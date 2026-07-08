Sete microssatélites de observação da Terra GRUS-3 da Axelspace são lançados com sucesso e os primeiros sinais são recebidos

A Axelspace Corporation (“Axelspace”), líder no desenvolvimento e operação de microssatélites, dedicada a concretizar sua visão de “Espaço ao seu alcance”, anunciou o lançamento bem-sucedido dos sete microssatélites de observação da Terra de última geração GRUS-3 e o recebimento dos primeiros sinais de rádio.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260707287579/pt/

The successful launch of Falcon 9 ©SpaceX

O GRUS-3 foi integrado via Exolaunch e lançado a bordo de um foguete Falcon 9 da SpaceX, da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, EUA, em 7 de julho de 2026, às 07h12 (UTC), durante a missão de lançamento compartilhado Transporter-17. Os satélites foram colocados com sucesso em suas órbitas planejadas. A Axelspace recebeu os primeiros sinais de rádio de todos os sete satélites em órbita. Os satélites estão operando normalmente.

A Axelspace está trabalhando para concluir a operação crítica do microssatélite GRUS-3, garantindo seu funcionamento adequado em órbita e preparando-o para futuros serviços baseados em dados de observação da Terra adquiridos por ele.

O anúncio inicial sobre o GRUS-3 pode ser encontrado aqui:

Data de lançamento confirmada para sete microssatélites de observação da Terra GRUS-3

Axelspace equipa sete microssatélites de observação da Terra GRUS-3 com telescópios Nikon

Axelspace anuncia o lançamento de sete microssatélites de observação da Terra GRUS-3, não antes de julho de 2026

Nota: O desenvolvimento de um sistema de plataforma de satélite versátil para o GRUS-3 baseia-se nos resultados obtidos por meio dos seguintes projetos subsidiados pela NEDO (Organização para o Desenvolvimento de Novas Energias e Tecnologias Industriais):

“Desenvolvimento e Demonstração de Plataformas de CubeSat e Microssatélites de Uso Geral” (anos fiscais 2023-2026) *Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria (AF 2021-2022)

Sobre a Axelspace

Guiada por sua visão — “O Espaço ao Seu Alcance” — a Axelspace está na vanguarda dos microssatélites. A Axelspace tem se destacado pela inovação desde sua fundação em 2008. Aproveitando sua expertise de ponta em design, fabricação e operações em órbita de microssatélites, a empresa está redefinindo a forma como pessoas e indústrias acessam o espaço. Seus principais negócios, a AxelLiner, que fornece serviços de desenvolvimento e operação de satélites para ajudar os clientes a concretizarem suas missões espaciais, e a AxelGlobe, que fornece dados de observação da Terra por meio da constelação proprietária de satélites ópticos da Axelspace, estão impulsionando uma nova era de utilização do espaço. Por meio dessas iniciativas, a Axelspace está moldando um futuro onde o espaço é acessível e está ao alcance de todos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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