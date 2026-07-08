Fotógrafos brasileiros exibem obras em Miami na Copa

Dois fotógrafos brasileiros ocupam galeria em Miami durante a Copa do Mundo. Entre os dias 11 e 16 de julho de 2026, a Aura Copeland Gallery, em Miami, recebe a exposição “Walking Cities, Living Footbal: Brazilian Photography in Miami”, reunindo

trabalhos inéditos dos fotógrafos brasileiros Malu Mesquita e Eugênio Sávio.



Realizada em pleno período da Copa do Mundo FIFA 2026, a mostra aproxima duas pesquisas fotográficas que, embora distintas, compartilham um mesmo interesse pelo espaço público e pelas experiências humanas que nele se desenrolam. Malu Mesquita apresenta uma série de fotografias analógicas em preto e branco produzidas com sua câmera Leica M6 durante caminhadas por grandes cidades como São Paulo e Nova York. Suas imagens revelam um olhar atento aos deslocamentos e às pequenas cenas cotidianas que surgem para quem percorre a cidade a pé. Em sua produção, a caminhada transforma-se em procedimento criativo, permitindo construir uma narrativa sensível sobre a relação entre corpo, cidade e fotografia.

Já Eugênio Sávio exibe parte de sua extensa pesquisa dedicada em cobrir as Copas do Mundo. O fotógrafo participou de 8 edições do torneio: 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e está em plena atuação no momento, fotografando o mundial de 2026. A série apresentada em Miami é um recorte de sua produção e se concentra nas torcidas, mostrando o espetáculo colorido que acontecem nos estádios, deslocando o olhar do campo para as arquibancadas. Com isso Eugênio apresenta o futebol como grande manifestação cultural.



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Ao reunir os trabalhos de uma fotógrafa e de um fotógrafo brasileiros, a exposição propõe um diálogo entre duas formas de ocupar e interpretar o espaço público. De um lado, a cidade observada pela caminhada silenciosa da fotografia analógica; de outro, a intensidade das multidões reunidas em torno do maior evento esportivo do planeta. Em comum, permanece o interesse pela experiência humana e pelas narrativas construídas a partir da presença das pessoas nos lugares que habitam.



A mostra também reforça a presença da fotografia brasileira no circuito internacional, aproximando o público de Miami de duas pesquisas autorais contemporâneas produzidas no Brasil, cujos trabalhos dialogam com temas universais como o futebol e a observação das grandes cidades.



Serviço

Exposição: “Walking Cities, Living Footbal: Brazilian Photography in Miami”;

Artistas: Malu Mesquita e Eugênio Sávio;

Curadoria de Renato Negrão;

Período: 11 a 16 de julho de 2026;

Local: Aura Copeland Gallery

209 E Flagler Street

Miami, FL – USA.