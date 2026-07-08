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Grupo Diamantes anuncia nova gerente executiva de marketing

Com mais de 18 anos de experiência em marketing, varejo de moda e transformação digital, Morgana Moraes construiu uma carreira voltada à conexão entre comportamento do consumidor, tecnologia e crescimento de negócios.

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Repórter
08/07/2026 18:44

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Grupo Diamantes anuncia nova gerente executiva de marketing
Grupo Diamantes anuncia nova gerente executiva de marketing crédito: DINO

O Grupo Diamantes, referência no setor de moda íntima no Brasil, anuncia a chegada de Morgana Moraes como nova gerente executiva de marketing. A executiva passa a liderar as estratégias da área com foco no fortalecimento da marca, na experiência do cliente, na inovação e na expansão dos negócios.

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Com mais de 18 anos de experiência em marketing, varejo de moda e transformação digital, Morgana construiu uma carreira voltada à conexão entre comportamento do consumidor, tecnologia e crescimento de negócios. Ao longo de sua trajetória, liderou projetos de CRM, omnichannel, e-commerce e posicionamento de marca em empresas do segmento de moda, como Meia Sola e Moda Colmeia.

MBA em Gestão Comercial, Transformação Digital, Business Intelligence e Mídias Digitais, Morgana também possui formação em Coolhunting e em Neurociência e Crescimento das Marcas pela ESPM. Sua atuação reúne marketing orientado por dados, inteligência de mercado, jornada do cliente e aplicação estratégica da inteligência artificial para otimizar processos e fortalecer o relacionamento com os consumidores.

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"Chego ao Grupo Diamantes motivada pelo desafio de contribuir para a evolução de uma marca que é referência nacional em seu segmento. Acredito que grandes resultados são construídos pela combinação de estratégia, criatividade, tecnologia e uma compreensão profunda do comportamento do consumidor. Minha expectativa é fortalecer ainda mais a conexão da marca com seus públicos, impulsionando inovação, crescimento e geração de valor para o negócio", afirma Morgana Moraes.

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