Red Sea Global reforça a oferta de bem-estar de AMAALA com a inauguração do Six Senses AMAALA

A Red Sea Global (RSG), desenvolvedora de turismo regenerativo, anunciou a inauguração do resort à beira-mar Six Senses AMAALA, que receberá seus primeiros hóspedes em meados de julho.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260708534332/pt/

An aerial view of Six Senses AMAALA and its surrounding shoreline at Triple Bay

O lançamento representa um próximo passo empolgante na jornada do AMAALA, que continua a ganhar vida e a receber hóspedes para desfrutar de experiências de bem-estar incomparáveis, tendo como pano de fundo imponentes falésias costeiras, baías protegidas, praias intocadas e o deserto montanhoso.

"Cada parceiro que integramos ao nosso portfólio é selecionado por compartilhar nossa visão de longo prazo de viagens de luxo com a regeneração das pessoas e do planeta como foco central. A Six Senses construiu uma reputação global por suas experiências de bem-estar enraizadas na natureza, sustentabilidade e cultura local, tornando-se uma escolha natural para o AMAALA. Como o segundo resort Six Senses em nosso portfólio, nossa parceria reflete nosso compromisso em criar ofertas de hospitalidade definidas por qualidade e cuidado, enriquecendo o cenário turístico da Arábia Saudita", afirmou John Pagano, CEO do Grupo Red Sea Global.

O Six Senses AMAALA marca a segunda colaboração entre a RSG e a marca, após a inauguração do Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, em 2023.

Inspirado na arquitetura costeira tradicional da Arábia Saudita, o resort está integrado a um ecossistema diversificado de praias, manguezais e montanhas desérticas, com espaços que se abrem naturalmente para a paisagem circundante.

O resort oferece uma gama de instalações de classe mundial, incluindo:

Acomodações de luxo: 100 suítes e vilas, além de 25 residências de marca, projetadas para se integrarem à paisagem ao redor, refletindo o caráter das comunidades costeiras tradicionais da Arábia Saudita.

100 suítes e vilas, além de 25 residências de marca, projetadas para se integrarem à paisagem ao redor, refletindo o caráter das comunidades costeiras tradicionais da Arábia Saudita. Bem-estar e longevidade: Um Six Senses Spa exclusivo com Centro de Longevidade, Sala de Recuperação Biohacking, piscina Watsu, cúpula acústica, instalações termais e programas de bem-estar personalizados que combinam tecnologias avançadas e tratamentos holísticos.

Um Six Senses Spa exclusivo com Centro de Longevidade, Sala de Recuperação Biohacking, piscina Watsu, cúpula acústica, instalações termais e programas de bem-estar personalizados que combinam tecnologias avançadas e tratamentos holísticos. Experiências gastronômicas: Três restaurantes exclusivos complementados por uma padaria artesanal, torrefação de café e escola de culinária, com gastronomia fresca e de inspiração local, enraizada na filosofia de bem-estar do Six Senses.

Três restaurantes exclusivos complementados por uma padaria artesanal, torrefação de café e escola de culinária, com gastronomia fresca e de inspiração local, enraizada na filosofia de bem-estar do Six Senses. Natureza e sustentabilidade: Uma lagoa de mangue no coração do resort, apoiada por iniciativas ambientais, incluindo o Earth Lab e o programa Junior Mangrove Ecologist, oferecendo aos hóspedes oportunidades de aprender e vivenciar os ecossistemas circundantes.

Uma lagoa de mangue no coração do resort, apoiada por iniciativas ambientais, incluindo o Earth Lab e o programa Junior Mangrove Ecologist, oferecendo aos hóspedes oportunidades de aprender e vivenciar os ecossistemas circundantes. Experiências no destino: Acesso direto à ampla oferta do AMAALA, incluindo o Corallium Marine Life Institute, o AMAALA Yacht Club, aventuras marítimas, atividades no deserto e uma crescente coleção de lojas e restaurantes.

O Six Senses AMAALA é o segundo resort de classe mundial a receber hóspedes no destino. Outros seis estão programados para serem inaugurados ao longo do ano, criando uma das maiores concentrações de hotelaria de bem-estar de luxo do mundo. O AMAALA Triple Bay contará, eventualmente, com mais de 1.600 quartos de hotel em nove resorts, além de residências de marca, instalações de bem-estar, marinas, lojas e opções gastronômicas.

A RSG está ajudando a concretizar a Visão 2030 da Arábia Saudita, apoiando a diversificação da economia nacional, criando novas oportunidades de emprego e estabelecendo o Reino como um dos principais destinos turísticos globais.

Sobre a Red Sea Global

Red Sea Global (RSG) é uma incorporadora imobiliária verticalmente integrada com um portfólio diversificado que abrange turismo, residencial, experiências, infraestrutura, transporte, saúde e serviços. Isso inclui os destinos de turismo regenerativo de luxo The Red Sea, que começou a receber hóspedes em 2023, e AMAALA, que recebeu seus primeiros hóspedes em 2026.

Um terceiro destino, o Thuwal Private Retreat, foi inaugurado em 2024. A RSG também foi encarregada das obras de desenvolvimento no Aeroporto Internacional de Al Wajh, com foco na modernização do terminal e da infraestrutura.

A RSG é uma empresa do Fundo de Investimento Público (PIF) e um pilar da ambição da Arábia Saudita de diversificar sua economia. Em seu crescente portfólio de destinos, subsidiárias e negócios, a RSG busca liderar o mundo rumo a um futuro mais sustentável, mostrando como o desenvolvimento responsável pode elevar as comunidades, impulsionar as economias e melhorar o meio ambiente.

www.redseaglobal.com

Sobre o AMAALA

AMAALA é um destino de bem-estar de ultraluxo incomparável na costa noroeste da Arábia Saudita, com vista para as águas cristalinas do Mar Vermelho. Localizado em Triple Bay, o destino foi inaugurado em 2026 e conta com mais de 1.600 quartos de hotel distribuídos em nove resorts de classe mundial, cada um oferecendo instalações de bem-estar e spa de última geração para uma jornada de bem-estar personalizada e multigeneracional. Este vibrante centro costeiro também contará com lojas de grife, restaurantes sofisticados e dois ícones: o AMAALA Yacht Club e o Corallium Marine Life Institute.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260708534332/pt/

Para mais informações, entre em contato com:

Jack Williams, Diretor de Assuntos Corporativos

Celular: +966 55 925 6816

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E-mail: Jack.Williams@RedSeaGlobal.com