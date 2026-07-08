Sustentabilidade além do produto na climatização

No setor de climatização, a sustentabilidade costuma estar associada principalmente à eficiência energética dos equipamentos. A relação é direta, já que sistemas de ar-condicionado fazem parte do consumo energético de residências, empresas, comércios e espaços de uso coletivo. No entanto, a agenda ambiental também envolve decisões operacionais, como gestão de resíduos, uso racional de recursos, escolha de fornecedores, mobilidade corporativa e destinação adequada de equipamentos e materiais.

A General HVAC Solutions do Brasil, antiga Fujitsu General do Brasil, integra essa discussão ao adotar práticas voltadas à redução de impactos ambientais em sua operação brasileira. A empresa segue as diretrizes globais de sustentabilidade da General Inc., grupo japonês fundado em 1936 e pertencente ao Grupo Paloma, e mantém um comitê interno de ESG para acompanhar iniciativas relacionadas à eficiência operacional e à redução da pegada ambiental.

“Quando uma empresa revisa processos internos, orienta colaboradores e busca reduzir desperdícios, transforma compromissos ambientais em práticas aplicáveis ao dia a dia da operação. Essa abordagem contribui para uma cultura organizacional mais consciente e alinhada às metas globais de sustentabilidade”, afirma Eder Carlos Serafim, Gerente Administrativo da General HVAC Solutions do Brasil.

Dentro da operação, iniciativas relacionadas à eficiência passam por diferentes áreas da empresa. A General HVAC Solutions do Brasil tem adotado medidas como modernização de ativos de TI, otimização da infraestrutura predial, controle de suprimentos e ações de conscientização sobre consumo racional de energia.

No ambiente corporativo, também são realizadas iniciativas voltadas à redução do consumo de papel, plástico, energia elétrica e água, além da destinação adequada de materiais recicláveis. Entre as ações está o uso de copos biodegradáveis de 180 ml, produzidos em plástico verde de poliestireno (PS) ou polipropileno (PP) aditivado, como alternativa de menor impacto ambiental em comparação aos descartáveis convencionais.

“A sustentabilidade também está relacionada às escolhas feitas no cotidiano. A definição de materiais, o controle de recursos, a destinação correta de resíduos e o uso consciente de energia fazem parte da construção de práticas ambientais mais responsáveis”, explica Eder.

A mobilidade corporativa também faz parte das estratégias adotadas para reduzir impactos ambientais. Na operação brasileira, o uso de etanol como alternativa de combustível é uma prática adotada há 17 anos. Atualmente, a frota corporativa da General HVAC Solutions do Brasil conta com 12 veículos, sendo 10 modelos flex, um híbrido e apenas um a gasolina. Os veículos são utilizados por diferentes áreas da companhia, incluindo diretoria, administração, comercial, marketing, Supply Chain e assistência técnica.

Além da escolha dos combustíveis, a redução de emissões envolve a otimização de deslocamentos, o uso mais eficiente dos recursos e a busca por melhorias nos processos internos.

“Reduzir impactos ambientais exige uma análise ampla da operação. No caso da mobilidade, escolhas relacionadas aos combustíveis e ao planejamento dos deslocamentos contribuem para uma operação mais eficiente e alinhada aos compromissos ambientais do grupo”, afirma Eder Carlos Serafim.

A destinação correta de resíduos eletroeletrônicos também faz parte das iniciativas ambientais da General HVAC Solutions do Brasil. Em parceria com a ABREE, Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, a empresa promove ações de conscientização sobre logística reversa e descarte adequado de equipamentos e materiais eletrônicos.

As iniciativas incluem campanhas internas voltadas aos colaboradores, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o impacto ambiental do descarte incorreto e estimular práticas mais responsáveis no pós-consumo.

“A logística reversa depende da participação de diferentes agentes, incluindo empresas, consumidores e entidades especializadas. A conscientização dos colaboradores contribui para que o descarte correto faça parte da cultura organizacional”, afirma Flávio Rocha, Gerente de Importação e Logística da General HVAC Solutions do Brasil.

No setor de climatização, a agenda ambiental envolve diferentes etapas, desde a eficiência dos equipamentos até a gestão da operação e o cuidado com o pós-consumo. A adoção de práticas sustentáveis depende da integração entre processos internos, fornecedores, colaboradores e parceiros.

Na General HVAC Solutions do Brasil, a operação brasileira acompanha as diretrizes globais da General Inc. relacionadas à redução da pegada ambiental e ao desenvolvimento de práticas sustentáveis. A meta global de neutralidade de carbono até 2030 orienta as iniciativas do grupo, considerando as características e necessidades de cada mercado.

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“Cada decisão operacional pode contribuir para reduzir impactos e fortalecer uma cultura mais responsável. A sustentabilidade envolve produto, operação, fornecedores, colaboradores e o destino correto dos materiais após o uso”, finaliza Flávio Rocha.