Viajantes de negócios estão levando o escritório com eles, de acordo com a pesquisa mais recente da Holafly for Business

DUBLIN, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- As viagens de negócios modernas são muito diferentes das viajantes com as quais a maioria das empresas projetou suas políticas de viagem. Os aeroportos se tornaram espaços de trabalho, os saguões dos hotéis funcionam como salas de reuniões e as viagens internacionais não são mais uma pausa do dia de trabalho. Atualmente, o trabalho viaja com viajantes de negócios.

Uma nova pesquisa da Holafly for Business indica que essa mudança está mudando fundamentalmente o que os profissionais precisam quando estão na estrada. Embora o acesso à Internet continue sendo essencial, os viajantes de negócios priorizam cada vez mais o acesso seguro e confiável às ferramentas digitais usadas diariamente, em vez de depender de redes Wi-Fi públicas não seguras. A segurança agora é a prioridade definidora para a permanência online no exterior, ultrapassando a velocidade e a cobertura. Mais de quatro em cada dez viajantes de negócios identificam o acesso seguro à Internet como sua principal prioridade, refletindo a crescente importância do acesso aos sistemas corporativos, plataformas em nuvem e dados corporativos confidenciais enquanto viajam no exterior.

De acordo com o Summer Travel & eSIM Report 2026 da Holafly, os viajantes de negócios agora representam quase um em cada cinco viajantes internacionais. No entanto, o perfil desse grupo está mudando rapidamente. Mais da metade tem menos de 35 anos, enquanto a proporção de pessoas com mais de 45 anos caiu 7,4 pontos percentuais em comparação com o ano anterior. Os resultados sugerem que uma nova geração de profissionais está mudando as expectativas em relação à flexibilidade, à tecnologia e à forma como o trabalho é feito durante as viagens.

O relatório também revela que os desafios da conectividade não são mais apenas um inconveniente. 86,5% dos viajantes de negócios relatam ter passado por estresse causado por problemas de conectividade durante a viagem. Para os profissionais mais jovens, as soluções digitais, como os eSIMs, tornaram-se a opção preferida, enquanto os viajantes mais velhos continuam a depender mais dos serviços tradicionais de roaming.

O impacto se estende além da conveniência, afetando diretamente o desempenho. Entre os viajantes cujas empresas fornecem um eSIM corporativo, 81,3% relatam um impacto positivo na produtividade, em comparação com 61,2% daqueles que usam soluções tradicionais de roaming corporativo, e 52,4% dos funcionários que contam com a sua própria conectividade. A capacidade de acessar o trabalho com segurança e sem problemas a partir do momento em que um viajante chega pode ter um papel maior na produtividade do que muitas organizações reconhecem atualmente.

“As viagens de negócios costumavam ser sobre ir de um lugar para outro. Hoje, o ambiente de trabalho viaja com você ”, disse Alex Bryzowski, VP da Holafly for Business. “Os profissionais devem responder e tomar decisões profissionais onde quer que estejam no mundo. O que nossa pesquisa mostra é que eles precisam de confiança para trabalhar com segurança e eficácia em qualquer lugar.”

Com o trabalho cada vez mais distribuído e as viagens internacionais mais integradas às operações diárias, as organizações precisam repensar a forma como apoiam os funcionários nas viagens. A viagem de negócios moderna é definida não pelo destino, e sim pela capacidade de trabalhar de forma segura, produtiva e sem interrupções em qualquer lugar do mundo.

Contato com a Mídia: press@holafly.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8f85834a-5516-485b-b3dd-65f65aff07a0/pt

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001211139)