NetApp é nomeada Parceira Apresentadora do Jogo da NFL em Madri de 2026

A NFL anunciou hoje que a NetApp (NASDAQ: NTAP), parceira global da liga e empresa de Infraestrutura de Dados Inteligentes, retornará como Parceira Apresentadora do Jogo da NFL em Madri de 2026, que contará com o confronto entre o Atlanta Falcons e o Cincinnati Bengals no Estádio Santiago Bernabéu — casa do Real Madrid C.F. — no domingo, 8 de novembro.

O anúncio plurianual reforça o papel da NetApp como Parceira Oficial de Infraestrutura de Dados Inteligentes da liga e Parceira Apresentadora do primeiro Jogo da NFL em Madri, em 2025, e continua o apoio da empresa aos jogos internacionais da liga.

“Estamos muito felizes em receber a NetApp de volta como Parceira Apresentadora do Jogo da NFL em Madri”, disse Rafa De Los Santos, gerente nacional da NFL Espanha. “O jogo do ano passado no Bernabéu foi um marco para a NFL na Espanha, e com os Falcons e os Bengals trazendo dois dos times mais empolgantes do futebol americano para Madri em novembro, estamos ansiosos para trabalhar com a NetApp para proporcionar outra experiência inesquecível para nossos fãs.”

“Os fãs de futebol americano querem uma experiência consistentemente excelente, seja com o time jogando em casa ou em outro continente”, disse César Cernuda, presidente da NetApp. “A chave é ter dados inteligentes, acessíveis, protegidos e rápidos, independentemente de onde o jogo aconteça. À medida que a NFL expande sua presença internacional, a NetApp a ajuda a construir uma infraestrutura de dados que atenda aos altos padrões da liga.”

A NetApp se tornou Parceira Oficial de Infraestrutura de Dados Inteligentes da NFL em abril de 2025, trabalhando com a liga para tornar seus dados inteligentes com uma infraestrutura poderosa e segura, ativando-se em todos os jogos internacionais da NFL, inclusive como Parceira Apresentadora dos Jogos da NFL em Londres. A NFL confia na NetApp para construir e implementar uma infraestrutura de dados inteligente que suporte as operações da liga, incluindo o armazenamento e a segurança de grandes volumes de vídeo de todos os jogos da NFL.

A NetApp também será a Patrocinadora Oficial dos Jogos da NFL em Londres em 2026:

Semana 4: Indianapolis Colts x Washington Commanders (4 de outubro no Tottenham Hotspur Stadium)

Semana 5: Philadelphia Eagles x Jacksonville Jaguars (11 de outubro no Tottenham Hotspur Stadium)

Semana 6: Houston Texans x Jacksonville Jaguars (18 de outubro no Estádio de Wembley)

O Jogo da NFL em Madri em 2026 é um dos nove jogos internacionais desta temporada, com a liga também jogando em Melbourne, Rio de Janeiro, Londres, Paris, Munique e Cidade do México.

Os ingressos para o Jogo da NFL em Madri estarão disponíveis para compra nas seguintes datas:

A partir de 5 de junho – Pacotes de Hospitalidade disponíveis

A partir de 9 de julho – Abertura da venda de ingressos para o público em geral

Os fãs podem se inscrever para receber as últimas atualizações sobre o jogo e informações sobre ingressos em nfl.com/Madrid. Para ficar por dentro de tudo sobre a NFL na Espanha, siga @nflespana no Instagram e TikTok.

Para obter mais informações sobre todos os jogos internacionais da NFL, os fãs podem acessar nfl.com/internationalgames.

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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