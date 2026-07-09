Primeiro ensaio clínico randomizado controlado mostra potencial da dieta cetogênica em transtornos psicóticos

Publicado hoje no Schizophrenia Bulletin, um ensaio clínico randomizado controlado (ECR) inédito, conduzido por pesquisadores da Universidade da Califórnia, San Francisco (UCSF), e financiado em parte pelo Instituto Nacional de Saúde Mental (NIMH), contribui para a crescente literatura sobre o potencial benefício da dieta cetogênica no tratamento de transtornos psicóticos. O estudo, que recrutou participantes com transtornos do espectro da esquizofrenia ou transtorno bipolar tipo 1, demonstrou rápidas melhorias metabólicas com a dieta cetogênica em comparação à dieta usual durante uma fase inicial de um mês do ECR aberto. Além disso, aqueles que continuaram com a extensão opcional de quatro meses da dieta cetogênica em um único braço do estudo apresentaram ganhos significativos em medidas metabólicas, psiquiátricas e cognitivas.

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First Randomized Controlled Trial Shows Promise of a Ketogenic Diet in Psychotic Disorders

Dos 58 participantes inscritos, 47 completaram a comparação inicial entre uma intervenção com dieta cetogênica de um mês e um grupo controle com dieta habitual. Vinte e cinco participantes optaram por continuar a intervenção por um total de quatro meses, em uma extensão de braço único. O estudo demonstrou alta viabilidade, com 83% dos participantes testados diariamente mantendo a cetose na parte do estudo randomizado controlado (RCT) de um mês e 94% na extensão de quatro meses, sem relatos de efeitos colaterais significativos da dieta.

Após um mês na dieta cetogênica, os participantes apresentaram melhorias estatisticamente significativas em marcadores metabólicos importantes em comparação com o grupo controle. Neste ensaio controlado, níveis mais altos de cetonas foram associados a reduções na glicemia e a sintomas de depressão mais baixos (PHQ-9), mesmo após considerar a perda de peso, sugerindo que a própria cetose, e não apenas a redução de peso, pode desempenhar um papel nos efeitos observados.

A extensão de quatro meses demonstrou que as melhorias metabólicas foram mantidas juntamente com reduções significativas nos sintomas de depressão e esquizofrenia, bem como um melhor desempenho cognitivo. Embora esta tenha sido uma extensão de braço único com 25 participantes, representa um sinal encorajador de que a dieta cetogênica é uma intervenção potencial para doenças mentais graves.

“A melhora que observamos nos sintomas cognitivos e psicológicos é particularmente importante em pessoas com transtornos psicóticos, porque os medicamentos atuais que tratam a psicose não abordam o bem-estar mental geral, incluindo sintomas cognitivos ou depressivos, que podem ser debilitantes”, disse a líder do estudo, Judith M. Ford, PhD, professora de Psiquiatria da UCSF e do Weill Institute for Neurosciences. A Dra. Ford observou que, embora as descobertas sejam encorajadoras, elas ressaltam a necessidade de ensaios clínicos maiores, mais longos e totalmente controlados para estabelecer se esses benefícios se mantêm em larga escala.

Os autores enfatizam que uma intervenção de um mês parece insuficiente para capturar os potenciais benefícios terapêuticos da intervenção para a saúde mental e que as melhorias cognitivas e psiquiátricas significativas observadas em quatro meses precisam ser replicadas em condições controladas. Esses resultados estão em consonância com estudos-piloto recentes em esquizofrenia e transtorno bipolar e, em conjunto, indicam a necessidade de ensaios clínicos randomizados e controlados de maior porte e duração para testar a eficácia e a segurança da terapia cetogênica em pacientes com doenças mentais graves.

“Este estudo reforça a evidência de que a terapia cetogênica é um tratamento viável, seguro e potencialmente transformador para doenças mentais graves”, afirmou Jan Ellison Baszucki, cofundadora e presidente do Baszucki Group, uma das financiadoras do estudo. “Agora é o momento para um investimento diversificado e contínuo em uma análise científica rigorosa das abordagens metabólicas na psiquiatria, a fim de ampliar o escopo desses estudos e aumentar a conscientização sobre seu potencial.”

Sobre o Baszucki Group

Criado em 2021 pelo fundador da Roblox e CEO David Baszucki e pela autora best seller Jan Ellison Baszucki, o Baszucki Group vale-se de concessão de subsídios, investimento de impacto, defesa de causas, narrativas e construção de comunidade para impulsionar uma mudança de base em ciência, medicina, agricultura, alimentação e ecossistemas ambientais. Um dos focos primários do Baszucki Group é o de apoiar iniciativas na interseção entre metabolismo, psiquiatria e neurociência com o objetivo de melhorar os resultados de saúde mental. Para saber mais sobre as abordagens metabólicas voltadas aos transtornos mentais e à saúde cerebral, incluindo a terapia cetogênica, acesse Metabolic Mind, uma iniciativa sem fins lucrativos do Baszucki Group.

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