Livro debate novo paradigma da NR-1 e saúde mental

A crescente preocupação com a saúde mental no ambiente corporativo e a entrada em vigor das novas exigências da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) ganham uma importante contribuição com o lançamento do livro “Saúde Mental no Trabalho: A NR-01 que Sustenta uma Equipe Forte”, organizado por Soraia Pena e Ivan Sant’Ana Rabelo. O evento de lançamento será realizado no próximo dia 16 de julho, às 11h30, no auditório do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (Sincovaga-SP), em São Paulo.

Simultaneamente, a partir das 10h, haverá a palestra “Os impactos da atualização da NR-1 e psicossociais”, conduzida por Rodrigo Vieira Vaz, engenheiro, especialista em Segurança do Trabalho e Auditor-Fiscal do Trabalho.

Publicada pela NilaPress Editora em parceria com a Artesã, a obra reúne especialistas de diferentes áreas para apresentar uma abordagem técnica, jurídica e organizacional sobre a gestão dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, tema que ganhou protagonismo com a atualização da NR-1. O livro integra a coleção Equipe Forte e propõe uma mudança de paradigma: a saúde mental deixa de ser tratada apenas como uma ação de bem-estar para assumir um papel estratégico, preventivo e de obrigação legal nas organizações.

Segundo a psicóloga Soraia Pena, a obra nasceu da necessidade de ampliar o olhar das organizações sobre a saúde mental no trabalho. “Ivan e eu organizamos este livro para contribuir com uma compreensão mais técnica, ética e prática da NR-1, apoiando empresas e lideranças na gestão responsável dos riscos psicossociais”.

Com 176 páginas, o livro está estruturado em sete capítulos que abordam temas como segurança psicológica, sustentabilidade organizacional, modelos de gestão da saúde mental, ética nas relações de trabalho, cultura organizacional e gerenciamento dos riscos psicossociais. A proposta é oferecer subsídios técnicos para empresas, profissionais de saúde e segurança do trabalho, gestores, advogados, magistrados, psicólogos e demais profissionais envolvidos com a implementação das exigências da NR-1.

O prefácio da obra é assinado pela procuradora do Trabalho Dra. Cirlene Luiza Zimmermann, do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, que destaca a importância da mudança de enfoque promovida pela nova regulamentação.

Segundo ela, a NR-1 inaugura uma nova forma de compreender a saúde mental nas organizações. “Os capítulos deste livro reforçam o que temos dito sempre: a saúde mental no trabalho não é um tema periférico, mas estruturante. A NR-1 inaugura um novo paradigma ao deslocar o foco da mera implementação de programas de bem-estar para a gestão efetiva dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, dentro do amplo sistema de gestão de riscos ocupacionais”.

A procuradora ressalta ainda que a prevenção deve estar centrada na organização do trabalho e não apenas na assistência ao trabalhador adoecido. “A saúde mental precisa ser protegida com gestão responsável, com diagnósticos sérios e com intervenções sobre as causas organizacionais dos riscos psicossociais. O foco da prevenção deve estar na organização do trabalho: nas jornadas, nas metas, nas formas de gestão, nas relações sociais, nas condições concretas e na maneira como o trabalho é efetivamente organizado, gerido e vivido”.

Para a Dra. Vanessa Sapiência, uma das autoras e membro do Comitê de Saúde e Segurança do Trabalho do Sincovaga-SP, a obra representa uma importante ferramenta para organizações que buscam implementar uma cultura efetiva de prevenção. “É preciso refletir sobre a transformação da responsabilidade empresarial diante de um cenário em que saúde mental, gestão de riscos, compliance e governança passam a integrar uma mesma agenda estratégica”, explica a especialista. “Equipes fortes e empresas sustentáveis se constroem em ambientes onde o trabalho é, de fato, seguro, saudável, inclusivo e respeitoso”, conclui.

O lançamento integra as ações do Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho, uma iniciativa do Sincovaga-SP, que reu?ne atualmente mais de mil profissionais das empresas do segmento do varejo alimentar, contando com o apoio da Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos (ABERGO) e da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho (ABRESST). O objetivo é oferecer informação qualificada e promover boas práticas de gestão em saúde ocupacional, contribuindo para a prevenção de acidentes e para a sustentabilidade das empresas do setor.

Serviço:

Lançamento do livro: “Saúde Mental no Trabalho: A NR-01 que Sustenta uma Equipe Forte”

Organização: Soraia Pena e Ivan Sant'Ana Rabelo

Data: 16 de julho de 2026

Horário: 10h às 11h30 (palestra) e das 11h30 às 13h (lançamento do livro)

Local: Auditório do Sincovaga-SP – Rua 24 de Maio, 35, 16º andar – São Paulo (SP)

Formato: presencial e online

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Inscrições: gratuitas neste link.