Surgnova chega ao Brasil com aprovação clínica unânime

Surgnova Brasil, representante oficial dos sistemas cirúrgicos da marca no território nacional, anunciou o início das operações comerciais no país. A decisão segue a conclusão de uma fase de avaliação clínica realizada em seis hospitais parceiros, na qual foram realizadas mais de 15 cirurgias demonstrativas.

Durante a avaliação, todos os cirurgiões que participaram recomendaram a adoção dos dispositivos, configurando uma aprovação unânime. O processo de avaliação foi conduzido para validar a precisão intraoperatória, a redução de sangramento e o tempo de procedimento em comparação com a eletrocirurgia convencional.

O portfólio da empresa inclui os sistemas SoniCure e VariCure, que combinam tecnologia ultrassônica e eletrocirúrgica. Ambos os dispositivos possuem registro de aprovação da ANVISA e são indicados para cirurgias gerais, procedimentos minimamente invasivos e intervenções de alta complexidade.

Com a entrada no mercado comercial, a estratégia da Surgnova no Brasil passa a focar em parcerias com hospitais de alta complexidade, na capacitação de equipes cirúrgicas e na distribuição dos equipamentos em todo o território nacional. Interessados podem entrar em contato pelo e?mail brazil@surgnova.com.br ou acessar o site oficial surgnova.com.br.

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Sobre a Surgnova



A Surgnova desenvolve sistemas de energia cirúrgica de alta performance e atua em centros cirúrgicos de referência em mais de 50 países.