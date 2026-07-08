QpiAI disponibiliza seu SDK Quântico de código aberto para acelerar o desenvolvimento global de software quântico

A QpiAI, empresa líder global em computação quântica full-stack, lançou hoje o QpiAI Quantum SDK como software de código aberto. Disponível agora em https://github.com/qpiai/quantum-sdk, o QpiAI Quantum SDK oferece a desenvolvedores, pesquisadores e startups um conjunto de ferramentas acessível e amigável para desenvolvedores, permitindo criar e executar algoritmos quânticos e conectar seus fluxos de trabalho de desenvolvimento quântico diretamente aos computadores quânticos de 8 e 25 qubits da QpiAI por meio do QpiAI-QCloud (https://qcloud.qpiai.tech/).

O lançamento visa expandir o acesso ao desenvolvimento de software quântico para desenvolvedores, pesquisadores, universidades, startups e equipes de inovação corporativa em todo o mundo. Ao disponibilizar o SDK em código aberto, a QpiAI oferece à comunidade quântica global uma base prática para a criação de soluções quânticas específicas para diversos setores, como finanças, logística, materiais, química, segurança, IA, otimização e computação científica avançada.

O SDK Quântico da QpiAI fornece uma interface baseada em Python para criação de circuitos, simulação, desenvolvimento de algoritmos e execução de fluxos de trabalho. Ele inclui simuladores locais de vetores de estado e matrizes de densidade, permitindo que os desenvolvedores criem protótipos e validem algoritmos localmente antes de executá-los em hardware quântico. Também foi projetado para fluxos de trabalho de desenvolvimento assistidos por IA e agentes, ajudando os usuários a avançarem mais rapidamente da ideia à implementação durante a prototipagem de aplicações quânticas.

O SDK Quântico da QpiAI oferece às instituições uma base sólida para cursos de computação quântica, laboratórios de pesquisa, hackathons, projetos de conclusão de curso e programas práticos de treinamento para desenvolvedores. A QpiAI está ativamente posicionando o SDK para uso em programas universitários, grupos de pesquisa, comunidades de desenvolvedores, hackathons e laboratórios de aplicações quânticas, possibilitando o aprendizado prático em computação quântica, algoritmos, otimização, simulação e aprendizado de máquina. Os primeiros usuários institucionais do SDK Quântico da QpiAI em todo o mundo poderão se juntar à Rede Acadêmica e de Inovação da QpiAI, que oferece a universidades, laboratórios de pesquisa e instituições condições comerciais preferenciais nos pacotes institucionais do QpiAI QCloud.

"A Índia está entrando em uma década decisiva para as tecnologias quânticas, e o software de código aberto será fundamental para construir a base de talentos, pesquisa e inovação que a liderança nacional exige. Sendo líder em software na última década e reconhecida globalmente por sua capacidade em software, a Índia irá promover agressivamente o software de código aberto e impulsionar a inovação em computação quântica em todo o mundo", disse o Dr. Nagendra Nagaraja, fundador e CEO da QpiAI. "Com este lançamento, queremos que desenvolvedores, universidades e startups construam sobre a infraestrutura quântica indiana e global e ajudem a criar um ecossistema quântico nacional e competitivo globalmente. A convergência da computação quântica, IA e desenvolvimento de agentes definirá a próxima geração de plataformas de tecnologia avançada — e a QpiAI está comprometida em construir essa capacidade da Índia para nossos usuários, parceiros e clientes globais."

“A computação quântica só terá escalabilidade quando os desenvolvedores puderem experimentar, aprender e implementar sem dificuldades”, disse Lakshya Priyadarshi, vice-presidente de Plataformas e Soluções Quânticas da QpiAI. “O SDK Quântico da QpiAI é uma ponte prática entre a teoria quântica, a simulação, o hardware real e as aplicações industriais. Ao colocar uma base de software sólida nas mãos de engenheiros e desenvolvedores, queremos ajudar a construir um ecossistema global diversificado de aplicações quânticas. O SDK Quântico da QpiAI é a porta de entrada aberta para desenvolvedores.”

O lançamento também fortalece a contribuição da QpiAI para o ecossistema de tecnologia quântica da Índia e complementa os objetivos mais amplos da Missão Nacional Quântica da Índia.

Sobre a QpiAI

A QpiAI é uma empresa de computação quântica completa que desenvolve processadores quânticos, sistemas de controle, plataformas de software e soluções de aplicações de IA quântica para empresas, educação, pesquisa e programas quânticos em escala nacional. A QpiAI construiu uma fundição quântica em Bengaluru para dar suporte ao desenvolvimento de qubits supercondutores, semicondutores e fotônicos. A sede da QpiAI fica em Bengaluru, com escritórios em Helsinque, Finlândia; Milpitas, Califórnia, EUA; e Singapura.

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