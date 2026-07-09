A realme lança C100x com bateria de 8.000?mAh no Brasil

A realme apresenta os detalhes do novo realme C100x no Brasil. Desenvolvido para acompanhar as necessidades do dia a dia, o smartphone combina bateria de 8.000mAh, carregamento rápido SUPERVOOC de 45W, tela de 120 Hz e recursos de inteligência artificial.

O realme C100x chega ao mercado com bateria de 8.000mAh e recursos voltados ao segmento de entrada, ampliando o portfólio da C Series no Brasil.

Bateria de 8.000mAh e recursos de gerenciamento de energia



O principal destaque do realme C100x é a bateria de 8.000mAh, desenvolvida para oferecer autonomia em diferentes cenários de uso, incluindo entretenimento, redes sociais, navegação, comunicação e trabalho.

Além da capacidade da bateria, o aparelho conta com carregamento rápido SUPERVOOC de 45W e incorpora tecnologias de gerenciamento de energia e o Titan Battery Safety System, testado em condições de temperatura, sobrecarga, impacto e envelhecimento para reforçar a segurança e a confiabilidade da bateria ao longo do tempo.

O modelo estará disponível nas cores Golden Coast e Deepblue Tide e conta com acabamento que integra a identidade visual da nova geração da C Series.

O realme C100x foi projetado para preservar a saúde da bateria por até sete anos por meio da tecnologia proprietária de gerenciamento de bateria da realme. O sistema de Proteção de Bateria com IA monitora e otimiza continuamente o funcionamento da bateria para reduzir seu desgaste ao longo do tempo.

Feito para acompanhar o ritmo do usuário



Além da autonomia, o realme C100x foi desenvolvido com foco em resistência. O aparelho traz ArmorShell Protection, ArmorShell Glass e resistência militar MIL-STD-810H a quedas de até dois metros. Outro destaque é o Rain Touch Mode, recurso que mantém a precisão do toque mesmo com a tela molhada, com dedos oleosos ou durante o uso de luvas.

O realme C100x foi desenvolvido para oferecer desempenho em tarefas do dia a dia e durante sessões de jogos. O smartphone conta com interface otimizada para alternância entre aplicativos e recursos de gerenciamento de desempenho voltados para multitarefa. O aparelho possui tela de 6,8 polegadas, taxa de atualização de até 120 Hz e brilho de até 900 nits.

O conjunto fotográfico inclui câmera traseira de 50 MP para captura de imagens em diferentes condições de iluminação. Para vídeos, o smartphone oferece gravação em Full HD.

O modelo vem equipado com o realme UI 7.0, baseado no Android 16, e reúne recursos de otimização como Hyper Cooling, Flux Engine, Flux Animation, Extended Use Care e AI Netpilot. Essas tecnologias atuam no gerenciamento do sistema e do desempenho em diferentes cenários de uso, incluindo locais com sinal de rede reduzido.

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Com o lançamento do realme C100x, a realme amplia seu portfólio de smartphones no Brasil e reafirma o objetivo de democratizar o acesso à tecnologia de ponta no país.