Teamily AI (https://Teamily.ai), junto com sua plataforma de infraestrutura de IA agêntica TensorOpera AI (https://TensorOpera.ai), anunciou hoje o lançamento público de sua plataforma social "Human+AI", um conjunto de ferramentas que já atendeu mais de 5 milhões de usuários ao redor do mundo. Com início hoje em Palo Alto e implementação simultânea em dezenas de países, este primeiro lançamento público disponibiliza o conjunto completo de recursos a todos, com uma única missão: tornar fácil a qualquer pessoa e equipe criar e expandir uma empresa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260708964032/pt/

"Este é o momento em que abrimos nossas portas para o mundo", disseram os cofundadores Dr. Aiden Chaoyang He e Prof. Salman Avestimehr. "Queremos que cada pessoa e equipe consiga avançar da ideia ao produto, do produto ao mercado e do mercado ao crescimento e ao investimento, com uma equipe nativa em IA a seu lado."

Em sua essência, a Teamily AI permite que humanos e agentes de IA trabalhem juntos em um mensageiro nativo de IA, criando uma nova forma de as equipes obterem inteligência e produtividade cumulativas. Em vez de interagir com um único assistente, os usuários colaboram com equipes de agentes capazes de criar, coordenar e automatizar tarefas reais, como elaborar apresentações e documentos, criar protótipos de produtos baseados na web, configurar painéis de monitoramento e executar campanhas de marketing e redes sociais com coleta de dados em ciclo fechado, entre outras atividades.

A meta mais ampla é apoiar empresas ao longo de toda a jornada de criação e crescimento; da ideia ao produto e à entrada no mercado, bem como atividades operacionais subsequentes, incluindo pesquisa de mercado, análise da concorrência, pesquisa jurídica, gestão financeira, captação de recursos, envolvimento de clientes e coordenação de equipes.

A jornada rumo à Teamily AI

A Teamily AI é o resultado de uma jornada de quatro anos em quatro produtos principais: FedML, TensorOpera AI, AgentOpera e Teamily AI.

A fundação ocorreu com a FedML, a primeira startup dos fundadores, que ajudou empresas a eliminar silos de dados e treinar modelos de IA com dados privados, sem necessidade de mesclar ou expor estas informações. O objetivo, desde o início, era solucionar problemas reais do mundo corporativo preservando a privacidade, a segurança e o controle. No início de 2024, a equipe lançou o TensorOpera AI, aproveitando a base de treinamento de modelos privados para oferecer serviços de disponibilização de modelos a nível empresarial. O TensorOpera AI permitiu que empresas implantassem modelos de código aberto de modo privado, personalizassem os mesmos mediante treinamento posterior e ajuste fino, e os operassem com segurança em ambientes de produção. Em 2025, a equipe apresentou o AgentOpera, uma plataforma de IA baseada em agentes direcionada a empresas. O AgentOpera integrou um nível de infraestrutura para agentes, incluindo orquestração de múltiplos modelos e agentes, sistema operacional de memória, conectividade MCP e integração de ferramentas, permitindo que as empresas transitassem de modelos de IA individuais para fluxos de trabalho coordenados de agentes de IA. Ao longo destas três etapas, a plataforma atendeu milhões de usuários e ajudou a equipe a compreender o que as empresas mais necessitam: uma IA que não seja apenas poderosa, mas também colaborativa, operacional, conectada e pronta para aplicações reais.

Durante os últimos seis meses, esta experiência foi transformada no produto Teamily AI. Somente nos últimos três meses, a Teamily AI concluiu uma ampla fase de testes beta aberta ao público, contando com cerca de 20.000 usuários iniciais cadastrados e centenas de clientes pagantes que testaram a plataforma completa e contribuíram com uma grande quantidade de ideias e comentários sobre o produto.

Hoje, a Teamily AI está disponibilizando esta plataforma integral a todos, levando a experiência de atender mais de 5 milhões de usuários a uma nova plataforma pública criada para ajudar qualquer pessoa a criar e expandir uma empresa; da ideia ao produto e à entrada no mercado, e das operações à captação de recursos e investimentos.

Destaques do produto

A Teamily AI combina um conjunto completo de ferramentas de produtividade, agentes de alto nível, contexto conectado e memória viva para transformar conversas cotidianas em trabalho concluído e cumulativo. A plataforma oferece sete recursos fundamentais prontos para uso:

