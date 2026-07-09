Maior festival de dança do mundo é brasileiro

O Festival de Dança de Joinville volta a colocar o Brasil no centro da cena cultural internacional em julho de 2026. Reconhecido como o maior festival de dança do mundo em número de participantes, o evento será realizado entre os dias 20 de julho e 1º de agosto, em Joinville, no Norte de Santa Catarina.

Criado em 1983, o festival transformou a cidade em uma das principais referências da dança no país. Em 2005, recebeu citação no Guinness Book como o maior do mundo em sua categoria, reconhecimento que segue associado à força da programação e à capacidade de reunir milhares de bailarinos, professores, companhias e visitantes.

Festival de Dança de Joinville lidera os maiores festivais de dança do Brasil

Muito mais do que uma competição, o Festival de Dança de Joinville consolidou-se como uma das maiores vitrines da dança mundial. A programação reúne mostras competitivas, espetáculos especiais, apresentações gratuitas, cursos, workshops, feira de negócios e atividades voltadas à formação de bailarinos e profissionais do setor.

Entre os maiores festivais de dança do Brasil, o evento catarinense destaca-se pela dimensão, longevidade e capacidade de reunir milhares de participantes vindos de diferentes estados e países. Em 2026, o Complexo Centreventos Cau Hansen volta a ser o principal palco da programação, que também ocupará teatros, praças, centros culturais, shopping centers e outros espaços de Joinville.

Essa estrutura descentralizada reforça o caráter de megaevento e amplia o acesso do público às atrações durante quase duas semanas.

Maior festival de dança do mundo terá recorde de atividades em 2026

A 43ª edição do Festival de Dança de Joinville, que acontece em 2026, mantém os principais projetos que fizeram do festival uma referência internacional. Entre eles estão a Mostra Competitiva, Festival Meia Ponta, Festival 40+, Festival da Sapatilha, Festival de Teatro Musical, Mostra Dança para Todos, Palcos Abertos e a tradicional Dance Parade.

A programação didática será um dos grandes destaques de 2026, com mais de 200 atividades, o maior número já registrado na história do evento. A agenda reúne cursos, workshops, masterclasses, showcases e ações de capacitação conduzidas por profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente.

Evento impulsiona turismo e economia em Santa Catarina

Além da importância artística, o Festival de Dança de Joinville tornou-se um dos principais motores do turismo catarinense. Durante o período do evento, milhares de bailarinos, familiares, professores e visitantes movimentam hotéis, restaurantes, comércio, transporte e diversos segmentos da economia local.

Os números demonstram esse crescimento. Em 2024, o festival superou 15 mil participantes e estimou um público de aproximadamente 350 mil pessoas. Já em 2025, registrou mais de 16 mil inscritos e quase 6 mil coreografias na etapa seletiva.

Joinville consolida o Brasil como referência mundial da dança

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Ao longo de mais de quatro décadas, o Festival de Dança de Joinville ajudou a transformar a cidade em uma referência internacional da arte. A presença da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil reforça esse protagonismo e amplia a importância de Joinville na formação de novos talentos.



O sucesso do evento também fortalece Santa Catarina como um dos principais destinos culturais do país. Além de sediar o maior festival de dança do mundo, o estado reúne outros importantes eventos do setor, entre eles os maiores festivais de dança de Santa Catarina, formando um calendário que valoriza artistas, impulsiona a economia criativa e amplia o turismo ao longo do ano.