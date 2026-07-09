KiddeFenwal lança novo site e central de informações

A KiddeFenwal, líder global no setor de supressão de incêndio e controles de segurança, apresentou hoje um site, revitalizado, projetado para servir como uma central de informações abrangente para profissionais e clientes do setor de combate a incêndio. A plataforma modernizada inclui recursos criados especificamente para os parceiros globais, OEMs e distribuidores da empresa, incluindo:

Navegação acelerada de ativos, direcionando os usuários para documentação crítica de segurança, parâmetros de projeto e especificações de produtos;

Mapeamento de soluções integrado, ajudando os usuários a localizar rapidamente configurações de supressão de incêndio por setor, desde data centers e aplicações BESS até cozinhas comerciais; e

Acesso aprimorado a recursos, incluindo caminhos simplificados para se conectar com a rede de distribuidores de elite da empresa em 120 países.

Também fornece informações sobre as três marcas da empresa: Kidde Fire Systems, Kidde Fire Protection e Fenwal Controls, substituindo outros sites que atendem clientes na Europa e na Índia.

O lançamento do novo site ocorre em um momento em que a KiddeFenwal consolida ainda mais sua posição de liderança no setor de segurança contra incêndio, expandindo seu alcance global, introduzindo novas tecnologias inovadoras e atendendo proativamente às necessidades em constante evolução de distribuidores e usuários finais em diversos setores. Ele reflete a trajetória de crescimento da empresa, bem como seu legado e prestígio no setor de segurança contra incêndio.

“Por décadas, a KiddeFenwal tem sido a empresa de confiança de seus parceiros para liderar e moldar o futuro da detecção, proteção e segurança contra incêndio”, disse Rekha Agrawal, CEO da KiddeFenwal. “Com este novo site, temos orgulho de conectar nossa comunidade com informações essenciais sobre o setor e nossos produtos, aprimorando sua capacidade de ajudar a mitigar os riscos de incêndio.”

Para saber mais sobre KiddeFenwal e ver o novo site, acesse www.kiddefenwal.com.

Sobre a KiddeFenwal

A KiddeFenwal é líder global em sistemas industriais e comerciais de combate a incêndio e controles de segurança. Com um legado de mais de um século e a agilidade atingida como uma empresa independente, a KiddeFenwal concebe e fornece tecnologias da próxima geração que protege vidas, subsistências, infraestrutura crítica e até mesmo artefatos de museu de valor inestimável. Suas marcas de confiança, incluindo Kidde Fire Systems, Kidde Fire Protection e Fenwal Controls, atende a uma ampla linha de setores, de energia e manufatura à marinha, infraestrutura e aplicações OEM. Com sede em Ashland, Massachusetts, a KiddeFenwal tem uma crescente presença global na América do Norte, na América do Sul, na Europa, no Oriente Médio e na região Ásia-Pacífico. Para mais informações, acesse www.kiddefenwal.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260708181661/pt/

Mídia:

Sharon Horowitz

shorowitz@resilere.com

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