp, redes sociais e websites, permitem campanhas segmentadas e envio de ofertas personalizadas, além de oferecer análise de dados para identificar clientes recorrentes e oportunidades de vendas. “Buscamos facilitar a migração do cliente dos marketplaces para o canal próprio, mantendo a experiência rápida e segura”, destaca Muscari.



O equilíbrio entre marketplaces e canais próprios é visto pela empresa como estratégico. “Recomendamos que os marketplaces sejam usados como canal de aquisição e descoberta de clientes, enquanto o canal próprio atua como estratégia de retenção e fidelização, permitindo maior margem de lucro e controle da marca”, afirma.



Na visão do CEO da BeeFood, as tendências para os próximos anos apontam para uma transformação digital ainda mais intensa no setor de alimentação. “A integração de canais de vendas e centralização de pedidos e dados do cliente, automação de marketing com CRM e programas de fidelidade, uso de inteligência artificial para personalização da experiência e previsibilidade de vendas, além de pagamentos digitais e experiências omnichannel, devem marcar essa evolução”, conclui Muscari.



Para saber mais, basta acessar: https://beefood.com.br/