Um conjunto completo de ferramentas de produtividade transforma conversas em trabalho concluído. A Teamily AI vai além do chat, oferecendo ambientes colaborativos para páginas da web, apresentações, documentos e 'dashboards', permitindo que humanos e agentes transformem conversas em entregas reais. Para fluxos de trabalho complexos, um protocolo de comunicação nativo de mensagens possibilita que pessoas e agentes se comuniquem, deleguem tarefas e as executem em conjunto, como uma única equipe. Agentes de primeiro nível estão prontos desde o primeiro dia. A Teamily AI cria agentes diretamente na plataforma, em vez de adicionar bots limitados a um mensageiro. Estes agentes conversam, colaboram e elaboram junto com os usuários em conversas privadas, conversas em grupo, estúdios colaborativos e 'feed' público. Os usuários podem criar e personalizar agentes ou equipes de agentes em segundos, incluindo gêmeos de IA, acompanhantes e colaboradores. Um contexto conectado oferece aos agentes uma visão completa. Os agentes apresentam melhor desempenho quando compartilham um contexto completo. A Teamily AI reúne as conversas, os relacionamentos, os documentos, os aplicativos e a atividade em ecossistemas abertos do usuário em um contexto integrado, permitindo que os agentes compreendam todo o panorama sem que o usuário precise repetir informações. A memória viva aprende com cada conversa. A Teamily AI trata a memória como algo além de um histórico de chat pesquisável. Sua memória viva é continuamente formada, atualizada e reorganizada a partir de cada conversa, aprendendo sobre o conhecimento, as preferências, os gostos e os relacionamentos de cada usuário ao longo do tempo. A melhor equipe de modelos se encarrega de cada tarefa. A Teamily AI substitui um modelo estático único por um roteador semântico sensível ao contexto, que seleciona a melhor combinação de modelos e agentes para cada tarefa. Isto proporciona o equilíbrio ideal entre velocidade, custo e qualidade, com base nos alvos do usuário. Uma inteligência que se aperfeiçoa por si mesma torna-se mais aguçada com o uso. Os modelos, agentes e habilidades da Teamily AI se aprimoram continuamente através da cooperação em tempo real entre humanos e agentes, o que torna o sistema mais útil à medida que cada equipe trabalha com ele. Uma rede de inteligência compartilhada significa que os usuários nunca começam sozinhos. O 'feed' público da Teamily AI permite que os usuários descubram ideias, mesclem de novo fluxos de trabalho, criem variantes de agentes comprovados e aproveitem a inteligência compartilhada, em vez de começar do zero.

Olhando para o futuro

A visão da Teamily AI é apoiar empresas em todas as fases de seu ciclo de vida mediante equipes compostas por humanos e IA. A plataforma foi criada para ajudar as equipes a avançar desde a pesquisa de mercado e a estratégia de produto até o design, desenvolvimento, testes, lançamento, entrada no mercado, marketing, envolvimento do cliente e iteração baseada em dados com coleta de dados em ciclo fechado. Ela também dá suporte às atividades jurídicas, financeiras e de captação de recursos que permeiam toda a jornada de formação da empresa, incluindo análise de mercado e relacionamento com investidores.

Os dois cofundadores da Teamily AI descrevem este futuro com suas próprias palavras:

"Passamos quatro anos desenvolvendo de tudo, desde modelos fundamentais até as aplicações que rodam sobre eles, e percebemos todos os desafios enfrentados pelas empresas", afirmaram os cofundadores da Teamily AI. "Nossa visão é acompanhar uma empresa ao longo de todo o seu ciclo de vida; desde a decisão sobre o que criar, passando pelo design e lançamento do produto, até a entrada no mercado, o marketing e, inclusive, as áreas jurídica, financeira e de captação de recursos. Queremos tornar a criação e o crescimento de uma empresa algo simples para qualquer equipe, e acreditamos que a cooperação entre humanos e agentes, atuando como uma equipe única, é o caminho para tornar isto realidade."

O enfoque de desenvolvimento consiste em permitir, primeiramente, que a IA crie diversos recursos, como slides, sites, plataformas, produtos e sistemas baseados na web, que solucionam uma ampla gama de problemas corporativos e se integram aos sistemas já existentes na empresa. A partir daí, capacidades fundamentais e modulares atendem a todos os setores: ao criar produtos, operar empresas e produtos, e impulsionar o crescimento de produtos e operações corporativas como um todo. Os dois cofundadores da Teamily AI trazem uma bagagem de mais de quatro anos de experiência e criação de cinco startups. Sua trajetória abrange desde modelos fundamentais até aplicações de alto nível, que proporciona aos mesmos um conhecimento profundo e prático das principais dificuldades enfrentadas pelas empresas, com o suporte de uma equipe que acumula mais de duas décadas de experiência no setor de internet. A equipe desenvolve suas soluções a partir de um ponto de origem único (a página da web), o que permite conectar todas as etapas da jornada, utilizando relatórios e sistemas dinâmicos baseados na web para viabilizar apresentações e documentos orientados por dados, entre outros recursos.

A Teamily AI já está disponível na web, em dispositivos móveis e em computadores, incluindo iOS, Android, Windows e Mac. Os usuários podem começar a usar em https://teamily.ai ou baixar o aplicativo na App Store e no Google Play.

Sobre a Teamily AI

A Teamily Inc. é uma empresa de plataforma de IA com sede em Palo Alto, Califórnia. Sua missão é tornar a criação e o crescimento de uma empresa algo simples para qualquer equipe. O principal produto da Teamily, a Teamily AI, é uma plataforma social de interação entre humanos e IA, onde pessoas e agentes de IA colaboram para gerar um efeito cumulativo de inteligência e produtividade. A plataforma oferece uma forma mais rápida de transformar conversas em criações e automações, abrangendo desde aplicativos web, apresentações de slides e pesquisas aprofundadas até 'dashboards', documentos, vídeos e muito mais. Baseada em um sistema de mensagens nativo em IA, reinventado como um sistema operacional de agentes, a Teamily AI é impulsionada por contexto conectado, memória viva e agentes de IA de aperfeiçoamento próprio que aprendem e evoluem continuamente ao lado de seus colegas humanos. Fundada em 2022 pelo Dr. Aiden Chaoyang He e pelo Prof. Salman Avestimehr, a Teamily Inc. conta com o apoio de importantes empresas de capital de risco dos EUA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260708964032/pt/

Contato para a mídia

Yvonne Li

Contato para a mídia, Teamily AI

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