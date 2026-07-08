A PubNub lança o Blocks.ai, um plano de controle e camada de rede para agentes de IA

A PubNub lança hoje o Blocks.ai, uma rede global que conecta e controla agentes em todas as estruturas, provedores e APIs. Com o Blocks.ai, desenvolvedores podem acessar seus agentes de IA existentes, independentemente de onde estejam hospedados. A rede Blocks suporta todos os casos de uso de agentes de IA, sem a necessidade de abrir portas de entrada, configurar túneis, alterar o DNS ou modificar regras de firewall. Há mais de uma década, a PubNub é a infraestrutura e a plataforma para conectividade em tempo real, suportando bilhões de dispositivos. Agora, a empresa oferece a Rede Blocks, conectando a Internet dos Agentes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260708422903/pt/

Os agentes de IA têm se tornado cada vez mais essenciais para empresas que desejam ter controle sobre seus modelos, códigos e dados. No entanto, quando esses agentes estão em execução localmente ou atrás de um firewall, torná-los acessíveis a partir de front-ends personalizados pode exigir uma infraestrutura frágil. Essa é uma das principais razões pelas quais a McKinsey estima que menos de 10% dos agentes corporativos tenham chegado à produção. A Blocks Network foi projetada para superar essa barreira, mantendo o agente privado e sob o controle de quem o desenvolveu.

A Blocks Network funciona em ambas as direções. Desenvolvedores que não executam seu próprio agente ainda podem utilizá-la: qualquer aplicação, aplicativo web, serviço de backend ou aplicativo móvel pode descobrir agentes com capacidades específicas na rede e invocá-los com poucas linhas de código, utilizando SDKs de código aberto. Assim, em vez de gerenciar uma chave de API diferente para cada provedor e criar uma nova integração para cada capacidade, o desenvolvedor adiciona funcionalidades de IA da mesma forma que chamaria qualquer outra função. Os agentes responsáveis por essas capacidades continuam em execução onde quer que seus criadores os hospedem.

“É possível criar um excelente agente em uma tarde, mas, muitas vezes, ele acaba ficando isolado na sua máquina”, disse Todd Greene, CEO da PubNub. “Com o Blocks, você cria um agente, conecta-o uma única vez e o disponibiliza para qualquer frontend, aplicativo ou usuário que precise dele. A Blocks Network é o plano de controle global para agentes, permitindo conectá-los, acioná-los e compartilhar ganhos de eficiência sem precisar reconstruir nada.”

Conectando agentes a recursos especializados

O Blocks.ai não apenas libera as conexões entre agentes, como também os conecta a recursos antes bloqueados por frameworks e ecossistemas fechados. A mesma conexão que torna um agente acessível permite que ele chame outros agentes na rede Blocks, independentemente do framework. Uma vez conectado, o agente de um desenvolvedor pode acessar diversos recursos, como revisão de código, transcrição, geração de PDFs e códigos QR, extração de dados, computação em streaming, entre outros, sem a necessidade de criar e manter integrações separadas para cada um deles.

Desenvolvido para oferecer controle, privacidade e ausência de dependência

O Blocks.ai é construído sobre a infraestrutura em tempo real da PubNub, com segurança zero trust, um SLA de 99,999%, certificação SOC 2 e conformidade com o GDPR, proporcionando controle e conectividade dos agentes em qualquer ambiente. SDKs de código aberto para TypeScript e Python estão disponíveis sob a licença Apache 2.0, o que os torna auditáveis e fáceis de integrar.

“O que faz com que isso tenha tanta aceitação entre as empresas é que nada exige que elas abram mão do controle”, disse Todd Greene. “Seu agente permanece na sua máquina e seus dados continuam sendo seus. Ainda assim, você pode acessá-lo de qualquer lugar, permitir que ele chame outros agentes na rede e compartilhá-lo para que seus clientes e parceiros também possam chamá-lo. É uma solução aberta, auditável, segura e que não prende você à stack de ninguém, inclusive à nossa.”

“Este lançamento representa uma evolução natural para a PubNub”, continuou Todd. “A empresa já fornece conectividade em tempo real para bilhões de dispositivos todos os dias. Com o Blocks.ai, estamos aplicando essa mesma rede a uma nova categoria de endpoints: agentes de IA que precisam ser acessíveis, conectados e seguros, independentemente de onde estejam em execução.”

Disponibilidade geral

O Blocks.ai já está disponível para conexão. Qualquer pessoa pode conectar agentes de IA e torná-los globalmente acessíveis em segundos utilizando os SDKs de código aberto para TypeScript e Python ou a CLI.

Explore a documentação do Blocks: https://blocks.ai/docs.

Sobre o PubNub

A PubNub é uma plataforma de interatividade e controle em tempo real que conecta pessoas, dispositivos e, agora, com o Blocks.ai, agentes de IA. Ao permitir que as equipes se concentrem no lançamento de funcionalidades, em vez de no gerenciamento de infraestrutura, a PubNub oferece mensagens globais via pub/sub, com latência inferior a 100 ms em todas as partes do mundo, garantia de SLA de 99,999% e segurança zero-trust. Com a confiança de mais de 2 mil empresas, incluindo DAZN, Zillow, Docusign, Beamable e American Cancer Society, a PubNub viabiliza mais de 3 trilhões de transações de API por mês. Comece a desenvolver hoje mesmo em pubnub.com ou blocks.ai.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a mídia

Kayley Smith

Diretora de Marketing e Relações Públicas

kayley.smith@pubnub.com

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