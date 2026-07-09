Rigaku inaugura o "Centro de Soluções Rigaku Osaka" para fortalecer as capacidades globais de serviço em metrologia de semicondutores

A Rigaku Corporation, parceira global em soluções para sistemas analíticos de raios X e empresa do grupo Rigaku Holdings Corporation (sede: Akishima, Tóquio; CEO: Jun Kawakami; "Rigaku"), inaugurou o Centro de Soluções Rigaku Osaka (RSC-Osaka) em sua fábrica em Osaka. A nova instalação centraliza e expande o treinamento prático para engenheiros de serviço de campo que dão suporte a sistemas de metrologia de semicondutores, fortalecendo as capacidades globais de serviço da Rigaku.

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Photo: Hands-on training using the TXRF-V310 at RSC-Osaka

À medida que os processos de fabricação de semicondutores continuam a avançar em direção a geometrias mais refinadas, maior número de camadas e estruturas tridimensionais mais complexas, os sistemas de metrologia de semicondutores exigem precisão e estabilidade operacional cada vez maiores. As tecnologias analíticas de raios X desempenham um papel cada vez mais importante para atender a essas demandas por meio de medições não destrutivas e de alta precisão.

Com o crescimento contínuo das remessas de sistemas de metrologia de semicondutores da Rigaku, a necessidade de engenheiros de serviço de campo altamente qualificados também aumenta. O treinamento prático é essencial para maximizar o desempenho dos instrumentos e minimizar o tempo de inatividade do cliente.

Para atender a essa necessidade, a Rigaku inaugurou o RSC-Osaka, um centro de treinamento dedicado a sistemas de metrologia de semicondutores. A sala limpa recém-construída na fábrica de Osaka abriga diversos sistemas de metrologia de semicondutores, permitindo que os estagiários adquiram experiência prática em desmontagem e montagem de equipamentos, ajuste de sistemas e verificação de desempenho. Isso possibilita que os engenheiros de serviço desenvolvam habilidades avançadas de manutenção e solução de problemas em condições que reproduzem fielmente as encontradas em campo.

"Nossos clientes confiam nos sistemas da Rigaku em alguns dos ambientes de fabricação de semicondutores mais exigentes do mundo", disse Markus Kuhn, Diretor Executivo e Gerente Geral da Divisão de Metrologia de Semicondutores da Rigaku. "Ao reunir diversos sistemas de treinamento no RSC-Osaka, podemos oferecer treinamentos mais eficientes e flexíveis, adaptados a diferentes níveis de habilidade e necessidades técnicas. A instalação proporciona oportunidades práticas de aprendizado para engenheiros de serviço e parceiros de distribuição de todo o mundo, ajudando a fortalecer a expertise técnica e a padronizar as práticas de serviço em nossa rede global. Sua localização dentro da fábrica de Osaka também nos permite treinar mais engenheiros e aprimorar ainda mais o suporte de alta qualidade que oferecemos aos clientes em todo o mundo."

No futuro, a Rigaku continuará expandindo a gama de sistemas abrangidos por seus programas de treinamento e aumentando as oportunidades de treinamento para engenheiros de serviço. Por meio desses esforços, a empresa fortalecerá ainda mais suas capacidades globais de serviço em apoio à indústria de semicondutores.

Sobre o Rigaku Group

Desde a sua fundação em 1951, a equipe de profissionais de engenharia do grupo Rigaku tem se dedicado a beneficiar a sociedade com tecnologias de ponta, principalmente em seus principais campos de raios X e análise térmica. Com presença no mercado em mais de 136 países e cerca de 2 mil funcionários em nove operações globais, a Rigaku é uma parceira de soluções na indústria e em institutos de análise de pesquisa. Seu índice de vendas no exterior atingiu cerca de 70%, enquanto manteve uma participação de mercado excepcionalmente alta no Japão. Juntamente com seus clientes, a Rigaku continua se desenvolvendo e crescendo. À medida que as aplicações se expandem de semicondutores, materiais eletrônicos, baterias, meio ambiente, recursos, energia, ciências da vida para outros campos de alta tecnologia, a Rigaku realiza inovações “Para melhorar nosso mundo alimentando novas perspectivas”.

Para obter detalhes, acesse: rigaku-holdings.com/english

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Contato para a imprensa:

Sawa Himeno

Diretor do Departamento de Comunicação da Rigaku Holdings Corporation

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