Com investimento da Connect, a BEM inicia nova fase

Nos últimos anos, a forma como as empresas brasileiras enxergam saúde, bem-estar e desenvolvimento de pessoas mudou significativamente. Temas como saúde mental, segurança psicológica, retenção de talentos e cultura organizacional passaram a ocupar espaço estratégico nas decisões corporativas, movimento intensificado pelas recentes atualizações da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que ampliaram a atenção aos fatores de risco psicossociais no ambiente de trabalho.

É nesse cenário que a startup brasileira BEM inicia uma nova etapa de crescimento.

Especializada em tecnologia para saúde, bem-estar e educação corporativa, a empresa acaba de receber um investimento estratégico da CONNECT, organização voltada ao desenvolvimento de negócios inovadores. O aporte marca o início de um novo ciclo de expansão, com foco no desenvolvimento de soluções que integrem tecnologia, inteligência artificial e ciência comportamental para apoiar empresas na gestão de pessoas.

Fundada com o propósito de aproximar saúde, comportamento e tecnologia, a BEM desenvolveu o BEM HUB, plataforma que utiliza jornadas de aprendizagem, gamificação e inteligência artificial para promover o desenvolvimento contínuo dos colaboradores. A proposta é substituir treinamentos pontuais por pequenas experiências diárias capazes de fortalecer hábitos, estimular o engajamento e gerar indicadores para as áreas de Recursos Humanos.

A empresa também desenvolveu uma Central de Gestão da NR-1 integrada à plataforma, permitindo que organizações acompanhem indicadores relacionados aos fatores psicossociais, organizem planos de ação e centralizem informações necessárias para apoiar programas de prevenção e conformidade.

A iniciativa acompanha uma tendência observada em diferentes mercados. Segundo estudos internacionais, empresas que investem continuamente em desenvolvimento humano, segurança psicológica e cultura organizacional apresentam melhores índices de retenção de talentos, inovação e produtividade. Ao mesmo tempo, cresce a demanda por plataformas capazes de transformar dados comportamentais em informações estratégicas para a tomada de decisão.

Para Marco Santana, fundador e CEO da BEM, a atualização da NR-1 representa uma mudança de paradigma para as organizações.



"Durante muito tempo, as empresas olharam para saúde e benefícios como iniciativas isoladas. Hoje existe uma compreensão maior de que comportamento, cultura organizacional, liderança e bem-estar fazem parte da mesma estratégia. Acreditamos que a tecnologia pode ajudar a tornar esse processo contínuo, mensurável e muito mais próximo da realidade das equipes."

O investimento da CONNECT permitirá acelerar o desenvolvimento da plataforma, ampliar recursos baseados em inteligência artificial, expandir a atuação comercial da empresa e fortalecer parcerias estratégicas em diferentes regiões do país.

A nova fase sucede um período de crescente visibilidade para a startup. Nos últimos anos, a BEM participou de eventos internacionais como o Web Summit Lisboa e foi apresentada ao grande público durante o Shark Tank Brasil 10, reconhecimento concedido a empresas consideradas promissoras no ecossistema brasileiro de inovação.

Mais do que ampliar sua operação, a empresa pretende consolidar um posicionamento que reflete uma transformação mais ampla do mercado: a convergência entre Health Techs, HR Techs e plataformas de educação corporativa. Em vez de atuar apenas na oferta de benefícios, a proposta é integrar desenvolvimento humano, tecnologia e gestão organizacional em uma única experiência para colaboradores e empresas.

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Para a BEM, essa convergência representa uma das principais tendências do futuro do trabalho: organizações cada vez mais orientadas por dados, aprendizagem contínua e ambientes psicologicamente mais saudáveis.