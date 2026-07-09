Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

A realme lança C100x com bateria de 8.000?mAh no Brasil

A realme divulgou as especificações do smartphone C100x, que chega ao Brasil com bateria de 8.000?mAh, carregamento rápido SUPERVOOC de 45?W, tela de 6,8 polegadas com taxa de atualização de 120?Hz e câmera traseira de 50?MP. O aparelho incorpora tecnologias de gerenciamento de energia, proteção de bateria com IA e resistência militar MIL?STD?810H.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
09/07/2026 09:37

compartilhe

SIGA
×
A realme lança C100x com bateria de 8.000?mAh no Brasil
A realme lança C100x com bateria de 8.000?mAh no Brasil crédito: DINO

A realme apresenta os detalhes do novo realme C100x no Brasil. Desenvolvido para acompanhar as necessidades do dia a dia, o smartphone combina bateria de 8.000mAh, carregamento rápido SUPERVOOC de 45W, tela de 120 Hz e recursos de inteligência artificial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O realme C100x chega ao mercado com bateria de 8.000mAh e recursos voltados ao segmento de entrada, ampliando o portfólio da C Series no Brasil.

Bateria de 8.000mAh e recursos de gerenciamento de energia

O principal destaque do realme C100x é a bateria de 8.000mAh, desenvolvida para oferecer autonomia em diferentes cenários de uso, incluindo entretenimento, redes sociais, navegação, comunicação e trabalho.

Além da capacidade da bateria, o aparelho conta com carregamento rápido SUPERVOOC de 45W e incorpora tecnologias de gerenciamento de energia e o Titan Battery Safety System, testado em condições de temperatura, sobrecarga, impacto e envelhecimento para reforçar a segurança e a confiabilidade da bateria ao longo do tempo.

O modelo estará disponível nas cores Golden Coast e Deepblue Tide e conta com acabamento que integra a identidade visual da nova geração da C Series.

O realme C100x foi projetado para preservar a saúde da bateria por até sete anos por meio da tecnologia proprietária de gerenciamento de bateria da realme. O sistema de Proteção de Bateria com IA monitora e otimiza continuamente o funcionamento da bateria para reduzir seu desgaste ao longo do tempo.

Feito para acompanhar o ritmo do usuário

Além da autonomia, o realme C100x foi desenvolvido com foco em resistência. O aparelho traz ArmorShell Protection, ArmorShell Glass e resistência militar MIL-STD-810H a quedas de até dois metros. Outro destaque é o Rain Touch Mode, recurso que mantém a precisão do toque mesmo com a tela molhada, com dedos oleosos ou durante o uso de luvas.

O realme C100x foi desenvolvido para oferecer desempenho em tarefas do dia a dia e durante sessões de jogos. O smartphone conta com interface otimizada para alternância entre aplicativos e recursos de gerenciamento de desempenho voltados para multitarefa. O aparelho possui tela de 6,8 polegadas, taxa de atualização de até 120 Hz e brilho de até 900 nits.

O conjunto fotográfico inclui câmera traseira de 50 MP para captura de imagens em diferentes condições de iluminação. Para vídeos, o smartphone oferece gravação em Full HD.

O modelo vem equipado com o realme UI 7.0, baseado no Android 16, e reúne recursos de otimização como Hyper Cooling, Flux Engine, Flux Animation, Extended Use Care e AI Netpilot. Essas tecnologias atuam no gerenciamento do sistema e do desempenho em diferentes cenários de uso, incluindo locais com sinal de rede reduzido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o lançamento do realme C100x, a realme amplia seu portfólio de smartphones no Brasil e reafirma o objetivo de democratizar o acesso à tecnologia de ponta no país.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay