Plataformas especializadas aquecem mercado de infoprodutos

O mercado de infoprodutos tem se consolidado como um dos protagonistas da economia digital brasileira. De acordo com o panorama “O Mercado de Infoprodutos no Brasil”, o setor faturou cerca de R$ 10,6 bilhões em 2025, confirmando sua relevância no cenário nacional.



Além do volume financeiro, o segmento também tem impacto direto na geração de empregos. Um estudo da FGV Comunicação Rio, em parceria com a Hotmart, aponta que, nos últimos 12 meses, houve crescimento de 30% no número de ocupações diretas e indiretas, ultrapassando 389 mil postos de trabalho no país.



Nesse contexto de expansão, plataformas especializadas vêm desempenhando papel estratégico ao oferecer soluções que eliminam barreiras e ampliam a escalabilidade dos negócios digitais. Criada em dezembro de 2025, a Cooud combina processamento global de pagamentos, checkout de alta conversão e inteligência de dados em tempo real com o objetivo de eliminar barreiras para vendas internacionais.

De acordo com a empresa, a plataforma foi desenvolvida para atender a demandas específicas e sanar as principais dores do mercado, unindo a simplicidade de uso a uma infraestrutura tecnológica robusta, com foco em eficiência e segurança nas transações.

Um dos diferenciais é a possibilidade de vender em múltiplas moedas ao redor do mundo e receber os ganhos diretamente em reais, eliminando a necessidade de contas no exterior e simplificando o processo de conversão. A Cooud ressalta que o processo ocorre de forma automática por meio do spread cambial, permitindo que o valor da venda em moeda estrangeira chegue à conta do usuário final em reais, de maneira desburocratizada.

Infraestrutura própria e perspectivas de expansão

A inteligência artificial também desempenhou papel central na construção da plataforma. Em vez de adotar soluções prontas, a Cooud optou por desenvolver a própria infraestrutura. A empresa pontua que, diante das limitações do mercado de IA na época do desenvolvimento, a ferramenta foi criada inteiramente do zero por uma equipe dedicada de profissionais, resultando em uma base sólida e exclusiva.

Para elevar a performance, a empresa integrou o Sistema Vision, tecnologia que permite acompanhar a jornada do consumidor durante o processo de compra em tempo real. Com essa ferramenta, é possível monitorar usuários ativos, acompanhar o preenchimento de dados, identificar a aprovação de vendas e visualizar o avanço pelas ofertas de upsell. Conforme a Cooud, o recurso também oferece aos produtores digitais informações estratégicas para otimizar campanhas e aumentar taxas de conversão.

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A Cooud já conta com um número significativo de clientes ativos diariamente e projeta expansão para os próximos anos. Segundo o representante, a expectativa é ampliar a presença internacional e integrar novas funcionalidades que atendam às transformações do mercado digital.



A instituição avalia que, após o crescimento expressivo do setor de infoprodutos nos últimos anos, a tendência é de aceleração contínua. Diante disso, o posicionamento estratégico da Cooud visa ir além das oportunidades tradicionais, integrando o mercado a um ecossistema maior e buscando inovação no cenário atual.



O fortalecimento de plataformas como a Cooud evidencia o movimento de profissionalização do setor. Ao oferecer soluções que simplificam processos, reduzem barreiras geográficas e ampliam a eficiência das vendas, essas empresas contribuem para que produtores digitais alcancem novos mercados e consolidem seus negócios.



Para saber mais, basta acessar: https://cooud.com