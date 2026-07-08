INDSH divulga resultado de Corrida Ambiental em hospitais

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), entidade filantrópica que administra 23 unidades de saúde, divulgou em julho o resultado da Corrida Ambiental ‘Guardião Azul’, referente ao ciclo de 2025, que envolveu hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) gerenciadas pelo instituto.

No ano passado, participaram da iniciativa de ações sustentáveis dez hospitais e quatro UPAs, em ações coordenadas pelo Serviço de Inteligência Ambiental (SIA), parceiro no projeto.

Entre as UPAs, a grande vencedora foi a Campos Salles, localizada em Manaus (AM), com 124 pontos. Em seguida, aparecem a UPA Sandra Regina, de São Francisco do Sul (SC), e a UPA Santa Paula, de Ponta Grossa (PR), que alcançaram 88 pontos cada.

Na categoria hospitais, o primeiro lugar foi dividido entre o Hospital Delphina Aziz (Manaus/AM) e o Hospital Metropolitano (Ananindeua/PA), ambos com 168 pontos. O segundo lugar ficou com o Hospital Regional dos Caetés, em Capanema (PA), com 163 pontos, seguido pelo Hospital Regional do Marajó, em Breves (PA), que somou 152 pontos.

Além da divulgação do ranking, o INDSH e o SIA lançaram oficialmente o ciclo de 2026, que contará com a participação de 23 unidades e trará novidades, como a criação de Comitês de Clima nas unidades administradas.

A campanha ‘Guardião Azul’ foi lançada em abril de 2022 e com 65 etapas voltadas à gestão sustentável, organizadas em quatro eixos temáticos: mudanças climáticas, gerenciamento de resíduos, educação ambiental e estímulo à biodiversidade. “O nome Guardião Azul faz alusão ao planeta Terra”, explica Márcia Mariani, CEO do SIA. Em 2024, o instituto ampliou o projeto com o ‘Pequenos Guardiões’, que levou atividades de sustentabilidade a escolas públicas localizadas no entorno das unidades administradas.

O instituto possui certificação Selo Ouro do Protocolo GHG Protocol (outorgado pelo Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGVces), pela divulgação de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE). Esse selo atesta que o inventário de emissões de GEE é rigorosamente auditado por agências independentes. A certificação, renovada desde 2015, abrange tanto a sede administrativa (em São Paulo) quanto as unidades hospitalares administradas em todo o país.

Sobre o INDSH



O INDSH é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, constituída em 1959, com o objetivo de se tornar referência nacional em gestão hospitalar e de serviços de saúde em geral. Com cerca de 7.600 empregados diretos, atualmente administra 23 unidades de saúde no país, entre hospitais, centros de reabilitação, de autismo e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), em sete estados, num total de mais de 1.360 leitos, exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), num total de mais de nove milhões de pacientes potenciais.

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Para saber mais sobre o INDSH, basta acessar: www.indsh.org.br.