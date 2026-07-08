Bitget Wallet Atinge 100 Milhões de Usuários — e Pagamentos Ultrapassam as Negociações

SAN SALVADOR, El Salvador, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, uma carteira de criptomoedas de autocustódia para finanças diárias, anunciou que ultrapassou 100 milhões de usuários em todo o mundo e que, pela primeira vez na história da plataforma, o número de usuários que realizam pagamentos diários supera o de traders. Mais da metade desses usuários estão localizados no Sudeste Asiático, Sul da Ásia, África e América Latina, onde as pessoas estão cada vez mais usando carteiras de criptomoedas como contas globais de stablecoin para economizar, receber e gastar localmente, em vez de negociar.

Os dados mostram claramente essa mudança. Mais de 150.000 Bitget Wallet Cards emitidos em todo o mundo disponíveis em mais de 50 mercados, podendo ser usados em mais de 150 milhões de estabelecimentos. Os gastos globais com cartões atingiram US$ 31 milhões no primeiro semestre de 2026, um aumento de 191% em relação ao segundo semestre de 2025. Especificamente nos mercados emergentes, os gastos com cartões cresceram 416% no mesmo período, mostrando que os hábitos financeiros estão se formando mais rapidamente nessas regiões do que a média global. Em todo o mundo, os usuários de cartão efetuaram, em média, 10 pagamentos por mês, com um valor médio por transação de US$ 28. Um padrão condizente com compras do dia a dia e uma frequência que indica que os pagamentos são uma atividade rotineira. Titulares de cartão ativos nos EUA, na Europa e na Ásia realizam, em média, entre 10 e 14 transações por mês — um patamar semelhante à frequência de uso de cartões de débito —, ao passo que mercados emergentes, como a América Latina, estão avançando rapidamente a partir de uma base inicial mais baixa.

As condições que estão causando essas mudanças são estruturais e específicas. Na Nigéria, a naira oficial perdeu mais de 40% do seu valor em relação ao dólar em 2024; na Argentina, o peso teve uma perda comparável. Os corredores de remessa convencionais para esses mercados ainda cobram de 5 a 8% por transferência, em média. Por outro lado, ambos os países estão entre os mercados de crescimento mais rápido da Bitget Wallet — uma conexão direta entre a instabilidade da moeda local e a demanda por uma conta estável, de baixo custo e sem fronteiras. No Sudeste Asiático e no Sul da Ásia, as duas maiores regiões usuárias da plataforma, a infraestrutura de pagamento móvel já existe; Os pagamentos QR da Bitget Wallet e os trilhos de transferência bancária se conectam a hábitos que já estão formados.

"A próxima onda de usuários nesses mercados não pensa nisso como cripto", disse Alvin Kan, COO da Bitget Wallet. "Eles têm um saldo em dólares, pagam, recebem e transferem o dinheiro entre fronteiras. A única diferença é que a conta é onchain. Os dados estão mostrando que isso está se tornando rotina, e o que começa como rotina nesses mercados tende a definir as futuras finanças globais." Em uma carta do COO, Kan fala sobre os pontos de virada que moldaram a plataforma nos últimos oito anos.

Há oito anos, a Bitget Wallet foi lançada como uma ferramenta de negociação para nativos de criptomoedas. Nos últimos dois anos, o produto foi substancialmente reestruturado em torno de um caso de uso diferente: a infraestrutura que hoje abrange a emissão de cartões em mais de 50 mercados, os trilhos de pagamento QR no Sudeste Asiático e na América Latina, e as integrações bancárias diretas que atendem usuários na Nigéria, México e Bangladesh não existiam no último grande marco. Onchain Payments Matrix, a infraestrutura de liquidação por trás desses fluxos, agora abrange mais de 80 trilhos de pagamento em mais de 100 moedas, tendo liquidado mais de US$ 177 bilhões em stablecoins.

Para mais informações e o relatório de dados completo, visite o blog da Bitget Wallet.

Sobre a Bitget Wallet

A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas de autocustódia criada para as finanças diárias. Desde 2018, a plataforma proporcionou a mais de 100 milhões de usuários em todo o mundo uma conta onchain que pode ser usada para guardar, gastar e investir em criptomoedas, com suporte a mais de 1 milhão de tokens em mais de 130 blockchains, mais de 100 moedas fiduciárias, cartões de criptomoedas Visa/Mastercard e métodos de pagamento locais. Sua segurança é respaldada por criptografia de chaves padrão do setor, um mecanismo de análise de risco em tempo real, auditorias independentes e um fundo de proteção ao usuário de mais de US$ 300 milhões. Em 2022, a Bitget Wallet levantou US$ 100 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Dragonfly. Para informações para a mídia, visite web3.bitget.com.

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Para perguntas da mídia, contate media.web3@bitget.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001211904)